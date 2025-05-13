Україна та США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин, - Мінекономіки

Україна та США підписали дві комерційні угоди у розвиток ратифікованої раніше угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду. Ці дві угоди не потребують ратифікації.

Про це в Міністерстві економіки повідомили журналістам, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Від України їх підписав директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе.

Як розповіли у відомстві, ці дві угоди, разом із міжурядовою регулюють 95% документів, які необхідні для роботи фонду. Ще 5% - фіналізація формальних процедур з американської сторони, а також технічні процедури, необхідні для формування Фонду. Зокрема, відбору трьох представників від України та трьох представників зі сторони США, які увійдуть у Керівну раду фонду, погодження інвестиційних протоколів та інше.

"Ні про яку передачу будь-яких надр не йшла мова. Йде мова виключно про створення інвестиційного фонду. Контроль за надрами, як і відповідно до Конституції, залишається за Україною. І важливо, що фонд і створений, і угода проголосована, вона ніяким чином не суперечить нашим євроінтеграційним прагненням",- заявили в Мінекономіки.

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо створення інвестиційного фонду.

