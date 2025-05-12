РУС
Зеленский ратифицировал соглашение о полезных ископаемых с США

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Президент подписал законопроект 12 мая.

8 мая украинский парламент ратифицировал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых. За соответствующее решение проголосовали 338 народных депутатов. 10 мая законопроект отправили на подпись президента.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

+6
А два секретні доповнення так і не оприлюднили!
12.05.2025 19:04 Ответить
+5
А навіщо,зелохам і так заходить,без доповнень.
12.05.2025 19:08 Ответить
+4
де її можна почитати?
12.05.2025 18:54 Ответить
де її можна почитати?
12.05.2025 18:54 Ответить
Гугл в поміч, але без додатків....
"Не на часі!"
12.05.2025 18:58 Ответить
Трамп може сказати - цього б не було якби не я
12.05.2025 18:55 Ответить
Дещо напружує, коли читаємо про вимогу МВФ про підвищення податків, і не лише на дівчат з онліфанс. Чи комунальних тарифів. Так візьміть з тих грошей, що будуть з цієї рідкоземельної угоди! Чи їх вже розікрали наперед?
12.05.2025 18:58 Ответить
А два секретні доповнення так і не оприлюднили!
12.05.2025 19:04 Ответить
А навіщо,зелохам і так заходить,без доповнень.
12.05.2025 19:08 Ответить
Усе, як і з Харківськими Угодами, для московитів!!??
Виконавці їх підготовки, так і сидять на посадах та пенсіях, і ЧИМАЛЕНЬКИХ!!
Винних немає! Усьо ж па ригламенту, КМУ і ВРУ!!
Так і про корисні копалини, згенеревув і запропонував, - зеленський, ОСОБИСТО!! А далі, усьо ж, па ригламенту КМУ і ВРУ, як і попередні!…
12.05.2025 19:25 Ответить
Точно Зєлєнскій ратифікував? 🤔 Може все-таки Верховна Рада?
12.05.2025 19:13 Ответить
А в Конгресі США, і кінь не валявся!!
Старий Трамп, тільки піну гнав на Україну, а у самого, а ні за холодну воду, ніхто ще й не брався!!
12.05.2025 19:20 Ответить
Сподіваюсь, цим він підписав собі ДОВІЧНИЙ вирок!
12.05.2025 19:23 Ответить
Не ратифікував, а підписав.
12.05.2025 19:46 Ответить
Ахметовські та фірташовські лизоблюди в розпачі🤣🤣🤣
показать весь комментарий
Якщо чось потрібно у більшовицькому стилі відняти у народу і поділити між собою, то так звана українська влада на першому місті на відміну від того ж Трампа на інших цівілізованих країн де місцева влада працює на країну і тільки множить і добавляє, а якщо потрібно захищати країну то українська влада на омтанньому місті, знову-ж на відміну від влад цівілізованого Світу, тому маємо що маємо.
12.05.2025 21:10 Ответить
Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землі.
А ти пишалася колись
В добрі і розкоші! Вкраїно!
Мій любий краю неповинний!
За що тебе господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра,
Та за панів отих поганих
До краю нищить… Покара,
Уб'є незримо і правдиво;
Бо довго довготерпеливий
Дивився мовчки на твою,
Гріховную твою утробу
І рек во гніві: "Потреблю
Твою красу, твою оздобу,
Сама розіпнешся. Во злобі
Сини твої тебе уб'ють
Оперені, а злозачаті
Во чреві згинуть, пропадуть,
Мов недолежані курчата!..
І плача, матернього плача
Ісполню гради і поля,
Да зрить розтленная земля,
Що я держитель і все бачу".
Воскресни, мамо! І вернися
В світлицю-хату; опочий,
Бо ти аж надто вже втомилась,
Гріхи синовні несучи.
Спочивши, скорбная, скажи,
Прорий своїм лукавим чадам, Що пропадуть вони, лихі,
Що їх безчестіє, і зрада,
І криводушіє огнем,
Кровавим, пламенним мечем
Нарізані на людських душах,
Що крикне кара невсипуща,
Що не спасе їх добрий цар,
Їх кроткий, п'яний господар,
Не дасть їм пить, не дасть їм їсти,
Не дасть коня вам охляп сісти
Та утікать; не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тотеж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть,
І на хресті отім без ката
І без царя вас, біснуватих,
Розпнуть, розірвуть, рознесуть,
І вашей кровію, собаки,
Собак напоять......Т.Шевченко
12.05.2025 21:23 Ответить
Без мене мене одружили... Що означає ратифікував, згідно Конституції надра належать народові України, отож, ратифікувати може тільки власник надр, тобто нород України на референдумі
12.05.2025 22:54 Ответить
У інших країнах наприклад ОАЕ, Саудівська Аравія, Норвегія, КУвейт, навіть США ( Аляска), та інші, на кожного громадянина відкривається накопичувальний рахунок за продаж копалин отож українці повинні також вимагати!
12.05.2025 22:57 Ответить
Хто хнає, він здав усі надра чи частину?
12.05.2025 22:58 Ответить
Усі,угода не має термінів.Поки все не випотрошать.Але хто нам винуватий,задниця ж не товчеться на заасвальтованих дорогах.Я думаю що зараз багато людей знайдеться які скажуть-Нехай вже будуть ями але поверніть мене в весну 2019.
13.05.2025 20:13 Ответить
ржавому надо чтобы стрельба прекратилась, чтобы запускать амер компании в Украину так и на оккупированную ее часть.
12.05.2025 23:09 Ответить
Який довбодятел це пише. Ратифікував.
12.05.2025 23:39 Ответить
 
 