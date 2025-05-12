Зеленський ратифікував угоду про корисні копалини зі США

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови між Україною і США.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Президент підписав законопроєкт 12 травня.

8 травня український парламент ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. 10 травня законопроєкт відправили на підпис президента.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.

