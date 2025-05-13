Украина и США подписали дополнительные соглашения к соглашению о полезных ископаемых, - Минэкономики

Украина и США подписали два коммерческих соглашения в развитие ратифицированного ранее соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда. Эти два соглашения не требуют ратификации.

Об этом в Министерстве экономики сообщили журналистам, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

От Украины их подписал директор Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП) при Министерстве экономики Нико Гачечиладзе.

Как рассказали в ведомстве, эти два соглашения, вместе с межправительственным регулируют 95% документов, которые необходимы для работы фонда. Еще 5% - финализация формальных процедур с американской стороны, а также технические процедуры, необходимые для формирования Фонда. В частности, отбора трех представителей от Украины и трех представителей со стороны США, которые войдут в Руководящий совет фонда, согласование инвестиционных протоколов и прочее.

"Ни о какой передаче каких-либо недр не шла речь. Идет речь исключительно о создании инвестиционного фонда. Контроль за недрами, как и в соответствии с Конституцией, остается за Украиной. И важно, что фонд и создан, и соглашение проголосовано, оно никаким образом не противоречит нашим евроинтеграционным стремлениям",- заявили в Минэкономики.

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

