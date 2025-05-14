За убийство машиной Ярославского осудили не олигарха, а его подставного охранника
Суд в Харькове вынес приговор по делу о сокрытии преступления в смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского, осудили двух мужчин, по данным портала "Судебная власть", речь идет об Андрее Лигусе и Александре Бережном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Харьков.
Как пишет издание, по делу о сокрытии преступления по ДТП с кортежем Ярославского осудили двух мужчин:
- уроженца Украинской Донецкой области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работает в должности дежурного администратора в ООО "БаДМ";
- уроженца Дергачей Харьковской области, гражданина Украины, со средним специальным образованием, женатого, официально не трудоустроенного.
Детали ДТП с участием кортежа Ярославского с участием кортежа Ярославского
Согласно приговору, за рулем технически исправного автомобиля Mercedes-Benz G-63 AMG вечером 9 февраля 2022 года находился уроженец Украинска. Он двигался по мокрой трассе с превышением скорости - 113 км/ч.
На проезжей части на участке трассы 534 км + 200 м в близком к вертикальному состоянию полусидячем положении в темной одежде без светоотражающих элементов находился пешеход. Столкновение произошло в 22:55.
Водитель не принял немедленных мер для уменьшения скорости движения и совершил наезд на пешехода, затем переехал тело, не имея технической возможности избежать наезда на пешехода.
Отмечается, что в результате аварии пешеход получил тяжелые травмы головы, конечностей, туловища, многочисленные повреждения внутренних органов, в том числе разрыв сердца, легких, селезенки, левой почки, печени и тому подобное.
Следователи установили, что 9 февраля 2022 года в 23:21 водитель позвонил уроженцу Дергачей, которого в дальнейшем осудили за сокрытие преступления вместе с ним, и сообщил ему об аварии с Mercedes-Benz G-63 AMG, на котором сохранились механические повреждения, и попросил собеседника перегнать по его адресу Porsche.
"Мужчина поехал в направлении Мартового, и уже 10 февраля в промежутке с 00:25 минут до 00:34 минуты, проезжая 534 км + 200 м автодороги, где произошла авария, увидел полицию. На заправке неподалеку мужчина узнал, что в результате ДТП умер человек. В 01:20 10 мая мужчина доехал до места назначения, где водитель рассказал ему об обстоятельствах ДТП, не отмечая о последствиях аварии. Попросил ЛИЦО_5 сообщить правоохранительные органы, что это ЛИЦО_5 управлял автомобилем марки Mercedes-Benz G-63 AMG, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, с целью сокрытия от органа досудебного расследования действительных обстоятельств совершенного деяния", - говорится в сообщении.
Решение суда
С момента аварии до момента приговора по делу прошло более трех лет - истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Поэтому в обвинении об оставлении в опасности водителя освободили от ответственности.
По обвинению в сокрытии преступления водителя приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком на один год.
Такой же приговор получил соучастник, который пытался взять на себя вину после ДТП.
Более 275 тысяч гривен оба осужденных должны заплатить за проведение экспертиз. Также они имеют 30 дней, чтобы обжаловать приговор.
Ранее глава МВД Монастырский сообщил, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Однако позже вещи нашли.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое стало причиной ДТП.
Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.
В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров проллється,
Як пробити пану груди?
(Л. Українка, "Давня казка")
Он мер Київа Омельченко ТРИЧІ у ДТП збивав людей, двох насмерть і ЩО?
2009 року Омельченко, керуючи автомобілем, https://lb.ua/society/2009/11/26/15203_eksmer_omelchenko_nasmert_sbil.html насмерть збив 48-річного Олександра Карпінського на пішохідному переході. Чоловіка відкинуло на кілька десятків метрів, він помер на місці.
2015 року автомобіль, зареєстрований на Омельченка, збив жінку на пішохідному переході і, не зупиняючись, зник з місця події. Удар був такої сили, що жінку відкинуло приблизно на двадцять метрів. Вона померла в реанімації. За кермом був водій Омельченка.
https://lb.ua/society/2016/06/28/338857_bivshiy_mer_kieva_omelchenko_snova.html
Якщо це насправді так було, то тут немає кого засуджувати - сидіти посеред неосвітленної траси у темряві може тільки самогубець.
Справедливість у всій красі!
=======================
а автівку засудили блд? Це ж вона збила людину!
їхали по нічному Києву, по трасі десь недалеко від "пам'ятника Либіді з братами на човні", коло Дніпра, освітлення дороги (самий вже кінець 90-х) - так собі, я - пасажир поряд з водієм, швидкість - дозволена, спішити вже нікуди, нічна дорога зовсім порожня, їдемо з понаднормової роботи вже "по домам", тверезі, водій вообще - трезвЄнік.. раптово у світло фар потрапило щось темне невисоке (сам спочатку подумав, що то великий стоячий чомусь собака), досвічений водій аж уфффф!офФ!кнув від несподіванки, вивернув кермо і проскочили у метрі від сидячого спиною проти руху "на корточках" стрьомного тєла, по центральній полосі.. усе обійшлося..
другий випадок, їхав сам, вже пів-дороги "з Києва на село, десь сотня км", на слабенькому моцику-китайці вночі по Київщині, по невеликому селу, тут крутий закритий поворот, усе у деревах, звісно, без зовнішнього освітлення, тільки фара - і прямо посеред дороги на повороті тупо нерухомо стоїть бабця у темному одязі, добре що їхав неквапно як завжди (друзі навіть жартували часом над цим) та ще й поворот - треба гальмувати, проїхав зовсім поряд, бабця навіть не ворухнулася, побачив пригальмувавши і озирнувшись.. "перехрестився" - поїхав далі.. таке..
Життя людини не варте нічого. А тут ще хтось чекає повернення біженців. З країн де хоч якось захищаються права - сюди?
Втім знову ж таки, всі ці судді, правоохоронці, депутати, бізнесмени, їх же не з Марсу прислали? Ні, вони така ж частина суспільства. І достатньо просто дати комусь грошей, влади......як ми негайно маємо на виході отаких от ярославських.
З моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки - закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. Тож в обвинуваченні про залишення в небезпеці водія звільнили від відповідальності. Джерело: https://censor.net/ua/n3552286
Зеленський, як приклад, від олігарха коломойського!!
Сирійці, з таким лайном, … Ну, ви в курсі…
В тотально корумпованій країні третього світу за вбивство судять не олігарха, а його водія (що теж під питанням).
Це звичайна практика в такого типу країнах.