ВР поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения о полезных ископаемых

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения об ископаемых.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 286 нардепов.

Голосование во втором чтении ожидается в начале июня.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

