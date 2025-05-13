ВР поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения о полезных ископаемых
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения об ископаемых.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 286 нардепов.
Голосование во втором чтении ожидается в начале июня.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.
8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль