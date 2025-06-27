Після скарг військових оновлені вимоги щодо виробництва та доставки 120-мм мін на фронт

Деякі міни мали значні перельоти чи недольоти навіть при однакових налаштуваннях міномета — на це у травні публічно поскаржились військові. Після тиску з боку ГАР МО та привернення уваги до проблеми неякісних мін, було утворено спільну комісію СБУ, Міноборони та Мінстратегпрому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Юрій Гудименко, ветеран та голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони, яка ініціювала створення міжвідомчої комісії для розслідування.

Після детальної перевірки експерти встановили, що частина мін мають низку якість, ймовірно, через порушення умов зберігання пороху, що суттєво впливає на точність пострілів. На підставі цього комісією було рекомендовано переглянути вимоги щодо вимог мінометних боєприпасів.

Це прецедент є тільки першим кроком до суттєвих змін у якості боєприпасів, збереженні життів наших воїнів та більш ефективного знищення ворога.

"От коли молодці - тоді молодці" - зазначив Гудименко, який сам у 2022 році був важко поранений на Харківщині при обстрілі з ворожого міномета, подякував Мінстратегпрому за якісно проведену роботу.

Нагадаємо, у квітні у справі про браковані 120-мм міни затримали директора Павлоградського хімзаводу, його заступника та двох представників військового представництва на підприємстві. Попри підпорядкування заводу Мінстратегпрому, жоден посадовець міністерства, за словами Гудименка, підозри не отримав. ГАР МО звернулася до СБУ з вимогою розслідувати їхню роль.

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Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметані заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.

У березні стало відомо, що до виробників, які виготовили браковані міни калібру 120 мм, не застосували штрафних санкцій, натомість з недобросовісними постачальниками укладають додаткові угоди щодо продовження строків постачання продукції.

Наприкінці квітня СБУ затримала керівників оборонного заводу на Дніпропетровщині, яке поставило до ЗСУ браковані міни. Крім того, суд заарештував двох ексспівробітників Міноборони без права застави