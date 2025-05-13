РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
2 172 18

Добыча недр по соглашению Украина-США возможна не раньше 2040 года, - FT

США и Украина завершили второй раунд переговоров

Новые проекты в сфере добычи природных ресурсов, предусмотренные соглашением между Украиной и США, вряд ли начнут работать раньше 2040 года.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Соглашение направлено на привлечение инвестиций в горнодобывающую и энергетическую отрасли Украины. Оно предусматривает создание специального "инвестиционного фонда для восстановления", который будет наполняться из будущих прибылей проектов. Однако, как отмечают аналитики, этот процесс является длительным и потребует значительного привлечения частного капитала.

"Это перспектива на 10-15 лет", - заявил бывший руководитель направления природных ресурсов в ЕБРР Эрик Расмуссен. По словам Питера Брайанта, главы консалтинговой компании Clareo, даже открытие и разработка месторождений займет не менее десятилетия, поэтому соглашение вряд ли изменит ситуацию с поставками ресурсов в краткосрочной перспективе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в Бюджетном кодексе для реализации Соглашения об ископаемых

Как пишет издание, Украина имеет значительные запасы железной руды, угля, лития, графита, титана, а также является третьим по величине производителем газа в Европе. Будущие нефтегазовые проекты тоже входят в пакет сделки - они могут быть реализованы быстрее, но общие риски остаются высокими.

Среди основных вызовов эксперты называют продолжающуюся войну, дефицит геологических данных, поврежденную инфраструктуру, коррупционные риски и нехватку квалифицированных кадров. Учитывая это, первые результаты из новых шахт могут появиться только в 2040 году.

Министр экономики Юлия Свириденко, которая подписала соглашение, сообщила, что инвестфонд начнет работать "в течение нескольких недель". Но доходов от него придется ждать долго - по крайней мере первые десять лет доходы фонда будут реинвестироваться в новые проекты и восстановление Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения об ископаемых с США

К тому же соглашение не охватывает уже действующие объекты, такие как шахты Ferrexpo или месторождение Шимановское, которое разрабатывает канадская компания Black Iron. В то же время гендиректор Black Iron Мэтт Симпсон считает, что их проект останется ключевым для привлечения инвестиций после завершения войны.

Как отмечается, отдельной проблемой является ограниченный доступ к советским геологическим картам - большинство данных засекречено из-за войны. Также есть вероятность, что наиболее перспективные месторождения уже частично исчерпаны, предостерегают эксперты.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай отменил запрет на поставки самолетов Boeing, остановленные из-за пошлин Трампа, - Bloomberg

Автор: 

соглашение (1368) США (27726) ископаемые (191)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Тоді трумпа вже давно забудуть.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:48 Ответить
+2
Або ішак вмре або падішах Потужно
показать весь комментарий
13.05.2025 16:48 Ответить
+2
Трамп вже давно згниє в землі до того часу. Разом з цією угодою.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.05.2025 16:47 Ответить
Тоді трумпа вже давно забудуть.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:48 Ответить
Або ішак вмре або падішах Потужно
показать весь комментарий
13.05.2025 16:48 Ответить
Трамп вже давно згниє в землі до того часу. Разом з цією угодою.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:49 Ответить
Клан Трампа по передбаченню буде правити до 40 а війна до 53 го.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:49 Ответить
Но це ше не точно
показать весь комментарий
13.05.2025 16:50 Ответить
До того часу значна частина підписантів вже або сидітиме, або кудись втече.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:51 Ответить
А Конгрес США, уже ратифікував, цю «сдєлку вєка»?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:51 Ответить
Це як у Ходжи Насреддіна, до цього часу хтось здохне
показать весь комментарий
13.05.2025 16:51 Ответить
Не важливо - Тромб сказав , що завдяки йому США вже заробили мільярди ...))
показать весь комментарий
13.05.2025 16:52 Ответить
але, про трамапа будуть пам'ятати вічно.
так обісрати обісцяти батьків засновників сша, та й ще станцювати качучу на могилі колишньої могутності, не міг ніхто!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:56 Ответить
Дундьож про надра - форева!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:57 Ответить
А скільки було розмов... Фсьо Україну продають з молотка, надра належать тільки народу та т.і. Я одному порадив брати відра та йти забирати свою долю
показать весь комментарий
13.05.2025 17:03 Ответить
та вся ця херня з надрами відпочатку спектакль... жодних адекватних данних про надра немає! є лише застарілі совкові данні, та й ті досить поверхневі, треба витрати величезні гроші лише щоб розвідати, мовчу вже про розробку, переробку, інфраструктуру, логістику...
показать весь комментарий
13.05.2025 19:00 Ответить
а... а там "то ли шах, то ли ишак сдохнет". причем кто шах, кто ишак все знают
показать весь комментарий
13.05.2025 17:35 Ответить
Все що частково вичерпано, зелені вичерпають повністю і намного раніше прогнозів ...
показать весь комментарий
13.05.2025 18:52 Ответить
 
 