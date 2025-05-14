УКР
Новини ДТП за участі Ярославського
За вбивство машиною Ярославського засудили не олігарха, а його підставного охоронця

Олександр Ярославський

Суд у Харкові виніс вирок у справі про приховування злочину у смертельній ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, засудили двох чоловіків, за даними порталу "Судова влада", мова йде про Андрія Лігуса та Олександра Бережного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Харків.

Як пише видання, у справі про приховування злочину щодо ДТП з кортежем Ярославського засудили двох чоловіків:

  • уродженця Українська Донецької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, працює на посаді чергового адміністратора в ТОВ "БаДМ";
  • уродженця Дергачів Харківської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого.

Деталі ДТП за участі кортежу Ярославського

Згідно з вироком, за кермом технічно-справного автомобіля Mercedes-Benz G-63 AMG ввечері 9 лютого 2022 року перебував уродженець Українська. Він рухався мокрою трасою з перевищенням швидкості — 113 км/год.

На проїжджій частині на ділянці траси 534 км + 200 м у близькому до вертикального стану напівсидячому положенні в темному одязі без світловідбивних елементів перебував пішохід. Зіткнення відбулося о 22:55.

Читайте: Залізорудна компанія Ярославського виплатить дивіденди на 1 мільярд за рахунок прибутку десятирічної давності

Водій не вжив негайних заходів для зменшення швидкості руху та скоїв наїзд на пішохода, потім переїхав тіло, не маючи технічної можливості уникнути наїзду на пішохода.

Зазначається, що внаслідок аварії пішохід зазнав тяжких травм голови, кінцівок, тулуба, чисельних ушкоджень внутрішніх органів, у тому числі розриву серця, легень, селезінки, лівої нирки, печінки тощо.

Слідчі встановили, що 9 лютого 2022 року о 23:21 водій зателефонував уродженцю Дергачів, якого надалі засудили за приховування злочину разом з ним, та повідомив йому про аварію з Mercedes-Benz G-63 AMG, на якому збереглися механічні пошкодження, та попросив співрозмовника перегнати за його адресою Porsche.

"Чоловік поїхав у напрямку Мартового, і вже 10 лютого у проміжку з 00:25 хвилин до 00:34 хвилини, проїжджаючи 534 км + 200 м автодороги, де сталася аварія, побачив поліцію. На заправці неподалік чоловік дізнався, що внаслідок ДТП померла людина. О 01:20 10 травня чоловік доїхав до місця призначення, де водій розповів йому про обставини ДТП, не зазначаючи про наслідки аварії. Попросив ОСОБА_5 повідомити правоохоронні органи, що це ОСОБА_5 керував автомобілем марки Mercedes-Benz G-63 AMG, за участю якого відбулась дорожньо-транспортна подія, з метою приховання від органу досудового розслідування дійсних обставин вчиненого діяння", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Банк Ярославського отримав 380 мільйонів прибутку з початку року

Рішення суду

З моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки — закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. Тож в обвинуваченні про залишення в небезпеці водія звільнили від відповідальності.

За обвинуваченням у приховуванні злочину водія засудили до трьох років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Такий самий вирок отримав співучасник, який намагався взяти на себе провину після ДТП.

Понад 275 тисяч гривень обидва засуджених мають заплатити за проведення експертиз. Також вони мають 30 днів, щоб оскаржити вирок.

Раніше глава МВС Монастирський повідомив, що із переліку речових доказів у морзі зник одяг людини, що загинула. Однак пізніше речі знайшли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знайшли речі загиблого у ДТП з кортежем Ярославського, - начальник бюро судмедекспертизи Кравченко

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

У компанії DCH заявили, що Ярославського не було за кермом авто, яке спричинило ДТП.

Водію з компанії DCH, який зізнався, що був за кермом під час смертельної ДТП, оголосили про підозру.

Водночас глава МВС Монастирський звільнив керівника поліції Харківщини Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Також дивіться: Монастирський про ДТП за участю авто Ярославського: Спроби фальсифікувати справу продовжуються. Хтось дуже не хоче відповідати за скоєне. ВIДЕО

+23
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров проллється,
Як пробити пану груди?

