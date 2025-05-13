УКР
Новини Переговори у Туреччині
17 065 87

Російська делегація чекатиме на українську 15 травня у Стамбулі, - Пєсков

пєсков про перемовини в Стамбулі

Російська делегація буде в четвер, 15 травня, в Стамбулі чекати на українську.

Про це заявив речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, його цитують російські пропагандистські агентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська делегація в четвер буде в Стамбулі і буде чекати українську сторону", - сказав він.

Водночас речник Кремля не розкрив склад російської делегації.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також: На переговори України та РФ у Туреччині поїде Рубіо та інші, - Трамп

Автор: 

перемовини (3064) Пєсков Дмитро (1738) росія (67242) Туреччина (3664)
+48
13.05.2025 20:16 Відповісти
13.05.2025 20:16 Відповісти
+36
Что значит делегация ? Ху?ло лично приехать засцал ?
13.05.2025 20:14 Відповісти
13.05.2025 20:14 Відповісти
+29
Для тебе,москалику,напишу роzziйскою мовою....Я никогда небыл адептом "зелёной" секты но в данном случае именно прутин лишний раз подтвердил что он элементарное ссыкло...Сам преложил и слился,шлимазл...
13.05.2025 20:36 Відповісти
13.05.2025 20:36 Відповісти
Что значит делегация ? Ху?ло лично приехать засцал ?
13.05.2025 20:14 Відповісти
13.05.2025 20:14 Відповісти
Патрушев починав, його і спорядять спрасіть с пацана за базар.
13.05.2025 20:48 Відповісти
13.05.2025 20:48 Відповісти
серед СН ЗЕ повинен взяти психіатра та клоуна - ну типу статусних депутатів знайти
13.05.2025 21:19 Відповісти
13.05.2025 21:19 Відповісти
Зеленский: Я сказал пуйло!
14.05.2025 01:18 Відповісти
14.05.2025 01:18 Відповісти
14.05.2025 06:42 Відповісти
14.05.2025 06:42 Відповісти
Пуйло никогда никуда не полетит. Очевидно же.
14.05.2025 08:33 Відповісти
14.05.2025 08:33 Відповісти
Піска вофка хрипате лідера жде хоче ще раз в туда посмотрєть і мір увідіть.
13.05.2025 20:14 Відповісти
13.05.2025 20:14 Відповісти
У вас Т9 сломался совсем?
13.05.2025 20:43 Відповісти
13.05.2025 20:43 Відповісти
свіженькі падляковські понабігли, гундоса захищати, не там гандони захищаєте.
14.05.2025 07:19 Відповісти
14.05.2025 07:19 Відповісти
13.05.2025 20:15 Відповісти
13.05.2025 20:15 Відповісти
13.05.2025 20:16 Відповісти
13.05.2025 20:16 Відповісти
13.05.2025 20:44 Відповісти
13.05.2025 20:44 Відповісти
Та його коняка вже стара-може й копита загубити по дорозі.
13.05.2025 22:01 Відповісти
13.05.2025 22:01 Відповісти
Як саме показали?
13.05.2025 20:22 Відповісти
13.05.2025 20:22 Відповісти
А яким чином те, що президент росіі зассав виповзати з бункера, щось може показати "янелоху"?
13.05.2025 20:30 Відповісти
13.05.2025 20:30 Відповісти
Це рижому американскькому дурню показали. Янелох так собі в цій виставі
13.05.2025 20:34 Відповісти
13.05.2025 20:34 Відповісти
Для тебе,москалику,напишу роzziйскою мовою....Я никогда небыл адептом "зелёной" секты но в данном случае именно прутин лишний раз подтвердил что он элементарное ссыкло...Сам преложил и слился,шлимазл...
13.05.2025 20:36 Відповісти
13.05.2025 20:36 Відповісти
Показали вовке чемоданову(ху#лу) его собственное трусливое нутро))) И самое интересное, что вы сами это понимаете, как и росс. сми, которые впопыхах придумывают оправдание своему трусу. За всю свою полит. карьеру ху#ло не смог участвовать ни в одних дебатах, Я уже не говорю о каких-то серьезных диалогах.
Его трусость лишь подтверждается его действиями и вашими олигофреническими отмазками))
13.05.2025 20:49 Відповісти
13.05.2025 20:49 Відповісти
Нічого дивного,"гопнік" є "гопнік"-воно сцикливе,але дуже хитре і підступне:-коли за ним банда підерських дебілів-відморозків чи ціла країна ********** відморозків-дебілів."Один на один" -воно не вміє,не може і не буде...
Тут потрібен "казус беллі"-навиворіт,нещасний випадок,чи "русский бунт"-з цією кацапопотворою навіть по-трампівськи не пройде,даремно янелох-рояліст в ці ігри береться грати...
13.05.2025 21:56 Відповісти
13.05.2025 21:56 Відповісти
"я говорю хутін !
следующий хутін !"

