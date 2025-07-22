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Міжнародна спільнота та партнери чекають ветування Зеленським законопроєкту про НАБУ і САП, - Найєм

Володимир Зеленський

Наразі міжнародна спільнота та партнери України чекають на вето президента України Володимира Зеленського стосовно законопроєкту №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це пише у фейсбуку громадський діяч, колишній голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявилося, що в цьому скликанні Верховної Ради більше тих, хто прагне знищити НАБУ і САП, ніж у попередньому. Навіть серед тих, хто колись виступав проти їх створення: представників старих еліт, "регіоналів" і системних корупціонерів, із якими нинішні депутати боролися на виборах", - наголошує він.

На думку Найєма, складається стійке враження, що під куполом трохи не так зрозуміли фразу "Можемо повторити" - і вирішили, що це про них.

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"Ні. Ви - не можете повторити. А от люди - можуть. Але я щиро вірю, що до цього не дійде і не має дійти. Сьогодні всі, хто при пам’яті й у тверезому глузді, міжнародна спільнота та наші партнери чекають і сподіваються на вето Президента. І я особисто дуже сподіваюся і вірю, що він цю помилку виправить", - додав Найєм.

Принагідно він також нагадав слова Зеленського, які він сказав у жовтні 2019 року під час зустрічі з колективом НАБУ.

"На вас дуже багато тиснули. Ми на вас не впливатимемо, але якщо хтось тисне, ви нам кажіть – тиснутимемо на них. Якщо виникатимуть проблеми – звертайтеся. При нас у вас розв’язані руки", - цитує Найєм Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук вже підписав законопроєкт №12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП

Законопроєкт №12414

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору. Згодом Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

найєм скрін

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Автор: 

НАБУ (5149) вето (196) Зеленський Володимир (24803) Найєм Мустафа (387) САП (2259)


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Топ коментарі
+12
Яке вето? це ідея ЗЕскота знищить антикорупційні органи що б не заважали мародерить
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22.07.2025 15:18 Відповісти
+11
Не для того чорт квіточку ростив, щоб її зламати...
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22.07.2025 15:15 Відповісти
+11
Счазз, його указявка це зробити і він ветує?
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22.07.2025 15:15 Відповісти
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Не дочекаються!
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22.07.2025 15:14 Відповісти
Украинська спIльнота та УкраIнськI жIНки чекають Мустафу в ВСУ!
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22.07.2025 16:16 Відповісти
Лэщьч!
Ти де?!
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22.07.2025 15:14 Відповісти
Лиже...
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22.07.2025 15:53 Відповісти
Не для того чорт квіточку ростив, щоб її зламати...
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22.07.2025 15:15 Відповісти
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22.07.2025 15:15 Відповісти
Счазз, його указявка це зробити і він ветує?
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22.07.2025 15:15 Відповісти
Прекрасна ідея. Може збидлячене населення хоч щось про свободу пригадає
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22.07.2025 15:17 Відповісти
А населення, яке ти назвав збидляченим, стоїть на 0 і захищає Україну.
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22.07.2025 15:23 Відповісти
Та він тільки по методички може, тому скиглити буде до кінця життя, бо з таким відношенням до свого народу більше 2% і надалі мати не буде.
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22.07.2025 15:32 Відповісти
Найєм голосував за найвеличнішего ?
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22.07.2025 15:15 Відповісти
Найємніші як й Шабунін - це відкинута соросотня у жабогадюкінгі останніх тижнів - перемогла ПАРТІЯ РЕГІОНІВ + БЮТ +ОПЗЖ
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22.07.2025 15:18 Відповісти
а якщо простіше - усі підкомПРоматні у Кремля
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22.07.2025 15:19 Відповісти
Да акое там вето? У Зе аж ручка в руке дрожит от оргазма
🫤

