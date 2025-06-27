После жалоб военных обновлены требования по производству и доставке 120-мм мин на фронт

Некоторые мины имели значительные перелеты или недолеты даже при одинаковых настройках миномета - на это в мае публично пожаловались военные. После давления со стороны ГАР МО и привлечения внимания к проблеме некачественных мин, была создана совместная комиссия СБУ, Минобороны и Минстратегпрома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Юрий Гудименко, ветеран и председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, который инициировал создание межведомственной комиссии для расследования.

После детальной проверки эксперты установили, что часть мин имеют низкое качество, вероятно, из-за нарушения условий хранения пороха, что существенно влияет на точность выстрелов. На основании этого комиссией было рекомендовано пересмотреть требования к требованиям минометных боеприпасов.

Это прецедент является только первым шагом к существенным изменениям в качестве боеприпасов, сохранении жизней наших воинов и более эффективного уничтожения врага.

"Вот когда молодцы - тогда молодцы", - отметил Гудименко, который сам в 2022 году был тяжело ранен на Харьковщине при обстреле из вражеского миномета, поблагодарил Минстратегпром за качественно проведенную работу.

Напомним, в апреле по делу о бракованных 120-мм минах задержали директора Павлоградского химзавода, его заместителя и двух представителей военного представительства на предприятии. Несмотря на подчинение завода Минстратегпрому, ни один чиновник министерства, по словам Гудименко, подозрения не получил. ГАР МО обратилась в СБУ с требованием расследовать их роль.

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Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметани заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Великой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

В марте стало известно, что к производителям, которые изготовили бракованные мины калибра 120 мм, не применили штрафных санкций, зато с недобросовестными поставщиками заключают дополнительные соглашения о продлении сроков поставки продукции.

В конце апреля СБУ задержала руководителей оборонного завода на Днепропетровщине, которое поставило в ВСУ бракованные мины. Кроме того, суд арестовал двух экс-сотрудников Минобороны без права залога