.
13.05.2025 20:19 Відповісти
13.05.2025 20:19 Відповісти
так, хйло відправить своїх шісток які немають повноважень) так можна цілу вічність теревенити
13.05.2025 20:20 Відповісти
13.05.2025 20:20 Відповісти
А в цей час буде продовжуватись повзуча окупація.
14.05.2025 09:46 Відповісти
14.05.2025 09:46 Відповісти
Зашкварний ідіотизм. Рашисти будуть чекати. Зеленський буде за рогом гуляти з Ердоганом - бо Зеленський хотів підковирнути путіна, і зустрічатися з путінськими шавками таки не комільфо. Трамп мабуть таки не прилетить, а його посланці будуть бовтатися, як лайно в ополонці, по Стамбулу.

І який висновок можна буде зробити адекватним політикам із цього "дипломатичного" ідіитизму?
13.05.2025 20:22 Відповісти
13.05.2025 20:22 Відповісти
Рижий поц це все затіяв. Ще один дипломат від Бога
13.05.2025 20:35 Відповісти
13.05.2025 20:35 Відповісти
Ні о чем. Вистава для Трампа. Що РФ готова. Забрать Херсон та Запоріжжя. Трамп скаже ну вот, давайте договаривайтесь.
13.05.2025 20:23 Відповісти
13.05.2025 20:23 Відповісти
А муляж ***** з собою привезуть?
13.05.2025 20:24 Відповісти
13.05.2025 20:24 Відповісти
Тушкой чи чучелом?
13.05.2025 21:08 Відповісти
13.05.2025 21:08 Відповісти
Чумодан зі вмістом хіба що
13.05.2025 21:09 Відповісти
13.05.2025 21:09 Відповісти
Те про що я говорив. Зелю заставлять танцювати на піаніно перед якимись боярами яких ***** пришле. В ітозі і санкцій на ***** не буде ні 30-ти денного перемир'я ні ***** в Стамбулі. Нормальна така хитра многоходовочка вийшла
13.05.2025 20:27 Відповісти
13.05.2025 20:27 Відповісти
Перемирʼя вочевидь не буде, нові санкції вочевидь будуть. Це щє коли закривали капустін яр було зрозуміло по кацапським лякачкам "скворєшніком".
13.05.2025 20:32 Відповісти
13.05.2025 20:32 Відповісти
Звісно. Трамп грає ж за пуйла. в його команді. просто трамп в США - це демакртаична країна тому він непрамолійнійно він грає у команді путіна. Це Ж не Нікі Хейлі президент, не Харріс
13.05.2025 20:36 Відповісти
13.05.2025 20:36 Відповісти
Крім танцювати на піаніно він нічого більше не вміє.Якщо його слухати без листочка,то там нічого незрозуміло.ЗЕ вести переговори не зможе по причині тупості.
13.05.2025 20:37 Відповісти
13.05.2025 20:37 Відповісти
Зе не може вести переговори,тому що він маріонетка,і по його ролі це не передбачено.
14.05.2025 09:56 Відповісти
14.05.2025 09:56 Відповісти
Валізи вантажать?
До доповідає Буданов?
13.05.2025 20:31 Відповісти
13.05.2025 20:31 Відповісти
гей там, в пітушатніку!
ви що, в вуха довбитесь?
пуйло або ніхто
13.05.2025 20:31 Відповісти
13.05.2025 20:31 Відповісти
Бункерний щур очікувано обіссявся їхати.