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22.07.2025 15:16 Відповісти
Нущо, товарісчі Найєми, Парасюки, Стерненки, Притули все ще з Порошенком воюєте? 🤔 Герої Майдану, кажете? Проти януковщини, кажете? І як вам тепер, іудушки? Як вам зелений Антимайдан? А вони з і за вами прийдуть, як за неблагонадійними. Пізніше, ніж за іншими, але прийдуть.
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22.07.2025 16:22 Відповісти
Ох ніясобі хто прокинувся!
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22.07.2025 15:16 Відповісти
пуштун найєм, як громадський діяч, заброньований, чи як?
на якій підставі?
чи десь, на іншому броньованому ренжику, прикомандирований розсікає по ресторанам києва?
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22.07.2025 15:17 Відповісти
у нєво брат ваівал. как у їрмака.
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22.07.2025 15:45 Відповісти
нє!
ну, начебто дійсно воював.
навіть, ока лишився.
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22.07.2025 15:46 Відповісти
А что то что его брат служил и вернулся с войны живой освобождает Мустафу от мобилизации? Мустафа ещё ничего не потерял и может служить и защищать! Денег государственных очень много миллионов получил в виде зарплаты из бюджета Украины!
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22.07.2025 16:19 Відповісти
Если это опутало не пойдёт на фронт, то оно прорастёт як бузина из под земли по весте!
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22.07.2025 16:09 Відповісти
Буде виглядати, як сам себе забанив...
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22.07.2025 15:17 Відповісти
Яке вето? це ідея ЗЕскота знищить антикорупційні органи що б не заважали мародерить
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22.07.2025 15:18 Відповісти
Вава!
Ломай ручку!
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22.07.2025 15:18 Відповісти
Зараз добрий царь врятує демократію в країні. А може на те і був розрахунок?
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22.07.2025 15:23 Відповісти
Ні, не врятує
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22.07.2025 15:26 Відповісти
Закрили байденівське дєтіще. Хто мав дівіденти дуже розстроївся.
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22.07.2025 15:24 Відповісти
Та ні - СОРОСЯТИНУ вимітають разом з Пінчуком - а рулити буде ПАРТІЯ РЕГІОНВ
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22.07.2025 15:28 Відповісти

серйозно? оця трійка буде ветувати рішення кремлівського перевороту у ВР?
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22.07.2025 15:25 Відповісти
А Наєм від тих партнерів що, отримав мандат на таку заяву?
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22.07.2025 15:26 Відповісти
чому б йому ветувати коли зеленський і є той хто хоче знищити здобутки майдану-незалежні антикорупційні структури-хіба не бачите що він показав своє нутро антимайданівця
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22.07.2025 15:27 Відповісти
Товаріщ найвеличний лідор, проізошла чюдовіщна ошибка!
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22.07.2025 15:27 Відповісти
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22.07.2025 15:32 Відповісти
от не лізе, а воно все одне пихає, бо нашару!
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22.07.2025 15:45 Відповісти
А що він можна, як накажуть так і зробе
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22.07.2025 15:34 Відповісти
У ЛІДОРА зранку в кровать Єрмак подає сценарій - сьогодні фотосесія зі мною та Умєровим ... Запис відоса ... А ПРО ВСЕ ІНШЕ ВІН Й СНОМ Й ДУХОМ НЕ ЗНАЄ , чомусь я впевнена . У нього дозована інфа через Єрмака - ну вже немає міжнародного видання, котре б не писало про це...
Ну там не ПРо кровать прадва а ПР кабінет Єрмака йшлося... Ну дик ккая разніца...
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22.07.2025 15:34 Відповісти
'Еще не все погасли краски дня. Еще не жаль огня. Бог хранит меня.' Зелені навіть з мішками грошей і 'новим Ізраїлем' тимчасові. Україна вічна. . Такою злою була тільки в 2004 і в 2014.
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22.07.2025 15:35 Відповісти
немає антикорупційного бюро, значить немає і корупції, все просто Клоуни 75%)
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22.07.2025 15:36 Відповісти
"Бєларусізація" України йде повним ходом. Постає питання, за що ми воюємо? Щоб у нас замість лукашенкі-путіна сиділо хрипате *****, яке так само, як лукашенка-путін буде диктатором, який демонстративно гвалтує Конституцію, свободу слова та плює на традиції та звичаї українського народу? Може загравшийся клоун переплутав Україну, яку він ненавидить, з дорогою йому московієй, де вирішує все сЦарь, а решта перед ним плазують? Ми за це воюємо з рашкой? Щоб ця паскуда будувала тут свою версію рускаваміра? Може вже досить робити вигляд що нічого не відбувається та згадати, що джерелом влади в Україні є народ, а не ******* промоскальське бидло, яке наїбало свого туповатого виборця і прикриваючись цим в турборежимі нищить демократичні інститути України.
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22.07.2025 15:39 Відповісти
В дурку інтернет провели?
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22.07.2025 16:03 Відповісти
******** ZEлена, це ти у свого психіатру спитай, хоча марно, у ZEбидла мозгів ніколи не було і не буде.
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22.07.2025 16:16 Відповісти
Таки да, провели інтернет в дурку. Ти в палаті №6 разом з Наполеоном, Гітлером і Сталіном?
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22.07.2025 16:22 Відповісти
дурілка картонна, йди дивись свій ZEшмарафон для імбіцилів та молися на свого кремлівського скомороха, який називає українців та москалів "однім народом" та мародерить мільярдами стікаючу кров"ю Україну. Через мільйони таких імбіцилів, як ти, Україна втратила 6 років, 20% своїх територій, 8 мільйонів біженців та сотні тисяч загиблих українців.
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22.07.2025 16:29 Відповісти
Україна втратила все перечислене тобою, через таких, як ти. Це такі як ти , відали можливість Бєні Бородачу вкрасти в України цілий народ на виборах. Де ти був в 2019-му? Чому ти не пояснював народу, за кого треба голосувати? А тепер волаєш, рвеш на голові волосся і посипаєш голову попелом. Ось такі циніки і брехачі, як ти і довели Україну до теперішнього стану.
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22.07.2025 16:50 Відповісти
напередодні виборів 2019 я тут, на Цензорі, казав, що зелупа при владі то буде велика біда, що голосувати за нього неможна, але такі, як ти, недоумки, реготали та вєрєщали "какаяразніца", хоть паржом, хуженєбудєт. Ну шо, курва, зараз тобі добре регочеться?
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22.07.2025 16:55 Відповісти
Відколи владна шльондра Наєм став державним діячем? Коли стара повія стали цнотливою ?
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22.07.2025 15:39 Відповісти
Ты не понял это Афганский князь с ярлыком на правление! Смотрящий от Талибана что бы украинцев методично и ритмично геноцидить на фронте пока эта мразь жрет игру ко рестиках!
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22.07.2025 16:13 Відповісти
НА БАНКОВІЙ РОЗГЛЯДАЮТЬ ТАКОЖ ЗМІНУ КЕРІВНИЦТВА ГУР ТА СБУ - ДЕПУТАТ

