Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин, - Мінекономіки

Ще дві угоди до угоди про копалини підписали Україна та США

Україна та США підписали дві комерційні угоди у розвиток ратифікованої раніше угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду. Ці дві угоди не потребують ратифікації.

Про це в Міністерстві економіки повідомили журналістам, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Від України їх підписав директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе.

Як розповіли у відомстві, ці дві угоди, разом із міжурядовою регулюють 95% документів, які необхідні для роботи фонду. Ще 5% - фіналізація формальних процедур з американської сторони, а також технічні процедури, необхідні для формування Фонду. Зокрема, відбору трьох представників від України та трьох представників зі сторони США, які увійдуть у Керівну раду фонду, погодження інвестиційних протоколів та інше.

"Ні про яку передачу будь-яких надр не йшла мова. Йде мова виключно про створення інвестиційного фонду. Контроль за надрами, як і відповідно до Конституції, залишається за Україною. І важливо, що фонд і створений, і угода проголосована, вона ніяким чином не суперечить нашим євроінтеграційним прагненням",- заявили в Мінекономіки.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.

Якщо коротко то трампанутий отримає ще і лопату
показати весь коментар
14.05.2025 07:38 Відповісти
додаткові угоди до додаткової угоди 🤣
показати весь коментар
13.05.2025 22:48 Відповісти
Дурять.
показати весь коментар
13.05.2025 23:15 Відповісти
Т.е. кота в мешке. Все как обычно у зеленых гельминтов

показати весь коментар
13.05.2025 23:22 Відповісти
Диявол криється а деталях,якщо є додаткові угоди без ратифікації-тут нас найо..ть та крадуть.
показати весь коментар
14.05.2025 05:58 Відповісти
Україна та США підписали дві комерційні угоди у розвиток ратифікованої раніше угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду. Від України їх підписав директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе. "Ні про яку передачу будь-яких надр не йшла мова. Йде мова виключно про створення інвестиційного фонду" - "заспокоїли" махінатори з Міністерства економіки. Те, що участь держави в "інвестиційних фондах" прямо заборонена Законом (Закон України Закон «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» Стаття 4. ), ст. 85 Конституції вимагає затвердження міжнародних договорів Верховною Радою, ст. 106 Конституції покладає обов'язки укладання цих договорів на президента відверто ігнорується зграєю аферистів з Банкової.
показати весь коментар
14.05.2025 07:55 Відповісти
Фініта ля комедія.Жарти скінчились.Все
показати весь коментар
14.05.2025 08:00 Відповісти
Лідор забив свій відкат 3% ,
показати весь коментар
14.05.2025 08:08 Відповісти
 
 