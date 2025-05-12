Зеленский ратифицировал соглашение о полезных ископаемых с США
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США.
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Президент подписал законопроект 12 мая.
8 мая украинский парламент ратифицировал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых. За соответствующее решение проголосовали 338 народных депутатов. 10 мая законопроект отправили на подпись президента.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.
8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.
"Не на часі!"
Виконавці їх підготовки, так і сидять на посадах та пенсіях, і ЧИМАЛЕНЬКИХ!!
Винних немає! Усьо ж па ригламенту, КМУ і ВРУ!!
Так і про корисні копалини, згенеревув і запропонував, - зеленський, ОСОБИСТО!! А далі, усьо ж, па ригламенту КМУ і ВРУ, як і попередні!…
Старий Трамп, тільки піну гнав на Україну, а у самого, а ні за холодну воду, ніхто ще й не брався!!
Не стане знаку на землі.
А ти пишалася колись
В добрі і розкоші! Вкраїно!
Мій любий краю неповинний!
За що тебе господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра,
Та за панів отих поганих
До краю нищить… Покара,
Уб'є незримо і правдиво;
Бо довго довготерпеливий
Дивився мовчки на твою,
Гріховную твою утробу
І рек во гніві: "Потреблю
Твою красу, твою оздобу,
Сама розіпнешся. Во злобі
Сини твої тебе уб'ють
Оперені, а злозачаті
Во чреві згинуть, пропадуть,
Мов недолежані курчата!..
І плача, матернього плача
Ісполню гради і поля,
Да зрить розтленная земля,
Що я держитель і все бачу".
Воскресни, мамо! І вернися
В світлицю-хату; опочий,
Бо ти аж надто вже втомилась,
Гріхи синовні несучи.
Спочивши, скорбная, скажи,
Прорий своїм лукавим чадам, Що пропадуть вони, лихі,
Що їх безчестіє, і зрада,
І криводушіє огнем,
Кровавим, пламенним мечем
Нарізані на людських душах,
Що крикне кара невсипуща,
Що не спасе їх добрий цар,
Їх кроткий, п'яний господар,
Не дасть їм пить, не дасть їм їсти,
Не дасть коня вам охляп сісти
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тотеж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розпнуть, розірвуть, рознесуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять......Т.Шевченко