Зеленський ратифікував угоду про корисні копалини зі США
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови між Україною і США.
Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Президент підписав законопроєкт 12 травня.
8 травня український парламент ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. 10 травня законопроєкт відправили на підпис президента.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.
"Не на часі!"
Виконавці їх підготовки, так і сидять на посадах та пенсіях, і ЧИМАЛЕНЬКИХ!!
Винних немає! Усьо ж па ригламенту, КМУ і ВРУ!!
Так і про корисні копалини, згенеревув і запропонував, - зеленський, ОСОБИСТО!! А далі, усьо ж, па ригламенту КМУ і ВРУ, як і попередні!…
Старий Трамп, тільки піну гнав на Україну, а у самого, а ні за холодну воду, ніхто ще й не брався!!
Не стане знаку на землі.
А ти пишалася колись
В добрі і розкоші! Вкраїно!
Мій любий краю неповинний!
За що тебе господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра,
Та за панів отих поганих
До краю нищить… Покара,
Уб'є незримо і правдиво;
Бо довго довготерпеливий
Дивився мовчки на твою,
Гріховную твою утробу
І рек во гніві: "Потреблю
Твою красу, твою оздобу,
Сама розіпнешся. Во злобі
Сини твої тебе уб'ють
Оперені, а злозачаті
Во чреві згинуть, пропадуть,
Мов недолежані курчата!..
І плача, матернього плача
Ісполню гради і поля,
Да зрить розтленная земля,
Що я держитель і все бачу".
Воскресни, мамо! І вернися
В світлицю-хату; опочий,
Бо ти аж надто вже втомилась,
Гріхи синовні несучи.
Спочивши, скорбная, скажи,
Прорий своїм лукавим чадам, Що пропадуть вони, лихі,
Що їх безчестіє, і зрада,
І криводушіє огнем,
Кровавим, пламенним мечем
Нарізані на людських душах,
Що крикне кара невсипуща,
Що не спасе їх добрий цар,
Їх кроткий, п'яний господар,
Не дасть їм пить, не дасть їм їсти,
Не дасть коня вам охляп сісти
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тотеж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розпнуть, розірвуть, рознесуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять......Т.Шевченко