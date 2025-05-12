УКР
Новини Угода про корисні копалини зі США
Зеленський ратифікував угоду про корисні копалини зі США

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови між Україною і США.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ

Президент підписав законопроєкт 12 травня. 

8 травня український парламент ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. 10 травня законопроєкт відправили на підпис президента. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ратифікацію угоди про копалини: Як ми й домовлялись з Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та США

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода про надра із США: Два додаткових договори можуть підписати вже наступного тижня

законопроєкт (3688) Зеленський Володимир (25133) ратифікація (276) США (24064) копалини (276)
Топ коментарі
+6
А два секретні доповнення так і не оприлюднили!
12.05.2025 19:04 Відповісти
+5
А навіщо,зелохам і так заходить,без доповнень.
12.05.2025 19:08 Відповісти
+4
де її можна почитати?
12.05.2025 18:54 Відповісти
де її можна почитати?
12.05.2025 18:54 Відповісти
Гугл в поміч, але без додатків....
"Не на часі!"
12.05.2025 18:58 Відповісти
Трамп може сказати - цього б не було якби не я
показати весь коментар
12.05.2025 18:55 Відповісти
Дещо напружує, коли читаємо про вимогу МВФ про підвищення податків, і не лише на дівчат з онліфанс. Чи комунальних тарифів. Так візьміть з тих грошей, що будуть з цієї рідкоземельної угоди! Чи їх вже розікрали наперед?
12.05.2025 18:58 Відповісти
А два секретні доповнення так і не оприлюднили!
12.05.2025 19:04 Відповісти
А навіщо,зелохам і так заходить,без доповнень.
12.05.2025 19:08 Відповісти
Усе, як і з Харківськими Угодами, для московитів!!??
Виконавці їх підготовки, так і сидять на посадах та пенсіях, і ЧИМАЛЕНЬКИХ!!
Винних немає! Усьо ж па ригламенту, КМУ і ВРУ!!
Так і про корисні копалини, згенеревув і запропонував, - зеленський, ОСОБИСТО!! А далі, усьо ж, па ригламенту КМУ і ВРУ, як і попередні!…
12.05.2025 19:25 Відповісти
Точно Зєлєнскій ратифікував? 🤔 Може все-таки Верховна Рада?
12.05.2025 19:13 Відповісти
А в Конгресі США, і кінь не валявся!!
Старий Трамп, тільки піну гнав на Україну, а у самого, а ні за холодну воду, ніхто ще й не брався!!
12.05.2025 19:20 Відповісти
Сподіваюсь, цим він підписав собі ДОВІЧНИЙ вирок!
12.05.2025 19:23 Відповісти
Не ратифікував, а підписав.
12.05.2025 19:46 Відповісти
Ахметовські та фірташовські лизоблюди в розпачі🤣🤣🤣
12.05.2025 20:30 Відповісти
Якщо чось потрібно у більшовицькому стилі відняти у народу і поділити між собою, то так звана українська влада на першому місті на відміну від того ж Трампа на інших цівілізованих країн де місцева влада працює на країну і тільки множить і добавляє, а якщо потрібно захищати країну то українська влада на омтанньому місті, знову-ж на відміну від влад цівілізованого Світу, тому маємо що маємо.
12.05.2025 21:10 Відповісти
Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землі.
А ти пишалася колись
В добрі і розкоші! Вкраїно!
Мій любий краю неповинний!
За що тебе господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра,
Та за панів отих поганих
До краю нищить… Покара,
Уб'є незримо і правдиво;
Бо довго довготерпеливий
Дивився мовчки на твою,
Гріховную твою утробу
І рек во гніві: "Потреблю
Твою красу, твою оздобу,
Сама розіпнешся. Во злобі
Сини твої тебе уб'ють
Оперені, а злозачаті
Во чреві згинуть, пропадуть,
Мов недолежані курчата!..
І плача, матернього плача
Ісполню гради і поля,
Да зрить розтленная земля,
Що я держитель і все бачу".
Воскресни, мамо! І вернися
В світлицю-хату; опочий,
Бо ти аж надто вже втомилась,
Гріхи синовні несучи.
Спочивши, скорбная, скажи,
Прорий своїм лукавим чадам, Що пропадуть вони, лихі,
Що їх безчестіє, і зрада,
І криводушіє огнем,
Кровавим, пламенним мечем
Нарізані на людських душах,
Що крикне кара невсипуща,
Що не спасе їх добрий цар,
Їх кроткий, п'яний господар,
Не дасть їм пить, не дасть їм їсти,
Не дасть коня вам охляп сісти
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тотеж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розпнуть, розірвуть, рознесуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять......Т.Шевченко
12.05.2025 21:23 Відповісти
Без мене мене одружили... Що означає ратифікував, згідно Конституції надра належать народові України, отож, ратифікувати може тільки власник надр, тобто нород України на референдумі
12.05.2025 22:54 Відповісти
У інших країнах наприклад ОАЕ, Саудівська Аравія, Норвегія, КУвейт, навіть США ( Аляска), та інші, на кожного громадянина відкривається накопичувальний рахунок за продаж копалин отож українці повинні також вимагати!
12.05.2025 22:57 Відповісти
Хто хнає, він здав усі надра чи частину?
12.05.2025 22:58 Відповісти
Усі,угода не має термінів.Поки все не випотрошать.Але хто нам винуватий,задниця ж не товчеться на заасвальтованих дорогах.Я думаю що зараз багато людей знайдеться які скажуть-Нехай вже будуть ями але поверніть мене в весну 2019.
13.05.2025 20:13 Відповісти
ржавому надо чтобы стрельба прекратилась, чтобы запускать амер компании в Украину так и на оккупированную ее часть.
12.05.2025 23:09 Відповісти
Який довбодятел це пише. Ратифікував.
12.05.2025 23:39 Відповісти
 
 