15 504 50

За убийство машиной Ярославского осудили не олигарха, а его подставного охранника

Александр Ярославский

Суд в Харькове вынес приговор по делу о сокрытии преступления в смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского, осудили двух мужчин, по данным портала "Судебная власть", речь идет об Андрее Лигусе и Александре Бережном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Харьков.

Как пишет издание, по делу о сокрытии преступления по ДТП с кортежем Ярославского осудили двух мужчин:

  • уроженца Украинской Донецкой области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работает в должности дежурного администратора в ООО "БаДМ";
  • уроженца Дергачей Харьковской области, гражданина Украины, со средним специальным образованием, женатого, официально не трудоустроенного.

Детали ДТП с участием кортежа Ярославского с участием кортежа Ярославского

Согласно приговору, за рулем технически исправного автомобиля Mercedes-Benz G-63 AMG вечером 9 февраля 2022 года находился уроженец Украинска. Он двигался по мокрой трассе с превышением скорости - 113 км/ч.

На проезжей части на участке трассы 534 км + 200 м в близком к вертикальному состоянию полусидячем положении в темной одежде без светоотражающих элементов находился пешеход. Столкновение произошло в 22:55.

Водитель не принял немедленных мер для уменьшения скорости движения и совершил наезд на пешехода, затем переехал тело, не имея технической возможности избежать наезда на пешехода.

Отмечается, что в результате аварии пешеход получил тяжелые травмы головы, конечностей, туловища, многочисленные повреждения внутренних органов, в том числе разрыв сердца, легких, селезенки, левой почки, печени и тому подобное.

Следователи установили, что 9 февраля 2022 года в 23:21 водитель позвонил уроженцу Дергачей, которого в дальнейшем осудили за сокрытие преступления вместе с ним, и сообщил ему об аварии с Mercedes-Benz G-63 AMG, на котором сохранились механические повреждения, и попросил собеседника перегнать по его адресу Porsche.

"Мужчина поехал в направлении Мартового, и уже 10 февраля в промежутке с 00:25 минут до 00:34 минуты, проезжая 534 км + 200 м автодороги, где произошла авария, увидел полицию. На заправке неподалеку мужчина узнал, что в результате ДТП умер человек. В 01:20 10 мая мужчина доехал до места назначения, где водитель рассказал ему об обстоятельствах ДТП, не отмечая о последствиях аварии. Попросил ЛИЦО_5 сообщить правоохранительные органы, что это ЛИЦО_5 управлял автомобилем марки Mercedes-Benz G-63 AMG, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, с целью сокрытия от органа досудебного расследования действительных обстоятельств совершенного деяния", - говорится в сообщении.

Решение суда

С момента аварии до момента приговора по делу прошло более трех лет - истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Поэтому в обвинении об оставлении в опасности водителя освободили от ответственности.

По обвинению в сокрытии преступления водителя приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком на один год.

Такой же приговор получил соучастник, который пытался взять на себя вину после ДТП.

Более 275 тысяч гривен оба осужденных должны заплатить за проведение экспертиз. Также они имеют 30 дней, чтобы обжаловать приговор.

Ранее глава МВД Монастырский сообщил, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Однако позже вещи нашли.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое стало причиной ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

+23
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров проллється,
Як пробити пану груди?

(Л. Українка, "Давня казка")
14.05.2025 23:13 Ответить
+19
Дожились, что подобные новости воспринимаются уже как-то обыденно. А сколько бы шума было еще каких-то 6 лет назад.
14.05.2025 23:14 Ответить
+14
І який "шум".
Он мер Київа Омельченко ТРИЧІ у ДТП збивав людей, двох насмерть і ЩО?
14.05.2025 23:16 Ответить
"На проїжджій частині на ділянці траси 534 км + 200 м у близькому до вертикального стану напівсидячому положенні в темному одязі без світловідбивних елементів перебував пішохід"

