РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11599 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Турции
17 065 87

Российская делегация будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле, - Песков

Песков о переговорах в Стамбуле

Российская делегация будет в четверг, 15 мая, в Стамбуле ждать украинскую.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитируют российские пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону", - сказал он.

В то же время представитель Кремля не раскрыл состав российской делегации.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также: На переговоры Украины и РФ в Турции поедет Рубио и другие, - Трамп

Автор: 

переговоры (5127) Песков Дмитрий (1986) россия (96910) Турция (3529)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
показать весь комментарий
13.05.2025 20:16 Ответить
+36
Что значит делегация ? Ху?ло лично приехать засцал ?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:14 Ответить
+29
Для тебе,москалику,напишу роzziйскою мовою....Я никогда небыл адептом "зелёной" секты но в данном случае именно прутин лишний раз подтвердил что он элементарное ссыкло...Сам преложил и слился,шлимазл...
показать весь комментарий
13.05.2025 20:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что значит делегация ? Ху?ло лично приехать засцал ?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:14 Ответить
Патрушев починав, його і спорядять спрасіть с пацана за базар.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:48 Ответить
серед СН ЗЕ повинен взяти психіатра та клоуна - ну типу статусних депутатів знайти
показать весь комментарий
13.05.2025 21:19 Ответить
Зеленский: Я сказал пуйло!
показать весь комментарий
14.05.2025 01:18 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 06:42 Ответить
Пуйло никогда никуда не полетит. Очевидно же.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:33 Ответить
Піска вофка хрипате лідера жде хоче ще раз в туда посмотрєть і мір увідіть.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:14 Ответить
У вас Т9 сломался совсем?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:43 Ответить
свіженькі падляковські понабігли, гундоса захищати, не там гандони захищаєте.
показать весь комментарий
14.05.2025 07:19 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 20:15 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 20:16 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 20:44 Ответить
Та його коняка вже стара-може й копита загубити по дорозі.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:01 Ответить
Як саме показали?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:22 Ответить
А яким чином те, що президент росіі зассав виповзати з бункера, щось може показати "янелоху"?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:30 Ответить
Це рижому американскькому дурню показали. Янелох так собі в цій виставі
показать весь комментарий
13.05.2025 20:34 Ответить
Для тебе,москалику,напишу роzziйскою мовою....Я никогда небыл адептом "зелёной" секты но в данном случае именно прутин лишний раз подтвердил что он элементарное ссыкло...Сам преложил и слился,шлимазл...
показать весь комментарий
13.05.2025 20:36 Ответить
Показали вовке чемоданову(ху#лу) его собственное трусливое нутро))) И самое интересное, что вы сами это понимаете, как и росс. сми, которые впопыхах придумывают оправдание своему трусу. За всю свою полит. карьеру ху#ло не смог участвовать ни в одних дебатах, Я уже не говорю о каких-то серьезных диалогах.
Его трусость лишь подтверждается его действиями и вашими олигофреническими отмазками))
показать весь комментарий
13.05.2025 20:49 Ответить
Нічого дивного,"гопнік" є "гопнік"-воно сцикливе,але дуже хитре і підступне:-коли за ним банда підерських дебілів-відморозків чи ціла країна ********** відморозків-дебілів."Один на один" -воно не вміє,не може і не буде...
Тут потрібен "казус беллі"-навиворіт,нещасний випадок,чи "русский бунт"-з цією кацапопотворою навіть по-трампівськи не пройде,даремно янелох-рояліст в ці ігри береться грати...
показать весь комментарий
13.05.2025 21:56 Ответить
"я говорю хутін !
следующий хутін !"

.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:19 Ответить
так, хйло відправить своїх шісток які немають повноважень) так можна цілу вічність теревенити
показать весь комментарий
13.05.2025 20:20 Ответить
А в цей час буде продовжуватись повзуча окупація.
показать весь комментарий
14.05.2025 09:46 Ответить
Зашкварний ідіотизм. Рашисти будуть чекати. Зеленський буде за рогом гуляти з Ердоганом - бо Зеленський хотів підковирнути путіна, і зустрічатися з путінськими шавками таки не комільфо. Трамп мабуть таки не прилетить, а його посланці будуть бовтатися, як лайно в ополонці, по Стамбулу.

