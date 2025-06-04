На переговорах 2 червня було досягнуто прогресу, чекаємо новий раунд, - Фідан

Під час переговорів 2 червня у Стамбулі Україна та Росія "досягли прогресу в плані реалізації рішень, ухвалених у попередньому раунді".

Таку думку висловив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання АА.

"На мій погляд, на зустрічі, що відбулася 2 червня, було досягнуто прогресу в плані реалізації рішень, ухвалених у попередньому раунді переговорів. Тому очікуємо, що наступна зустріч відбудеться... обидві сторони бачать користь у тому, щоб збиратися за одним столом", - сказав Фідан.

Говорячи про другий раунд прямих переговорів, глава МЗС зазначив, що під час контактів у Стамбулі побачив професійний підхід обох делегацій - української та російської.

"Звичайно, є професіоналізм. Я бачу його. Так, іноді у людей можуть бути емоційні моменти, може бути хвилювання, але загалом градус емоцій набагато нижчий від того, що я очікував. Не було занадто бурхливих обговорень, образ, звинувачень та іншого... Це були хороші переговори", - розповів дипломат.

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Крім того, він вважає, що зустріч лідерів обох країн буде неминучою, якщо переговори делегацій триватимуть. Зокрема, для такої зустрічі потрібно підготувати певні рішення і порядок денний, щоб переговори делегацій дійшли до певної точки.

Я скажу свою особисту думку з цього питання, оскільки не можу говорити за сторони, це було б некоректно. Мій аналіз ситуації полягає в тому, що якщо буде ще кілька зустрічей делегацій і переговори дійдуть до певної точки, то зустріч лідерів буде неминучою", - пояснив глава турецького МЗС.

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Переговори у Туреччині 2 червня

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.

Російську делегацію, як і під час першого раунду 16 травня, очолював помічник диктатора Володимира Путіна — Володимир Мединський. Очільником української делегації був міністр оборони Рустем Умєров.

Після перемовин Умєров повідомив, що сторони погодили тільки новий етап обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Сторони також домовилися про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

Україна пропонувала також повне припинення вогню і зустріч на рівні лідерів. Щодо зустрічі лідерів українська делегація чекає на відповідь від РФ до кінця червня.

Російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню.

У сторін буде тиждень на вивчення меморандумів, які вони передали один одному.

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Росії щодо припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

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