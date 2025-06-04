На переговорах 2 июня был достигнут прогресс, ждем новый раунд, - Фидан

Во время переговоров 2 июня в Стамбуле Украина и Россия "достигли прогресса в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде".

Такое мнение высказал глава МИД Турции Хакан Фидан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание АА.

"На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится... обе стороны видят пользу в том, чтобы собираться за одним столом", - сказал Фидан.

Говоря о втором раунде прямых переговоров, глава МИД отметил, что во время контактов в Стамбуле увидел профессиональный подход обеих делегаций - украинской и российской.

"Конечно, есть профессионализм. Я вижу его. Да, иногда у людей могут быть эмоциональные моменты, может быть волнение, но в целом градус эмоций намного ниже того, что я ожидал. Не было слишком бурных обсуждений, оскорблений, обвинений и прочего... Это были хорошие переговоры", - рассказал дипломат.

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Кроме того, он считает, что встреча лидеров обеих стран будет неизбежной, если переговоры делегаций будут продолжаться. В частности, для такой встречи нужно подготовить определенные решения и повестку дня, чтобы переговоры делегаций дошли до определенной точки.

Я скажу свое личное мнение по этому вопросу, поскольку не могу говорить за стороны, это было бы некорректно. Мой анализ ситуации заключается в том, что если будет еще несколько встреч делегаций и переговоры дойдут до определенной точки, то встреча лидеров будет неизбежной", - сказал глава турецкого МИД.

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Переговоры в Турции 2 июня

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры продолжались более часа.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров Умеров сообщил, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Стороны также договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.

Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа от РФ до конца июня.

Российская сторона передала Украине так называемый "меморандум", который в частности содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня.

У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

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