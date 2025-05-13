Российская делегация будет в четверг, 15 мая, в Стамбуле ждать украинскую.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитируют российские пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская делегация в четверг будет в Стамбуле и будет ждать украинскую сторону", - сказал он.

В то же время представитель Кремля не раскрыл состав российской делегации.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