13.05.2025 20:33 Відповісти
13.05.2025 20:33 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 указ президента №679/2022 і рішення РНБО України від 30 вересня
13.05.2025 20:38 Відповісти
13.05.2025 20:38 Відповісти
Будуть ждати в підворотні...
13.05.2025 20:38 Відповісти
13.05.2025 20:38 Відповісти
Визнаю,я все таки пероцінив *****..Я вважав що все таки приїде.Зассав бункерний
13.05.2025 20:40 Відповісти
13.05.2025 20:40 Відповісти
Он приедет тайно, в чемоданчике
13.05.2025 20:58 Відповісти
13.05.2025 20:58 Відповісти
Треба Агрохімію на цей час в зоопарк пристроїти. Хоч якусь користь Україні принесе...
13.05.2025 20:40 Відповісти
13.05.2025 20:40 Відповісти
Тююю, а шо резиновая попа обосралась ? И кто теперь скажет, что путин не ху*ло ???
13.05.2025 20:40 Відповісти
13.05.2025 20:40 Відповісти
13.05.2025 20:49 Відповісти
13.05.2025 20:49 Відповісти
Не поняв. Так діло не піде - кому і куди Вова буде заглядати, щоб мір побачити?
13.05.2025 20:52 Відповісти
13.05.2025 20:52 Відповісти
..
13.05.2025 20:54 Відповісти
13.05.2025 20:54 Відповісти
кошевий в гримі))
13.05.2025 22:19 Відповісти
13.05.2025 22:19 Відповісти
пуйло таки струхнув. Очікувано.
Тоді від України буде кінний ветеринар.
13.05.2025 20:54 Відповісти
13.05.2025 20:54 Відповісти
Пішов на#уй туалетний йоршик.
13.05.2025 20:58 Відповісти
13.05.2025 20:58 Відповісти
)(уйлу срочно увеличивают размер чемоданов. Когда увеличат до нужного размера - тогда приедет 🤔
13.05.2025 20:59 Відповісти
13.05.2025 20:59 Відповісти
коли на тобі ордер вісить , навіть якщо ти саме ***** з ядерною бімбою тобі лячно
13.05.2025 21:02 Відповісти
13.05.2025 21:02 Відповісти
Ушак.овА привезут на коляске с аппаратом для дыхания.Этоь старый. п@рдун уже еле дышит..как с таким динозавром переговоры вести?!
13.05.2025 21:04 Відповісти
13.05.2025 21:04 Відповісти
Нікуди воно не поїде і ніяких справжніх переговорів не буде.
Це зрозуміло всі крім трампона. Тепер граємо в цю комедію щоб і до рудого дійшло.
Тобі дай боже введуть хоч якість санкціії і зброї може передадуть
13.05.2025 21:07 Відповісти
13.05.2025 21:07 Відповісти
Мєсто встрєчі ізменіть ніззя блт...

Блазень намагався взяти на понт гбіста.
Гбіст вислав блазню замість себе мішок з лайном.
13.05.2025 21:09 Відповісти
13.05.2025 21:09 Відповісти
Гєбіст засцяв, чмошне може тільки руками іньших. ***** воно й є *****.
14.05.2025 02:58 Відповісти
14.05.2025 02:58 Відповісти
Зеля з Ердоганом буде чекати пуйла, а ************* кого чекати зібрались? Ні про що, зустріч не відбудеться.
13.05.2025 21:11 Відповісти
13.05.2025 21:11 Відповісти
Є така думка (мова оригіналу):

