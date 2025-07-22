Міжнародна спільнота та партнери чекають ветування Зеленським законопроєкту про НАБУ і САП, - Найєм

Наразі міжнародна спільнота та партнери України чекають на вето президента України Володимира Зеленського стосовно законопроєкту №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це пише у фейсбуку громадський діяч, колишній голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявилося, що в цьому скликанні Верховної Ради більше тих, хто прагне знищити НАБУ і САП, ніж у попередньому. Навіть серед тих, хто колись виступав проти їх створення: представників старих еліт, "регіоналів" і системних корупціонерів, із якими нинішні депутати боролися на виборах", - наголошує він.

На думку Найєма, складається стійке враження, що під куполом трохи не так зрозуміли фразу "Можемо повторити" - і вирішили, що це про них.

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"Ні. Ви - не можете повторити. А от люди - можуть. Але я щиро вірю, що до цього не дійде і не має дійти. Сьогодні всі, хто при пам’яті й у тверезому глузді, міжнародна спільнота та наші партнери чекають і сподіваються на вето Президента. І я особисто дуже сподіваюся і вірю, що він цю помилку виправить", - додав Найєм.

Принагідно він також нагадав слова Зеленського, які він сказав у жовтні 2019 року під час зустрічі з колективом НАБУ.

"На вас дуже багато тиснули. Ми на вас не впливатимемо, але якщо хтось тисне, ви нам кажіть – тиснутимемо на них. Якщо виникатимуть проблеми – звертайтеся. При нас у вас розв’язані руки", - цитує Найєм Зеленського.

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Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору. Згодом Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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