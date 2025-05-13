Российская делегация будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле, - Песков
Российская делегация будет в четверг, 15 мая, в Стамбуле ждать украинскую.
Об этом заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитируют российские пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону", - сказал он.
В то же время представитель Кремля не раскрыл состав российской делегации.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Его трусость лишь подтверждается его действиями и вашими олигофреническими отмазками))
Тут потрібен "казус беллі"-навиворіт,нещасний випадок,чи "русский бунт"-з цією кацапопотворою навіть по-трампівськи не пройде,даремно янелох-рояліст в ці ігри береться грати...
следующий хутін !"
.
І який висновок можна буде зробити адекватним політикам із цього "дипломатичного" ідіитизму?
До доповідає Буданов?
ви що, в вуха довбитесь?
пуйло або ніхто
Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 указ президента №679/2022 і рішення РНБО України від 30 вересня
Тоді від України буде кінний ветеринар.
Це зрозуміло всі крім трампона. Тепер граємо в цю комедію щоб і до рудого дійшло.
Тобі дай боже введуть хоч якість санкціії і зброї може передадуть
Блазень намагався взяти на понт гбіста.
Гбіст вислав блазню замість себе мішок з лайном.
@ Путин не поедет на стрелку , которую сам забил.
Если пахан забил стрелку и вместо себя отправил на нее шестерок, то это уже опущенный пахан. Если говорить понятным языком для русских.
Путин не поедет на переговоры в Стамбул , пошлет Лаврова и Ушакова.
От тут би Станіславський сказав би «Вєрю!»
як ТРУПАК може кудись їхати?
ну НІЯК ,бо його в природне існує
Не поспішай з відповіддю.
Епоха ШІ.
...руzzкое шапіто завтра ... з вимогами усунути першопричини...
Зняти санкції... і стара пісня про головне: знащити Україну, якщо не зразу, то по частям...(
