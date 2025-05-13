УКР
Угода про корисні копалини зі США
Видобуток надр за угодою Україна-США можливий не раніше 2040 року, - FT

США та Україна завершили другий раунд переговорів

Нові проєкти у сфері видобутку природних ресурсів, передбачені угодою між Україною та США, навряд чи почнуть працювати раніше 2040 року.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Угода спрямована на залучення інвестицій у гірничодобувну та енергетичну галузі України. Вона передбачає створення спеціального "інвестиційного фонду для відбудови", що наповнюватиметься з майбутніх прибутків проєктів. Однак, як наголошують аналітики, цей процес є довготривалим і потребуватиме значного залучення приватного капіталу.

"Це перспектива на 10-15 років", - заявив колишній керівник напряму природних ресурсів у ЄБРР Ерік Расмуссен. За словами Пітера Браянта, голови консалтингової компанії Clareo, навіть відкриття й розробка родовищ займе не менше десятиліття, тому угода навряд чи змінить ситуацію з постачанням ресурсів у короткостроковій перспективі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВР підтримала в першому читанні законопроєкт про зміни в Бюджетному кодексі для реалізації Угоди про копалини

Як пише видання, Україна має значні запаси залізної руди, вугілля, літію, графіту, титану, а також є третім за величиною виробником газу в Європі. Майбутні нафтогазові проєкти теж входять до пакету угоди - вони можуть бути реалізовані швидше, але загальні ризики залишаються високими.

Серед основних викликів експерти називають триваючу війну, дефіцит геологічних даних, пошкоджену інфраструктуру, корупційні ризики та брак кваліфікованих кадрів. З огляду на це, перші результати з нових шахт можуть з’явитися лише у 2040 році.

Міністерка економіки Юлія Свириденко, яка підписала угоду, повідомила, що інвестфонд почне працювати "протягом кількох тижнів". Але прибутків від нього доведеться чекати довго - принаймні перші десять років прибутки фонду реінвестуватимуться в нові проєкти та відбудову України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про копалини із США

До того ж угода не охоплює вже діючі об’єкти, як-от шахти Ferrexpo або родовище Шиманівське, яке розробляє канадська компанія Black Iron. Водночас гендиректор Black Iron Метт Сімпсон вважає, що їхній проєкт залишиться ключовим для залучення інвестицій після завершення війни.

Як зазначається, окремою проблемою є обмежений доступ до радянських геологічних карт - більшість даних засекречено через війну. Також є ймовірність, що найбільш перспективні родовища вже частково вичерпані, застерігають експерти.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай скасував заборону на поставки літаків Boeing, зупинені через мита Трампа, – Bloomberg

Автор: 

угода (701) США (24070) копалини (276)
Топ коментарі
+3
Тоді трумпа вже давно забудуть.
13.05.2025 16:48 Відповісти
+2
Або ішак вмре або падішах Потужно
13.05.2025 16:48 Відповісти
+2
Трамп вже давно згниє в землі до того часу. Разом з цією угодою.
13.05.2025 16:49 Відповісти
13.05.2025 16:47 Відповісти
13.05.2025 16:48 Відповісти
13.05.2025 16:48 Відповісти
13.05.2025 16:49 Відповісти
Клан Трампа по передбаченню буде правити до 40 а війна до 53 го.
13.05.2025 16:49 Відповісти
Но це ше не точно
13.05.2025 16:50 Відповісти
До того часу значна частина підписантів вже або сидітиме, або кудись втече.
13.05.2025 16:51 Відповісти
А Конгрес США, уже ратифікував, цю «сдєлку вєка»?
13.05.2025 16:51 Відповісти
Це як у Ходжи Насреддіна, до цього часу хтось здохне
13.05.2025 16:51 Відповісти
Не важливо - Тромб сказав , що завдяки йому США вже заробили мільярди ...))
13.05.2025 16:52 Відповісти
але, про трамапа будуть пам'ятати вічно.
так обісрати обісцяти батьків засновників сша, та й ще станцювати качучу на могилі колишньої могутності, не міг ніхто!
13.05.2025 16:56 Відповісти
Дундьож про надра - форева!
13.05.2025 16:57 Відповісти
А скільки було розмов... Фсьо Україну продають з молотка, надра належать тільки народу та т.і. Я одному порадив брати відра та йти забирати свою долю
13.05.2025 17:03 Відповісти
та вся ця херня з надрами відпочатку спектакль... жодних адекватних данних про надра немає! є лише застарілі совкові данні, та й ті досить поверхневі, треба витрати величезні гроші лише щоб розвідати, мовчу вже про розробку, переробку, інфраструктуру, логістику...
13.05.2025 19:00 Відповісти
а... а там "то ли шах, то ли ишак сдохнет". причем кто шах, кто ишак все знают
13.05.2025 17:35 Відповісти
Все що частково вичерпано, зелені вичерпають повністю і намного раніше прогнозів ...
13.05.2025 18:52 Відповісти
 
 