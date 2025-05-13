ВР підтримала в першому читанні законопроєкт про зміни в Бюджетному кодексі для реалізації Угоди про копалини
Верховна Рада у першому читання підтримала законопроєкт №13256 про Зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди про копалини.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 286 нардепів.
Голосування у другому читанні очікується на початку червня.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.
