За вбивство машиною Ярославського засудили не олігарха, а його підставного охоронця
Суд у Харкові виніс вирок у справі про приховування злочину у смертельній ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, засудили двох чоловіків, за даними порталу "Судова влада", мова йде про Андрія Лігуса та Олександра Бережного.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Харків.
Як пише видання, у справі про приховування злочину щодо ДТП з кортежем Ярославського засудили двох чоловіків:
- уродженця Українська Донецької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, працює на посаді чергового адміністратора в ТОВ "БаДМ";
- уродженця Дергачів Харківської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого.
Деталі ДТП за участі кортежу Ярославського
Згідно з вироком, за кермом технічно-справного автомобіля Mercedes-Benz G-63 AMG ввечері 9 лютого 2022 року перебував уродженець Українська. Він рухався мокрою трасою з перевищенням швидкості — 113 км/год.
На проїжджій частині на ділянці траси 534 км + 200 м у близькому до вертикального стану напівсидячому положенні в темному одязі без світловідбивних елементів перебував пішохід. Зіткнення відбулося о 22:55.
Водій не вжив негайних заходів для зменшення швидкості руху та скоїв наїзд на пішохода, потім переїхав тіло, не маючи технічної можливості уникнути наїзду на пішохода.
Зазначається, що внаслідок аварії пішохід зазнав тяжких травм голови, кінцівок, тулуба, чисельних ушкоджень внутрішніх органів, у тому числі розриву серця, легень, селезінки, лівої нирки, печінки тощо.
Слідчі встановили, що 9 лютого 2022 року о 23:21 водій зателефонував уродженцю Дергачів, якого надалі засудили за приховування злочину разом з ним, та повідомив йому про аварію з Mercedes-Benz G-63 AMG, на якому збереглися механічні пошкодження, та попросив співрозмовника перегнати за його адресою Porsche.
"Чоловік поїхав у напрямку Мартового, і вже 10 лютого у проміжку з 00:25 хвилин до 00:34 хвилини, проїжджаючи 534 км + 200 м автодороги, де сталася аварія, побачив поліцію. На заправці неподалік чоловік дізнався, що внаслідок ДТП померла людина. О 01:20 10 травня чоловік доїхав до місця призначення, де водій розповів йому про обставини ДТП, не зазначаючи про наслідки аварії. Попросив ОСОБА_5 повідомити правоохоронні органи, що це ОСОБА_5 керував автомобілем марки Mercedes-Benz G-63 AMG, за участю якого відбулась дорожньо-транспортна подія, з метою приховання від органу досудового розслідування дійсних обставин вчиненого діяння", - йдеться в повідомленні.
Рішення суду
З моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки — закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. Тож в обвинуваченні про залишення в небезпеці водія звільнили від відповідальності.
За обвинуваченням у приховуванні злочину водія засудили до трьох років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.
Такий самий вирок отримав співучасник, який намагався взяти на себе провину після ДТП.
Понад 275 тисяч гривень обидва засуджених мають заплатити за проведення експертиз. Також вони мають 30 днів, щоб оскаржити вирок.
Раніше глава МВС Монастирський повідомив, що із переліку речових доказів у морзі зник одяг людини, що загинула. Однак пізніше речі знайшли.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.
Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.
У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.
Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.
Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.
Он мер Київа Омельченко ТРИЧІ у ДТП збивав людей, двох насмерть і ЩО?
2009 року Омельченко, керуючи автомобілем, https://lb.ua/society/2009/11/26/15203_eksmer_omelchenko_nasmert_sbil.html насмерть збив 48-річного Олександра Карпінського на пішохідному переході. Чоловіка відкинуло на кілька десятків метрів, він помер на місці.
2015 року автомобіль, зареєстрований на Омельченка, збив жінку на пішохідному переході і, не зупиняючись, зник з місця події. Удар був такої сили, що жінку відкинуло приблизно на двадцять метрів. Вона померла в реанімації. За кермом був водій Омельченка.
https://lb.ua/society/2016/06/28/338857_bivshiy_mer_kieva_omelchenko_snova.html
Якщо це насправді так було, то тут немає кого засуджувати - сидіти посеред неосвітленної траси у темряві може тільки самогубець.
Справедливість у всій красі!
=======================
а автівку засудили блд? Це ж вона збила людину!
їхали по нічному Києву, по трасі десь недалеко від "пам'ятника Либіді з братами на човні", коло Дніпра, освітлення дороги (самий вже кінець 90-х) - так собі, я - пасажир поряд з водієм, швидкість - дозволена, спішити вже нікуди, нічна дорога зовсім порожня, їдемо з понаднормової роботи вже "по домам", тверезі, водій вообще - трезвЄнік.. раптово у світло фар потрапило щось темне невисоке (сам спочатку подумав, що то великий стоячий чомусь собака), досвічений водій аж уфффф!офФ!кнув від несподіванки, вивернув кермо і проскочили у метрі від сидячого спиною проти руху "на корточках" стрьомного тєла, по центральній полосі.. усе обійшлося..
другий випадок, їхав сам, вже пів-дороги "з Києва на село, десь сотня км", на слабенькому моцику-китайці вночі по Київщині, по невеликому селу, тут крутий закритий поворот, усе у деревах, звісно, без зовнішнього освітлення, тільки фара - і прямо посеред дороги на повороті тупо нерухомо стоїть бабця у темному одязі, добре що їхав неквапно як завжди (друзі навіть жартували часом над цим) та ще й поворот - треба гальмувати, проїхав зовсім поряд, бабця навіть не ворухнулася, побачив пригальмувавши і озирнувшись.. "перехрестився" - поїхав далі.. таке..
Життя людини не варте нічого. А тут ще хтось чекає повернення біженців. З країн де хоч якось захищаються права - сюди?
Втім знову ж таки, всі ці судді, правоохоронці, депутати, бізнесмени, їх же не з Марсу прислали? Ні, вони така ж частина суспільства. І достатньо просто дати комусь грошей, влади......як ми негайно маємо на виході отаких от ярославських.
З моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки - закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. Тож в обвинуваченні про залишення в небезпеці водія звільнили від відповідальності. Джерело: https://censor.net/ua/n3552286
Зеленський, як приклад, від олігарха коломойського!!
Сирійці, з таким лайном, … Ну, ви в курсі…
В тотально корумпованій країні третього світу за вбивство судять не олігарха, а його водія (що теж під питанням).
Це звичайна практика в такого типу країнах.