(Л. Українка, "Давня казка")
показати весь коментар
14.05.2025 23:13 Відповісти
+19
Дожились, что подобные новости воспринимаются уже как-то обыденно. А сколько бы шума было еще каких-то 6 лет назад.
показати весь коментар
14.05.2025 23:14 Відповісти
+14
І який "шум".
Он мер Київа Омельченко ТРИЧІ у ДТП збивав людей, двох насмерть і ЩО?
показати весь коментар
14.05.2025 23:16 Відповісти
Дожились, что подобные новости воспринимаются уже как-то обыденно. А сколько бы шума было еще каких-то 6 лет назад.
показати весь коментар
14.05.2025 23:14 Відповісти
І який "шум".
Он мер Київа Омельченко ТРИЧІ у ДТП збивав людей, двох насмерть і ЩО?
показати весь коментар
14.05.2025 23:16 Відповісти
Брехня! Один раз і викупив вину у потерпілих грошима! Потерпіли взяли гроші!!!
показати весь коментар
14.05.2025 23:35 Відповісти
Та ну, мертві грошима узяли

2009 року Омельченко, керуючи автомобілем, https://lb.ua/society/2009/11/26/15203_eksmer_omelchenko_nasmert_sbil.html насмерть збив 48-річного Олександра Карпінського на пішохідному переході. Чоловіка відкинуло на кілька десятків метрів, він помер на місці.
2015 року автомобіль, зареєстрований на Омельченка, збив жінку на пішохідному переході і, не зупиняючись, зник з місця події. Удар був такої сили, що жінку відкинуло приблизно на двадцять метрів. Вона померла в реанімації. За кермом був водій Омельченка.

https://lb.ua/society/2016/06/28/338857_bivshiy_mer_kieva_omelchenko_snova.html
показати весь коментар
14.05.2025 23:58 Відповісти
З 2009 так було з Омельченком, а друге з його машиною! Йдіть в дупу!
показати весь коментар
15.05.2025 00:06 Відповісти
Що правда не подобається
показати весь коментар
15.05.2025 00:17 Відповісти
У 2015 році Омелі було 77 років, навряд чи в такому віці він би водив сам...
показати весь коментар
15.05.2025 00:23 Відповісти
Моєму сусіду 76. Водить, города копає, ходить жвавенько.
показати весь коментар
15.05.2025 06:59 Відповісти
Хто бігає, кого вже немає..
показати весь коментар
15.05.2025 10:43 Відповісти
"На проїжджій частині на ділянці траси 534 км + 200 м у близькому до вертикального стану напівсидячому положенні в темному одязі без світловідбивних елементів перебував пішохід"

