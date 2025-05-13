РУС
Украина и США подписали дополнительные соглашения к соглашению о полезных ископаемых, - Минэкономики

Еще два соглашения к соглашению о полезных ископаемых подписали Украина и США

Украина и США подписали два коммерческих соглашения в развитие ратифицированного ранее соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда. Эти два соглашения не требуют ратификации.

Об этом в Министерстве экономики сообщили журналистам, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

От Украины их подписал директор Агентства по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП) при Министерстве экономики Нико Гачечиладзе.

Как рассказали в ведомстве, эти два соглашения, вместе с межправительственным регулируют 95% документов, которые необходимы для работы фонда. Еще 5% - финализация формальных процедур с американской стороны, а также технические процедуры, необходимые для формирования Фонда. В частности, отбора трех представителей от Украины и трех представителей со стороны США, которые войдут в Руководящий совет фонда, согласование инвестиционных протоколов и прочее.

"Ни о какой передаче каких-либо недр не шла речь. Идет речь исключительно о создании инвестиционного фонда. Контроль за недрами, как и в соответствии с Конституцией, остается за Украиной. И важно, что фонд и создан, и соглашение проголосовано, оно никаким образом не противоречит нашим евроинтеграционным стремлениям",- заявили в Минэкономики.

Читайте также: Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для Соглашения о недрах с США

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о создании инвестиционного фонда.

Читайте также: Добыча недр по соглашению Украина-США возможна не ранее 2040 года, - FT

Якщо коротко то трампанутий отримає ще і лопату
14.05.2025 07:38 Ответить
додаткові угоди до додаткової угоди 🤣
13.05.2025 22:48 Ответить
Дурять.
13.05.2025 23:15 Ответить
Т.е. кота в мешке. Все как обычно у зеленых гельминтов

13.05.2025 23:22 Ответить
Диявол криється а деталях,якщо є додаткові угоди без ратифікації-тут нас найо..ть та крадуть.
14.05.2025 05:58 Ответить
Україна та США підписали дві комерційні угоди у розвиток ратифікованої раніше угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду. Від України їх підписав директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе. "Ні про яку передачу будь-яких надр не йшла мова. Йде мова виключно про створення інвестиційного фонду" - "заспокоїли" махінатори з Міністерства економіки. Те, що участь держави в "інвестиційних фондах" прямо заборонена Законом (Закон України Закон «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» Стаття 4. ), ст. 85 Конституції вимагає затвердження міжнародних договорів Верховною Радою, ст. 106 Конституції покладає обов'язки укладання цих договорів на президента відверто ігнорується зграєю аферистів з Банкової.
14.05.2025 07:55 Ответить
Фініта ля комедія.Жарти скінчились.Все
14.05.2025 08:00 Ответить
Лідор забив свій відкат 3% ,
14.05.2025 08:08 Ответить
 
 