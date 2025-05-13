Російська делегація чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі, - Пєсков
Російська делегація буде в четвер, 15 травня, в Стамбулі чекати на українську.
Про це заявив речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, його цитують російські пропагандистські агентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська делегація в четвер буде в Стамбулі і буде чекати українську сторону", - сказав він.
Водночас речник Кремля не розкрив склад російської делегації.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Его трусость лишь подтверждается его действиями и вашими олигофреническими отмазками))
Тут потрібен "казус беллі"-навиворіт,нещасний випадок,чи "русский бунт"-з цією кацапопотворою навіть по-трампівськи не пройде,даремно янелох-рояліст в ці ігри береться грати...
следующий хутін !"
.
І який висновок можна буде зробити адекватним політикам із цього "дипломатичного" ідіитизму?
До доповідає Буданов?
ви що, в вуха довбитесь?
пуйло або ніхто
Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 указ президента №679/2022 і рішення РНБО України від 30 вересня
Тоді від України буде кінний ветеринар.
Це зрозуміло всі крім трампона. Тепер граємо в цю комедію щоб і до рудого дійшло.
Тобі дай боже введуть хоч якість санкціії і зброї може передадуть
Блазень намагався взяти на понт гбіста.
Гбіст вислав блазню замість себе мішок з лайном.
@ Путин не поедет на стрелку , которую сам забил.
Если пахан забил стрелку и вместо себя отправил на нее шестерок, то это уже опущенный пахан. Если говорить понятным языком для русских.
Путин не поедет на переговоры в Стамбул , пошлет Лаврова и Ушакова.
От тут би Станіславський сказав би «Вєрю!»
як ТРУПАК може кудись їхати?
ну НІЯК ,бо його в природне існує
Не поспішай з відповіддю.
Епоха ШІ.
...руzzкое шапіто завтра ... з вимогами усунути першопричини...
Зняти санкції... і стара пісня про головне: знащити Україну, якщо не зразу, то по частям...(
