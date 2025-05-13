Добыча недр по соглашению Украина-США возможна не раньше 2040 года, - FT

Новые проекты в сфере добычи природных ресурсов, предусмотренные соглашением между Украиной и США, вряд ли начнут работать раньше 2040 года.

Соглашение направлено на привлечение инвестиций в горнодобывающую и энергетическую отрасли Украины. Оно предусматривает создание специального "инвестиционного фонда для восстановления", который будет наполняться из будущих прибылей проектов. Однако, как отмечают аналитики, этот процесс является длительным и потребует значительного привлечения частного капитала.

"Это перспектива на 10-15 лет", - заявил бывший руководитель направления природных ресурсов в ЕБРР Эрик Расмуссен. По словам Питера Брайанта, главы консалтинговой компании Clareo, даже открытие и разработка месторождений займет не менее десятилетия, поэтому соглашение вряд ли изменит ситуацию с поставками ресурсов в краткосрочной перспективе.

Как пишет издание, Украина имеет значительные запасы железной руды, угля, лития, графита, титана, а также является третьим по величине производителем газа в Европе. Будущие нефтегазовые проекты тоже входят в пакет сделки - они могут быть реализованы быстрее, но общие риски остаются высокими.

Среди основных вызовов эксперты называют продолжающуюся войну, дефицит геологических данных, поврежденную инфраструктуру, коррупционные риски и нехватку квалифицированных кадров. Учитывая это, первые результаты из новых шахт могут появиться только в 2040 году.

Министр экономики Юлия Свириденко, которая подписала соглашение, сообщила, что инвестфонд начнет работать "в течение нескольких недель". Но доходов от него придется ждать долго - по крайней мере первые десять лет доходы фонда будут реинвестироваться в новые проекты и восстановление Украины.

К тому же соглашение не охватывает уже действующие объекты, такие как шахты Ferrexpo или месторождение Шимановское, которое разрабатывает канадская компания Black Iron. В то же время гендиректор Black Iron Мэтт Симпсон считает, что их проект останется ключевым для привлечения инвестиций после завершения войны.

Как отмечается, отдельной проблемой является ограниченный доступ к советским геологическим картам - большинство данных засекречено из-за войны. Также есть вероятность, что наиболее перспективные месторождения уже частично исчерпаны, предостерегают эксперты.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