І який висновок можна буде зробити адекватним політикам із цього "дипломатичного" ідіитизму?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:22 Ответить
Рижий поц це все затіяв. Ще один дипломат від Бога
показать весь комментарий
13.05.2025 20:35 Ответить
Ні о чем. Вистава для Трампа. Що РФ готова. Забрать Херсон та Запоріжжя. Трамп скаже ну вот, давайте договаривайтесь.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:23 Ответить
А муляж ***** з собою привезуть?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:24 Ответить
Тушкой чи чучелом?
показать весь комментарий
13.05.2025 21:08 Ответить
Чумодан зі вмістом хіба що
показать весь комментарий
13.05.2025 21:09 Ответить
Те про що я говорив. Зелю заставлять танцювати на піаніно перед якимись боярами яких ***** пришле. В ітозі і санкцій на ***** не буде ні 30-ти денного перемир'я ні ***** в Стамбулі. Нормальна така хитра многоходовочка вийшла
показать весь комментарий
13.05.2025 20:27 Ответить
Перемирʼя вочевидь не буде, нові санкції вочевидь будуть. Це щє коли закривали капустін яр було зрозуміло по кацапським лякачкам "скворєшніком".
показать весь комментарий
13.05.2025 20:32 Ответить
Звісно. Трамп грає ж за пуйла. в його команді. просто трамп в США - це демакртаична країна тому він непрамолійнійно він грає у команді путіна. Це Ж не Нікі Хейлі президент, не Харріс
показать весь комментарий
13.05.2025 20:36 Ответить
Крім танцювати на піаніно він нічого більше не вміє.Якщо його слухати без листочка,то там нічого незрозуміло.ЗЕ вести переговори не зможе по причині тупості.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:37 Ответить
Зе не може вести переговори,тому що він маріонетка,і по його ролі це не передбачено.
показать весь комментарий
14.05.2025 09:56 Ответить
Валізи вантажать?
До доповідає Буданов?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:31 Ответить
гей там, в пітушатніку!
ви що, в вуха довбитесь?
пуйло або ніхто
показать весь комментарий
13.05.2025 20:31 Ответить
Бункерний щур очікувано обіссявся їхати.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:33 Ответить
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 указ президента №679/2022 і рішення РНБО України від 30 вересня
показать весь комментарий
13.05.2025 20:38 Ответить
Будуть ждати в підворотні...
показать весь комментарий
13.05.2025 20:38 Ответить
Визнаю,я все таки пероцінив *****..Я вважав що все таки приїде.Зассав бункерний
показать весь комментарий
13.05.2025 20:40 Ответить
Он приедет тайно, в чемоданчике
показать весь комментарий
13.05.2025 20:58 Ответить
Треба Агрохімію на цей час в зоопарк пристроїти. Хоч якусь користь Україні принесе...
показать весь комментарий
13.05.2025 20:40 Ответить
Тююю, а шо резиновая попа обосралась ? И кто теперь скажет, что путин не ху*ло ???
показать весь комментарий
13.05.2025 20:40 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 20:49 Ответить
Не поняв. Так діло не піде - кому і куди Вова буде заглядати, щоб мір побачити?
показать весь комментарий
13.05.2025 20:52 Ответить
..
показать весь комментарий
13.05.2025 20:54 Ответить
кошевий в гримі))
показать весь комментарий
13.05.2025 22:19 Ответить
пуйло таки струхнув. Очікувано.
Тоді від України буде кінний ветеринар.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:54 Ответить
Пішов на#уй туалетний йоршик.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:58 Ответить
)(уйлу срочно увеличивают размер чемоданов. Когда увеличат до нужного размера - тогда приедет 🤔
показать весь комментарий
13.05.2025 20:59 Ответить
коли на тобі ордер вісить , навіть якщо ти саме ***** з ядерною бімбою тобі лячно
показать весь комментарий
13.05.2025 21:02 Ответить
Ушак.овА привезут на коляске с аппаратом для дыхания.Этоь старый. п@рдун уже еле дышит..как с таким динозавром переговоры вести?!
показать весь комментарий
13.05.2025 21:04 Ответить
Нікуди воно не поїде і ніяких справжніх переговорів не буде.
Це зрозуміло всі крім трампона. Тепер граємо в цю комедію щоб і до рудого дійшло.
Тобі дай боже введуть хоч якість санкціії і зброї може передадуть
показать весь комментарий
13.05.2025 21:07 Ответить
Мєсто встрєчі ізменіть ніззя блт...

