Видобуток надр за угодою Україна-США можливий не раніше 2040 року, - FT

Нові проєкти у сфері видобутку природних ресурсів, передбачені угодою між Україною та США, навряд чи почнуть працювати раніше 2040 року.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Угода спрямована на залучення інвестицій у гірничодобувну та енергетичну галузі України. Вона передбачає створення спеціального "інвестиційного фонду для відбудови", що наповнюватиметься з майбутніх прибутків проєктів. Однак, як наголошують аналітики, цей процес є довготривалим і потребуватиме значного залучення приватного капіталу.

"Це перспектива на 10-15 років", - заявив колишній керівник напряму природних ресурсів у ЄБРР Ерік Расмуссен. За словами Пітера Браянта, голови консалтингової компанії Clareo, навіть відкриття й розробка родовищ займе не менше десятиліття, тому угода навряд чи змінить ситуацію з постачанням ресурсів у короткостроковій перспективі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВР підтримала в першому читанні законопроєкт про зміни в Бюджетному кодексі для реалізації Угоди про копалини

Як пише видання, Україна має значні запаси залізної руди, вугілля, літію, графіту, титану, а також є третім за величиною виробником газу в Європі. Майбутні нафтогазові проєкти теж входять до пакету угоди - вони можуть бути реалізовані швидше, але загальні ризики залишаються високими.

Серед основних викликів експерти називають триваючу війну, дефіцит геологічних даних, пошкоджену інфраструктуру, корупційні ризики та брак кваліфікованих кадрів. З огляду на це, перші результати з нових шахт можуть з’явитися лише у 2040 році.

Міністерка економіки Юлія Свириденко, яка підписала угоду, повідомила, що інвестфонд почне працювати "протягом кількох тижнів". Але прибутків від нього доведеться чекати довго - принаймні перші десять років прибутки фонду реінвестуватимуться в нові проєкти та відбудову України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про копалини із США

До того ж угода не охоплює вже діючі об’єкти, як-от шахти Ferrexpo або родовище Шиманівське, яке розробляє канадська компанія Black Iron. Водночас гендиректор Black Iron Метт Сімпсон вважає, що їхній проєкт залишиться ключовим для залучення інвестицій після завершення війни.

Як зазначається, окремою проблемою є обмежений доступ до радянських геологічних карт - більшість даних засекречено через війну. Також є ймовірність, що найбільш перспективні родовища вже частково вичерпані, застерігають експерти.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай скасував заборону на поставки літаків Boeing, зупинені через мита Трампа, – Bloomberg