Якщо це насправді так було, то тут немає кого засуджувати - сидіти посеред неосвітленної траси у темряві може тільки самогубець.
показать весь комментарий
Якщо людина була в напівсидячому положенні, то яки пошкодження у авто? Розбите скло може бути?
показать весь комментарий
Фара розбита, наприклад.
показать весь комментарий
Зе правасудіє, галасуйте ще!
14.05.2025 23:33 Ответить
Країна кривих дзеркал
14.05.2025 23:36 Ответить
Омельченко, Димінський, теща Притули, а якби не громадськість, то і Зайцева з Харкова, відбулася б штрафом за перевищення швидкості "на тротуарах".
Справедливість у всій красі!
14.05.2025 23:39 Ответить
Справедливість вастержествавала у 2019!!!!
14.05.2025 23:42 Ответить
а до того ніби була справедливість
14.05.2025 23:50 Ответить
Так захотів нарід у 2019 Ви проти?
15.05.2025 00:10 Ответить
Я так розумію схему суддів: Президент відповідати не буде за порушення закону- для цього буде ОПа (на той час)
14.05.2025 23:54 Ответить
За вбивство машиною Ярославського засудили не олігарха, а його підставного охоронця
=======================
а автівку засудили блд? Це ж вона збила людину!
15.05.2025 00:00 Ответить
автівка вже понесла покарання - сильно вдарилася при ДТП.
15.05.2025 00:11 Ответить
Я любил раньше погонять на треке. Но именно на треке, там пешеходов априори не было. Но был случай случай что карт развернуло и в бочину на полной скорости влетели. Думал сдохну 🤔
15.05.2025 00:09 Ответить
..ні виправдовуючи ні звинувачуючи нікого, просто пара фактів життя:
їхали по нічному Києву, по трасі десь недалеко від "пам'ятника Либіді з братами на човні", коло Дніпра, освітлення дороги (самий вже кінець 90-х) - так собі, я - пасажир поряд з водієм, швидкість - дозволена, спішити вже нікуди, нічна дорога зовсім порожня, їдемо з понаднормової роботи вже "по домам", тверезі, водій вообще - трезвЄнік.. раптово у світло фар потрапило щось темне невисоке (сам спочатку подумав, що то великий стоячий чомусь собака), досвічений водій аж уфффф!офФ!кнув від несподіванки, вивернув кермо і проскочили у метрі від сидячого спиною проти руху "на корточках" стрьомного тєла, по центральній полосі.. усе обійшлося..
другий випадок, їхав сам, вже пів-дороги "з Києва на село, десь сотня км", на слабенькому моцику-китайці вночі по Київщині, по невеликому селу, тут крутий закритий поворот, усе у деревах, звісно, без зовнішнього освітлення, тільки фара - і прямо посеред дороги на повороті тупо нерухомо стоїть бабця у темному одязі, добре що їхав неквапно як завжди (друзі навіть жартували часом над цим) та ще й поворот - треба гальмувати, проїхав зовсім поряд, бабця навіть не ворухнулася, побачив пригальмувавши і озирнувшись.. "перехрестився" - поїхав далі.. таке..
15.05.2025 00:14 Ответить
Коротко кажучи, чергове підтвердження що Україна в останні роки відкрито перейшла на етап "Якщо в тебе є гроші, зв'язки чи влада, можеш спокійно вбивати людей і за це тобі не буде нічого". Таких історія звісно було повно завжди, але дуже часто це супроводжувалось вкрай великими фінансовими втратами, втечею з країни, або втратою посади. Тепер все просто - іспитовий термін, за відносно невеликий прайс.
Життя людини не варте нічого. А тут ще хтось чекає повернення біженців. З країн де хоч якось захищаються права - сюди?
Втім знову ж таки, всі ці судді, правоохоронці, депутати, бізнесмени, їх же не з Марсу прислали? Ні, вони така ж частина суспільства. І достатньо просто дати комусь грошей, влади......як ми негайно маємо на виході отаких от ярославських.
15.05.2025 00:24 Ответить
Не в останні роки, а з 1937 -го, коли Сралін скасував Радянську Владу та відновив Монархію дореволюційного зразка: Сцарем, дворянами та безправними холопами.
15.05.2025 06:53 Ответить
Люди , хтось реально повірив що людину в Україні з великими грошима (олігарха) посадять за таке??? Спускатися вже треба у реальність......
15.05.2025 00:32 Ответить
Хто заголовок новини писав ? Можна ваш атестат про середню хотя б освіту побачити ?
15.05.2025 05:01 Ответить
Да на моей памяти только у нас в районе было два смертельных наезда пьяными ментами на пешеходов и дочка прокурора еще одного задавила и тихо все спустили на тормозах.В начале войны один бизнесмен кстати только с ТЦК уволился застрелил на браконьерской охоте своего рабочего и по условному соскочил.
15.05.2025 07:05 Ответить
Ну а в чому їх вина,в тому що якесь опудало сіло собі посеред траси???
15.05.2025 08:15 Ответить
Рішення суду

З моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки - закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. Тож в обвинуваченні про залишення в небезпеці водія звільнили від відповідальності. Джерело: https://censor.net/ua/n3552286
15.05.2025 08:18 Ответить
О каком "оставлении в опасности" может идти речь, если на трупе не было "живого места", и смерть наступила мгновенно?
15.05.2025 10:45 Ответить
хочете сказати, що якщо 100% прибив, то можна спокійно їхати далі? Чи він вийшов та переконався, що хрін допоможеш, а тому втік?
16.05.2025 08:48 Ответить
Я хочу сказать, что формулировка не совсем правильная - логичнее звучало бы: "Скрылся с места происшествия (преступления)".
16.05.2025 11:28 Ответить
І ще хтось буде заперечувати що всю Україну вже давно захопили бандити і незалежно від того які погони чи мантії вони носять чи в яких кабінетах і на яких посадах знаходяться це бандити. А всі ці "підозри" "вироки" і різні "двіжухи" це ніщо інше як боротьба між кланами і перерозподіл награбованого і не більше а простим українцям залишилась здатним тримати зброю "добова поставка" а решті "економити на їжі щоб купити собі ліки"!
15.05.2025 08:17 Ответить
Люди гинуть на фронті, щоб безоконня процвітало в Україні? Яку країну ми будуєм? Цей альфонс вже давно мав сидіти. Дуже р'яно домпомагав кацапам поглинати український бізнес.
15.05.2025 08:36 Ответить
Ярославський ЗАВЖДИ за кермом особисто. Наші мєнти і суди - найгуманніші. І, звичайно, начесніші! Сподіваємося, що в них усіх дорбре розвинений вестибюлярний апарат, бо інакше їх буде нудити, коли будуть гойдатися на ліхтарях
15.05.2025 08:36 Ответить
Ось так, і на виборах в Україні, одні підставні!
Зеленський, як приклад, від олігарха коломойського!!
Сирійці, з таким лайном, … Ну, ви в курсі…
15.05.2025 08:46 Ответить
Тобто через три роки вбита людина оживає і покарання можна зняти. Розслідування - суцільна брехня, навіть гидко і соромно читати.
15.05.2025 09:50 Ответить
Чому ця новина повинна когось дивувати? Чому це взагалі новина?
В тотально корумпованій країні третього світу за вбивство судять не олігарха, а його водія (що теж під питанням).
Це звичайна практика в такого типу країнах.
15.05.2025 09:56 Ответить
Новиє ліца, хоть паржом, казали вони
15.05.2025 10:37 Ответить
Петро Димінський перебуває в Туреччині. Львівський бізнесмен Петро Димінський, якого оголосили в розшук через смертельну ДТП, в якій загинула 31-річна Наталія Тріла, зараз перебуває в Туреччині, ідеться на сайті футбольного клубу «Карпати», почесним президентом якого є Петро Димінський.
15.05.2025 10:40 Ответить
в цій державі нема ні суду,ні прокуратури,ні поліції.забєрітє свою Украіну.
15.05.2025 12:30 Ответить
От і висновок - якщо ти везеш дупу якогось ярославського, то можна і вбивати, бо вснодно нічого не буде! Я давно кажу, що ВСІХ суддів треба зачистити та витрусити до сьомого коліна! Саме ця банда покриває всіх інших бандитів! Скільки їм не дай зарплатні, будуть красти!
15.05.2025 15:35 Ответить
 
 