Блазень намагався взяти на понт гбіста.
Гбіст вислав блазню замість себе мішок з лайном.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:09 Ответить
Гєбіст засцяв, чмошне може тільки руками іньших. ***** воно й є *****.
показать весь комментарий
14.05.2025 02:58 Ответить
Зеля з Ердоганом буде чекати пуйла, а ************* кого чекати зібрались? Ні про що, зустріч не відбудеться.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:11 Ответить
Є така думка (мова оригіналу):

@ Путин не поедет на стрелку , которую сам забил.
Если пахан забил стрелку и вместо себя отправил на нее шестерок, то это уже опущенный пахан. Если говорить понятным языком для русских.
Путин не поедет на переговоры в Стамбул , пошлет Лаврова и Ушакова.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:17 Ответить
О. Це вже дійсно конкретний інсайд.
От тут би Станіславський сказав би «Вєрю!»
показать весь комментарий
13.05.2025 21:33 Ответить
Мальчик едет в Стамбул, ты знаешь чики-чики-чики-та...
показать весь комментарий
13.05.2025 21:27 Ответить
блД
як ТРУПАК може кудись їхати?
ну НІЯК ,бо його в природне існує
показать весь комментарий
13.05.2025 21:32 Ответить
А професор Соловєй існує?
Не поспішай з відповіддю.
Епоха ШІ.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:36 Ответить
Заводячи нас у типу «перемовини» , вони добʼються зняття санкцій та легітимізації пуйла.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:32 Ответить
"Замєтутъ", - подумол Путiн!
показать весь комментарий
13.05.2025 22:00 Ответить
Раз Рудий Донні в Стамбул відрядив маленького іспанця, то фсьо- вожак з пітерської підворітні засцяв, хоча запевняє, що прикуп ще в його руках.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:38 Ответить
Ну тогда и со стороны Украины должны быть представители соответствующего уровня, а Зе не следовало бы садиться за стол с ху..ловскими шнырями.
показать весь комментарий
13.05.2025 23:51 Ответить
Ось коли може знадобитися Безумна. Чи вова каклєта. Абсурд так абсурд.
показать весь комментарий
14.05.2025 00:14 Ответить
як казали в культовому русскому серіалі : "мєсто клізми ізмєніть нєльзя !"
показать весь комментарий
14.05.2025 00:11 Ответить
А ще воно хотiло по Хрещатику парадом?!! В Стамбул пiд охраной сциться!
показать весь комментарий
14.05.2025 00:17 Ответить
Красава пись!
показать весь комментарий
14.05.2025 00:43 Ответить
Знову гойдалки з перемовинами!!! Не буде з того толку.
показать весь комментарий
14.05.2025 02:55 Ответить
Я казав що ***** засцить, моль бункерна.
показать весь комментарий
14.05.2025 03:02 Ответить
З терористами ніяких перемовин.***** з кодлом знищити ,крапка .
показать весь комментарий
14.05.2025 06:09 Ответить
Побачимо і почуємо як кінь кремлівський Спотикач-лавров буде плюватися ..можливо піде потич і розібє пенсне..
показать весь комментарий
14.05.2025 06:59 Ответить
Овсов ворожий мудак,але він розумний на відміну від декого
показать весь комментарий
14.05.2025 10:30 Ответить
Прикро... якщо тр скаже, що побачив "прогрес" і... звинуватить Україну, що не капітулює(
...руzzкое шапіто завтра ... з вимогами усунути першопричини...
Зняти санкції... і стара пісня про головне: знащити Україну, якщо не зразу, то по частям...(
показать весь комментарий
14.05.2025 10:44 Ответить
Путін приїде. Це його почерк - тримати інтригу, потім з посмішкою і добрим обличчям з'явитись на публіці. Та й аналітичні служби фсб, свр, гру, старої площі поклали йому в червону папочку свої сценарії розвитку подій. Тому приїде, зробить вигляд, що Україна і колективний Захід його в черговий раз надурили. Та й поїде собі назад.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:14 Ответить
Я Вас ждала...
Искала между строчек
чужих признаний капельку любви.

Я Вас ждала...
И в лабиринтах ночи
бродила задыхаясь до зари

Я Вас звала
до хрипоты, до боли.
Надежды снаряжала корабли.
Я добровольно в плен сдалась неволе.
А Вы, мой друг,
Вы так и не пришли...
показать весь комментарий
14.05.2025 11:53 Ответить
Після того як Путін подарував боїнга 747 для Доні, ні його ні трампушка в Стамбулі ні- ні.....
показать весь комментарий
14.05.2025 12:29 Ответить
 
 