новина 11 липня,Дзеркалдо тижня

Так хто ТАК сьогодні рулить СБУ Малюк чи Татаров?
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22.07.2025 15:40 Відповісти
ЕС пока ничего Украине перекрывать не будет, потому что воевать с рф там желающих нет. А эти НАБУ и САП надо разогнать, только деньги проедают. При Порохе эти "активисты" костюмированные протесты устраивали -- лицемерные подонки.
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22.07.2025 15:42 Відповісти
чтобы переживать за судьбу НАБУ по пунктам, кто-нибудь, распишите достижения этого агенства! Лично мое мнение "атака" на НАБУ это продолжение ветки новостей про запрет проверок бизнеса.... тогда все стает на свои места.... НАБУ крышует бизнес от проверок и решает какой результат будет у таких "проверок" у тех кто не заплатил!
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22.07.2025 15:45 Відповісти
Підозра Чернішову, з останнього.
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22.07.2025 15:53 Відповісти
Тогда к чему такая спешка в ВР с переподчинением двух структур.
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22.07.2025 16:14 Відповісти
Цар хороший! То бояре погані!
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22.07.2025 15:45 Відповісти
Зеленський, Єрмак, Татаров, Арахамія випробовують ЄС та НАТО на межу їх витримки і якщо цей крінж з НАБУ та САП пролізе - будуть ще сюрпризи від зеленої влади по демонтажу європейського курсу України. Люди при владі, які сіють в час війни та смертельних випробувань для Держави розбрат, розкол, зневіру хто вони? Дурні? Вороги? Безсовістні негідники? Некомпетентні пройдисвіти? Думаю що пекельний коктейль з усіх цих персонажів. Тримайтесь, українці. Далі буде.
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22.07.2025 15:52 Відповісти
Коли ця сволото здохне???!!!
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22.07.2025 16:05 Відповісти
Наем хочет спасти морду зЕ.Только санкционировал именно тоже зЕ.
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22.07.2025 16:10 Відповісти
Ждала ждала пока недождалась.
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22.07.2025 16:27 Відповісти
Придворный антикоррупционер подал голос, как быстро его отправят служить вместе с Шабуниным?
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22.07.2025 16:31 Відповісти
Як він його ветує, коли оточений рашиською агентурою, якщо сам не є її частиною? Легко організують летальний передоз!
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22.07.2025 16:33 Відповісти
А що на це скажуть 73% Zелених в и б л я д к і в? Чи язики в сраку повстромляли?
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22.07.2025 16:42 Відповісти
 
 