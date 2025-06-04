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Новости Переговоры в Турции
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На переговорах 2 июня был достигнут прогресс, ждем новый раунд, - Фидан

Хакан Фидан

Во время переговоров 2 июня в Стамбуле Украина и Россия "достигли прогресса в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде".

Такое мнение высказал глава МИД Турции Хакан Фидан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание АА.

"На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится... обе стороны видят пользу в том, чтобы собираться за одним столом", - сказал Фидан.

Говоря о втором раунде прямых переговоров, глава МИД отметил, что во время контактов в Стамбуле увидел профессиональный подход обеих делегаций - украинской и российской.

"Конечно, есть профессионализм. Я вижу его. Да, иногда у людей могут быть эмоциональные моменты, может быть волнение, но в целом градус эмоций намного ниже того, что я ожидал. Не было слишком бурных обсуждений, оскорблений, обвинений и прочего... Это были хорошие переговоры", - рассказал дипломат.

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Кроме того, он считает, что встреча лидеров обеих стран будет неизбежной, если переговоры делегаций будут продолжаться. В частности, для такой встречи нужно подготовить определенные решения и повестку дня, чтобы переговоры делегаций дошли до определенной точки.

Я скажу свое личное мнение по этому вопросу, поскольку не могу говорить за стороны, это было бы некорректно. Мой анализ ситуации заключается в том, что если будет еще несколько встреч делегаций и переговоры дойдут до определенной точки, то встреча лидеров будет неизбежной", - сказал глава турецкого МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разочарованы ультимативными требованиями РФ на переговорах с Украиной, но не удивлены, - СМИ

Переговоры в Турции 2 июня

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры продолжались более часа.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров Умеров сообщил, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Стороны также договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.

Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа от РФ до конца июня.

Российская сторона передала Украине так называемый "меморандум", который в частности содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня.

У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

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Автор: 

переговоры с Россией (1175) Фидан Хакан (56)


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Топ комментарии
+13
Прогресу ? якого, де ?
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04.06.2025 02:09 Ответить
+7
Це якесь знущання над здоровим глуздом.🥴
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04.06.2025 05:20 Ответить
+6
Згадалося старе, з Брежневських часів: "Трясите вагон, создавайте видимость езды!"
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04.06.2025 05:07 Ответить
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Прогресу ? якого, де ?
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04.06.2025 02:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wZUCsUKf8nE
Білий Дім повертається до України
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04.06.2025 03:28 Ответить
Клован Швец це авторитетне джерело!
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04.06.2025 04:32 Ответить
Ну да швец ще той під@бол...
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04.06.2025 05:58 Ответить
при отсутствии силы права, всяких оон гааги морского права и т.д. и т.п. "переговоры" будут успешны очевидно только тогда, когда силы сторон сравняются (ну, или одна уничтожит вторую).
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04.06.2025 02:11 Ответить
Ну хотя бы ради обменов нужно как он говорит встречаться, а окончательный успех при условиях рашки и ситуации на поле боя не реален к сожалению
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04.06.2025 02:27 Ответить
стамбул это тот же минск. Он нахрен никому не нужен!
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04.06.2025 02:52 Ответить
Зам Мінськом стояв Оман а тут все ж партнери з ЄС та й ДІПСТЕЙТ охрінів від Стамбулу - вже 86 зі 100 сенатотрів готові голосувати санкції, навіть спікер Палати ДЖЛОНСОН . Головне- в середині липня закінчуються поставки від Байдена й що далі?
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04.06.2025 04:48 Ответить
А якщо спікер ЗА , він поставить на голосування в палаті - й там теж буде коституційна більшість - МАГАшисти прикриють Трампа перед Ху голосуванням навіть в палаті- ветування від Донні стане неможливим . Про що я давно вже казала ...
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04.06.2025 04:52 Ответить
Згадалося старе, з Брежневських часів: "Трясите вагон, создавайте видимость езды!"
показать весь комментарий
04.06.2025 05:07 Ответить
Це якесь знущання над здоровим глуздом.🥴
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04.06.2025 05:20 Ответить
Я так зрозумів , що зільонський поїде хрестити клонованих дітей путіна? Про всьо уже дагаварілісь?
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04.06.2025 05:21 Ответить
Тепер всі будуть казати про "хороші переговори". І неважливо, що це просто марнування часу. Головне, що так каже трампон...
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04.06.2025 05:30 Ответить
****, дебилы припизженные.
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04.06.2025 07:04 Ответить
"...було досягнуто прогресу..." (с)

А ти скажи своєму другу трампону, що після виведення з ладу/знищення третини стратегічної авіації, в перемовинах "досягається прогрес". То може най дає все, що є для нищення русні і "досягнення прогресу" набере надсвітлову швидкість? Чи "причина-наслідки" і у вас не дуже знані?

До речі! Дуже хтілося б знати: а який такий "прогрес" був досягнутий?
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04.06.2025 07:13 Ответить
Рашисти граються у 'переговори'. А такі корисні ідіоти їм підігрують.
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04.06.2025 07:23 Ответить
Для Турції прогрес, бо вони піарять саму Турцію, і картинку дають класну. З боку РФ якісь проходимці, з нашого - вояки в камуфляжі, котрим нема чого робити на фронті, вони хернею страдають. Зелькові кадрові решення. До жопи Суми, усі на Турцію.
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04.06.2025 07:32 Ответить
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04.06.2025 08:25 Ответить
оце прогрес, який прогресіруючий прогрес у прогресі. турка, чи щось не так?
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04.06.2025 08:34 Ответить
Усе було узгоджено ще в Омані.
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04.06.2025 10:09 Ответить
 
 