@ Путин не поедет на стрелку , которую сам забил.
Если пахан забил стрелку и вместо себя отправил на нее шестерок, то это уже опущенный пахан. Если говорить понятным языком для русских.
Путин не поедет на переговоры в Стамбул , пошлет Лаврова и Ушакова.
13.05.2025 21:17 Відповісти
13.05.2025 21:17 Відповісти
О. Це вже дійсно конкретний інсайд.
От тут би Станіславський сказав би «Вєрю!»
13.05.2025 21:33 Відповісти
13.05.2025 21:33 Відповісти
Мальчик едет в Стамбул, ты знаешь чики-чики-чики-та...
13.05.2025 21:27 Відповісти
13.05.2025 21:27 Відповісти
блД
як ТРУПАК може кудись їхати?
ну НІЯК ,бо його в природне існує
13.05.2025 21:32 Відповісти
13.05.2025 21:32 Відповісти
А професор Соловєй існує?
Не поспішай з відповіддю.
Епоха ШІ.
13.05.2025 21:36 Відповісти
13.05.2025 21:36 Відповісти
Заводячи нас у типу «перемовини» , вони добʼються зняття санкцій та легітимізації пуйла.
13.05.2025 21:32 Відповісти
13.05.2025 21:32 Відповісти
"Замєтутъ", - подумол Путiн!
13.05.2025 22:00 Відповісти
13.05.2025 22:00 Відповісти
Раз Рудий Донні в Стамбул відрядив маленького іспанця, то фсьо- вожак з пітерської підворітні засцяв, хоча запевняє, що прикуп ще в його руках.
13.05.2025 22:38 Відповісти
13.05.2025 22:38 Відповісти
Ну тогда и со стороны Украины должны быть представители соответствующего уровня, а Зе не следовало бы садиться за стол с ху..ловскими шнырями.
13.05.2025 23:51 Відповісти
13.05.2025 23:51 Відповісти
Ось коли може знадобитися Безумна. Чи вова каклєта. Абсурд так абсурд.
14.05.2025 00:14 Відповісти
14.05.2025 00:14 Відповісти
як казали в культовому русскому серіалі : "мєсто клізми ізмєніть нєльзя !"
14.05.2025 00:11 Відповісти
14.05.2025 00:11 Відповісти
А ще воно хотiло по Хрещатику парадом?!! В Стамбул пiд охраной сциться!
14.05.2025 00:17 Відповісти
14.05.2025 00:17 Відповісти
Красава пись!
14.05.2025 00:43 Відповісти
14.05.2025 00:43 Відповісти
Знову гойдалки з перемовинами!!! Не буде з того толку.
14.05.2025 02:55 Відповісти
14.05.2025 02:55 Відповісти
Я казав що ***** засцить, моль бункерна.
14.05.2025 03:02 Відповісти
14.05.2025 03:02 Відповісти
З терористами ніяких перемовин.***** з кодлом знищити ,крапка .
14.05.2025 06:09 Відповісти
14.05.2025 06:09 Відповісти
Побачимо і почуємо як кінь кремлівський Спотикач-лавров буде плюватися ..можливо піде потич і розібє пенсне..
14.05.2025 06:59 Відповісти
14.05.2025 06:59 Відповісти
Овсов ворожий мудак,але він розумний на відміну від декого
14.05.2025 10:30 Відповісти
14.05.2025 10:30 Відповісти
Прикро... якщо тр скаже, що побачив "прогрес" і... звинуватить Україну, що не капітулює(
...руzzкое шапіто завтра ... з вимогами усунути першопричини...
Зняти санкції... і стара пісня про головне: знащити Україну, якщо не зразу, то по частям...(
14.05.2025 10:44 Відповісти
14.05.2025 10:44 Відповісти
Путін приїде. Це його почерк - тримати інтригу, потім з посмішкою і добрим обличчям з'явитись на публіці. Та й аналітичні служби фсб, свр, гру, старої площі поклали йому в червону папочку свої сценарії розвитку подій. Тому приїде, зробить вигляд, що Україна і колективний Захід його в черговий раз надурили. Та й поїде собі назад.
14.05.2025 11:14 Відповісти
14.05.2025 11:14 Відповісти
Я Вас ждала...
Искала между строчек
чужих признаний капельку любви.

Я Вас ждала...
И в лабиринтах ночи
бродила задыхаясь до зари

Я Вас звала
до хрипоты, до боли.
Надежды снаряжала корабли.
Я добровольно в плен сдалась неволе.
А Вы, мой друг,
Вы так и не пришли...
14.05.2025 11:53 Відповісти
14.05.2025 11:53 Відповісти
Після того як Путін подарував боїнга 747 для Доні, ні його ні трампушка в Стамбулі ні- ні.....
14.05.2025 12:29 Відповісти
14.05.2025 12:29 Відповісти
 
 