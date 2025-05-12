Зеленский ратифицировал соглашение о полезных ископаемых с США

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Президент подписал законопроект 12 мая.

8 мая украинский парламент ратифицировал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых. За соответствующее решение проголосовали 338 народных депутатов. 10 мая законопроект отправили на подпись президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ратификации соглашения об ископаемых: Как мы и договаривались с Трампом, соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и США

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение о недрах с США: Два дополнительных договора могут подписать уже на следующей неделе