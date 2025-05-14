За убийство машиной Ярославского осудили не олигарха, а его подставного охранника

Суд в Харькове вынес приговор по делу о сокрытии преступления в смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского, осудили двух мужчин, по данным портала "Судебная власть", речь идет об Андрее Лигусе и Александре Бережном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Харьков.

Как пишет издание, по делу о сокрытии преступления по ДТП с кортежем Ярославского осудили двух мужчин:

уроженца Украинской Донецкой области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работает в должности дежурного администратора в ООО "БаДМ";

уроженца Дергачей Харьковской области, гражданина Украины, со средним специальным образованием, женатого, официально не трудоустроенного.

Детали ДТП с участием кортежа Ярославского с участием кортежа Ярославского

Согласно приговору, за рулем технически исправного автомобиля Mercedes-Benz G-63 AMG вечером 9 февраля 2022 года находился уроженец Украинска. Он двигался по мокрой трассе с превышением скорости - 113 км/ч.

На проезжей части на участке трассы 534 км + 200 м в близком к вертикальному состоянию полусидячем положении в темной одежде без светоотражающих элементов находился пешеход. Столкновение произошло в 22:55.

Водитель не принял немедленных мер для уменьшения скорости движения и совершил наезд на пешехода, затем переехал тело, не имея технической возможности избежать наезда на пешехода.

Отмечается, что в результате аварии пешеход получил тяжелые травмы головы, конечностей, туловища, многочисленные повреждения внутренних органов, в том числе разрыв сердца, легких, селезенки, левой почки, печени и тому подобное.

Следователи установили, что 9 февраля 2022 года в 23:21 водитель позвонил уроженцу Дергачей, которого в дальнейшем осудили за сокрытие преступления вместе с ним, и сообщил ему об аварии с Mercedes-Benz G-63 AMG, на котором сохранились механические повреждения, и попросил собеседника перегнать по его адресу Porsche.

"Мужчина поехал в направлении Мартового, и уже 10 февраля в промежутке с 00:25 минут до 00:34 минуты, проезжая 534 км + 200 м автодороги, где произошла авария, увидел полицию. На заправке неподалеку мужчина узнал, что в результате ДТП умер человек. В 01:20 10 мая мужчина доехал до места назначения, где водитель рассказал ему об обстоятельствах ДТП, не отмечая о последствиях аварии. Попросил ЛИЦО_5 сообщить правоохранительные органы, что это ЛИЦО_5 управлял автомобилем марки Mercedes-Benz G-63 AMG, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, с целью сокрытия от органа досудебного расследования действительных обстоятельств совершенного деяния", - говорится в сообщении.

Также читайте: Банк Ярославского получил 380 миллионов прибыли с начала года

Решение суда

С момента аварии до момента приговора по делу прошло более трех лет - истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Поэтому в обвинении об оставлении в опасности водителя освободили от ответственности.

По обвинению в сокрытии преступления водителя приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком на один год.

Такой же приговор получил соучастник, который пытался взять на себя вину после ДТП.

Более 275 тысяч гривен оба осужденных должны заплатить за проведение экспертиз. Также они имеют 30 дней, чтобы обжаловать приговор.

Ранее глава МВД Монастырский сообщил, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека. Однако позже вещи нашли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нашли вещи погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, - начальник бюро судмедэкспертизы Кравченко

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В компании DCH заявили, что Ярославского не было за рулем авто, которое стало причиной ДТП.

Водителю из компании DCH, который признался, что был за рулем во время смертельного ДТП, объявили о подозрении.

В то же время глава МВД Монастырский уволил руководителя полиции Харьковщины Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Также смотрите: Монастырский о ДТП с участием авто Ярославского: Попытки фальсифицировать дело продолжаются. Кто-то очень не хочет отвечать за содеянное. ВИДЕО