Якщо це насправді так було, то тут немає кого засуджувати - сидіти посеред неосвітленної траси у темряві може тільки самогубець.
показати весь коментар
14.05.2025 23:16 Відповісти
Якщо людина була в напівсидячому положенні, то яки пошкодження у авто? Розбите скло може бути?
показати весь коментар
15.05.2025 03:21 Відповісти
Фара розбита, наприклад.
показати весь коментар
15.05.2025 22:54 Відповісти
Зе правасудіє, галасуйте ще!
показати весь коментар
14.05.2025 23:33 Відповісти
Країна кривих дзеркал
показати весь коментар
14.05.2025 23:36 Відповісти
Омельченко, Димінський, теща Притули, а якби не громадськість, то і Зайцева з Харкова, відбулася б штрафом за перевищення швидкості "на тротуарах".
Справедливість у всій красі!
показати весь коментар
14.05.2025 23:39 Відповісти
Справедливість вастержествавала у 2019!!!!
показати весь коментар
14.05.2025 23:42 Відповісти
а до того ніби була справедливість
показати весь коментар
14.05.2025 23:50 Відповісти
Так захотів нарід у 2019 Ви проти?
показати весь коментар
15.05.2025 00:10 Відповісти
Я так розумію схему суддів: Президент відповідати не буде за порушення закону- для цього буде ОПа (на той час)
показати весь коментар
14.05.2025 23:54 Відповісти
За вбивство машиною Ярославського засудили не олігарха, а його підставного охоронця
=======================
а автівку засудили блд? Це ж вона збила людину!
показати весь коментар
15.05.2025 00:00 Відповісти
автівка вже понесла покарання - сильно вдарилася при ДТП.
показати весь коментар
15.05.2025 00:11 Відповісти
Я любил раньше погонять на треке. Но именно на треке, там пешеходов априори не было. Но был случай случай что карт развернуло и в бочину на полной скорости влетели. Думал сдохну 🤔
показати весь коментар
15.05.2025 00:09 Відповісти
..ні виправдовуючи ні звинувачуючи нікого, просто пара фактів життя:
їхали по нічному Києву, по трасі десь недалеко від "пам'ятника Либіді з братами на човні", коло Дніпра, освітлення дороги (самий вже кінець 90-х) - так собі, я - пасажир поряд з водієм, швидкість - дозволена, спішити вже нікуди, нічна дорога зовсім порожня, їдемо з понаднормової роботи вже "по домам", тверезі, водій вообще - трезвЄнік.. раптово у світло фар потрапило щось темне невисоке (сам спочатку подумав, що то великий стоячий чомусь собака), досвічений водій аж уфффф!офФ!кнув від несподіванки, вивернув кермо і проскочили у метрі від сидячого спиною проти руху "на корточках" стрьомного тєла, по центральній полосі.. усе обійшлося..
другий випадок, їхав сам, вже пів-дороги "з Києва на село, десь сотня км", на слабенькому моцику-китайці вночі по Київщині, по невеликому селу, тут крутий закритий поворот, усе у деревах, звісно, без зовнішнього освітлення, тільки фара - і прямо посеред дороги на повороті тупо нерухомо стоїть бабця у темному одязі, добре що їхав неквапно як завжди (друзі навіть жартували часом над цим) та ще й поворот - треба гальмувати, проїхав зовсім поряд, бабця навіть не ворухнулася, побачив пригальмувавши і озирнувшись.. "перехрестився" - поїхав далі.. таке..
показати весь коментар
15.05.2025 00:14 Відповісти
Коротко кажучи, чергове підтвердження що Україна в останні роки відкрито перейшла на етап "Якщо в тебе є гроші, зв'язки чи влада, можеш спокійно вбивати людей і за це тобі не буде нічого". Таких історія звісно було повно завжди, але дуже часто це супроводжувалось вкрай великими фінансовими втратами, втечею з країни, або втратою посади. Тепер все просто - іспитовий термін, за відносно невеликий прайс.
Життя людини не варте нічого. А тут ще хтось чекає повернення біженців. З країн де хоч якось захищаються права - сюди?
Втім знову ж таки, всі ці судді, правоохоронці, депутати, бізнесмени, їх же не з Марсу прислали? Ні, вони така ж частина суспільства. І достатньо просто дати комусь грошей, влади......як ми негайно маємо на виході отаких от ярославських.
показати весь коментар
15.05.2025 00:24 Відповісти
Не в останні роки, а з 1937 -го, коли Сралін скасував Радянську Владу та відновив Монархію дореволюційного зразка: Сцарем, дворянами та безправними холопами.
показати весь коментар
15.05.2025 06:53 Відповісти
Люди , хтось реально повірив що людину в Україні з великими грошима (олігарха) посадять за таке??? Спускатися вже треба у реальність......
показати весь коментар
15.05.2025 00:32 Відповісти
Хто заголовок новини писав ? Можна ваш атестат про середню хотя б освіту побачити ?
показати весь коментар
15.05.2025 05:01 Відповісти
Да на моей памяти только у нас в районе было два смертельных наезда пьяными ментами на пешеходов и дочка прокурора еще одного задавила и тихо все спустили на тормозах.В начале войны один бизнесмен кстати только с ТЦК уволился застрелил на браконьерской охоте своего рабочего и по условному соскочил.
показати весь коментар
15.05.2025 07:05 Відповісти
Ну а в чому їх вина,в тому що якесь опудало сіло собі посеред траси???
показати весь коментар
15.05.2025 08:15 Відповісти
Рішення суду

З моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки - закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. Тож в обвинуваченні про залишення в небезпеці водія звільнили від відповідальності. Джерело: https://censor.net/ua/n3552286
показати весь коментар
15.05.2025 08:18 Відповісти
О каком "оставлении в опасности" может идти речь, если на трупе не было "живого места", и смерть наступила мгновенно?
показати весь коментар
15.05.2025 10:45 Відповісти
хочете сказати, що якщо 100% прибив, то можна спокійно їхати далі? Чи він вийшов та переконався, що хрін допоможеш, а тому втік?
показати весь коментар
16.05.2025 08:48 Відповісти
Я хочу сказать, что формулировка не совсем правильная - логичнее звучало бы: "Скрылся с места происшествия (преступления)".
показати весь коментар
16.05.2025 11:28 Відповісти
І ще хтось буде заперечувати що всю Україну вже давно захопили бандити і незалежно від того які погони чи мантії вони носять чи в яких кабінетах і на яких посадах знаходяться це бандити. А всі ці "підозри" "вироки" і різні "двіжухи" це ніщо інше як боротьба між кланами і перерозподіл награбованого і не більше а простим українцям залишилась здатним тримати зброю "добова поставка" а решті "економити на їжі щоб купити собі ліки"!
показати весь коментар
15.05.2025 08:17 Відповісти
Люди гинуть на фронті, щоб безоконня процвітало в Україні? Яку країну ми будуєм? Цей альфонс вже давно мав сидіти. Дуже р'яно домпомагав кацапам поглинати український бізнес.
показати весь коментар
15.05.2025 08:36 Відповісти
Ярославський ЗАВЖДИ за кермом особисто. Наші мєнти і суди - найгуманніші. І, звичайно, начесніші! Сподіваємося, що в них усіх дорбре розвинений вестибюлярний апарат, бо інакше їх буде нудити, коли будуть гойдатися на ліхтарях
показати весь коментар
15.05.2025 08:36 Відповісти
Ось так, і на виборах в Україні, одні підставні!
Зеленський, як приклад, від олігарха коломойського!!
Сирійці, з таким лайном, … Ну, ви в курсі…
показати весь коментар
15.05.2025 08:46 Відповісти
Тобто через три роки вбита людина оживає і покарання можна зняти. Розслідування - суцільна брехня, навіть гидко і соромно читати.
показати весь коментар
15.05.2025 09:50 Відповісти
Чому ця новина повинна когось дивувати? Чому це взагалі новина?
В тотально корумпованій країні третього світу за вбивство судять не олігарха, а його водія (що теж під питанням).
Це звичайна практика в такого типу країнах.
показати весь коментар
15.05.2025 09:56 Відповісти
Новиє ліца, хоть паржом, казали вони
показати весь коментар
15.05.2025 10:37 Відповісти
Петро Димінський перебуває в Туреччині. Львівський бізнесмен Петро Димінський, якого оголосили в розшук через смертельну ДТП, в якій загинула 31-річна Наталія Тріла, зараз перебуває в Туреччині, ідеться на сайті футбольного клубу «Карпати», почесним президентом якого є Петро Димінський.
показати весь коментар
15.05.2025 10:40 Відповісти
в цій державі нема ні суду,ні прокуратури,ні поліції.забєрітє свою Украіну.
показати весь коментар
15.05.2025 12:30 Відповісти
От і висновок - якщо ти везеш дупу якогось ярославського, то можна і вбивати, бо вснодно нічого не буде! Я давно кажу, що ВСІХ суддів треба зачистити та витрусити до сьомого коліна! Саме ця банда покриває всіх інших бандитів! Скільки їм не дай зарплатні, будуть красти!
показати весь коментар
15.05.2025 15:35 Відповісти
 
 