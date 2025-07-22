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Международное сообщество и партнеры ждут вето Зеленского на законопроект о НАБУ и САП, - Найем

Владимир Зеленский

Сейчас международное сообщество и партнеры Украины ждут вето президента Украины Владимира Зеленского относительно законопроекта №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом пишет в фейсбуке общественный деятель, бывший председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Оказалось, что в этом созыве Верховной Рады больше тех, кто стремится уничтожить НАБУ и САП, чем в предыдущем. Даже среди тех, кто когда-то выступал против их создания: представителей старых элит, "регионалов" и системных коррупционеров, с которыми нынешние депутаты боролись на выборах", - подчеркивает он.

По мнению Найема, складывается стойкое впечатление, что под куполом немного не так поняли фразу "Можем повторить" - и решили, что это про них.

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"Нет. Вы - не можете повторить. А вот люди - могут. Но я искренне верю, что до этого не дойдет и не должно дойти. Сегодня все, кто в памяти и в здравом уме, международное сообщество и наши партнеры ждут и надеются на вето Президента. И я лично очень надеюсь и верю, что он эту ошибку исправит", - добавил Найем.

Попутно он также напомнил слова Зеленского, которые он сказал в октябре 2019 года во время встречи с коллективом НАБУ.

"На вас очень много давили. Мы на вас не будем влиять, но если кто-то давит, вы нам говорите - будем давить на них. Если будут возникать проблемы - обращайтесь. При нас у вас развязаны руки", - цитирует Найем Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук уже подписал законопроект №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП

Законопроект №12414

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору. Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

найем скрин

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Автор: 

НАБУ (4276) вето (365) Зеленский Владимир (21291) Найем Мустафа (569) САП (2093)


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Топ комментарии
+12
Яке вето? це ідея ЗЕскота знищить антикорупційні органи що б не заважали мародерить
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22.07.2025 15:18 Ответить
+11
Не для того чорт квіточку ростив, щоб її зламати...
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22.07.2025 15:15 Ответить
+11
Счазз, його указявка це зробити і він ветує?
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22.07.2025 15:15 Ответить
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Не дочекаються!
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22.07.2025 15:14 Ответить
Украинська спIльнота та УкраIнськI жIНки чекають Мустафу в ВСУ!
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22.07.2025 16:16 Ответить
Лэщьч!
Ти де?!
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22.07.2025 15:14 Ответить
Лиже...
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22.07.2025 15:53 Ответить
Не для того чорт квіточку ростив, щоб її зламати...
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22.07.2025 15:15 Ответить
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22.07.2025 15:15 Ответить
Счазз, його указявка це зробити і він ветує?
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22.07.2025 15:15 Ответить
Прекрасна ідея. Може збидлячене населення хоч щось про свободу пригадає
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22.07.2025 15:17 Ответить
А населення, яке ти назвав збидляченим, стоїть на 0 і захищає Україну.
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22.07.2025 15:23 Ответить
Та він тільки по методички може, тому скиглити буде до кінця життя, бо з таким відношенням до свого народу більше 2% і надалі мати не буде.
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22.07.2025 15:32 Ответить
Найєм голосував за найвеличнішего ?
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22.07.2025 15:15 Ответить
Найємніші як й Шабунін - це відкинута соросотня у жабогадюкінгі останніх тижнів - перемогла ПАРТІЯ РЕГІОНІВ + БЮТ +ОПЗЖ
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22.07.2025 15:18 Ответить
а якщо простіше - усі підкомПРоматні у Кремля
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22.07.2025 15:19 Ответить
Да акое там вето? У Зе аж ручка в руке дрожит от оргазма
🫤

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22.07.2025 15:16 Ответить
Нущо, товарісчі Найєми, Парасюки, Стерненки, Притули все ще з Порошенком воюєте? 🤔 Герої Майдану, кажете? Проти януковщини, кажете? І як вам тепер, іудушки? Як вам зелений Антимайдан? А вони з і за вами прийдуть, як за неблагонадійними. Пізніше, ніж за іншими, але прийдуть.
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22.07.2025 16:22 Ответить
Ох ніясобі хто прокинувся!
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22.07.2025 15:16 Ответить
пуштун найєм, як громадський діяч, заброньований, чи як?
на якій підставі?
чи десь, на іншому броньованому ренжику, прикомандирований розсікає по ресторанам києва?
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22.07.2025 15:17 Ответить
у нєво брат ваівал. как у їрмака.
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22.07.2025 15:45 Ответить
нє!
ну, начебто дійсно воював.
навіть, ока лишився.
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22.07.2025 15:46 Ответить
А что то что его брат служил и вернулся с войны живой освобождает Мустафу от мобилизации? Мустафа ещё ничего не потерял и может служить и защищать! Денег государственных очень много миллионов получил в виде зарплаты из бюджета Украины!
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22.07.2025 16:19 Ответить
Если это опутало не пойдёт на фронт, то оно прорастёт як бузина из под земли по весте!
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22.07.2025 16:09 Ответить
Буде виглядати, як сам себе забанив...
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22.07.2025 15:17 Ответить
Яке вето? це ідея ЗЕскота знищить антикорупційні органи що б не заважали мародерить
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22.07.2025 15:18 Ответить
Вава!
Ломай ручку!
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22.07.2025 15:18 Ответить
Зараз добрий царь врятує демократію в країні. А може на те і був розрахунок?
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22.07.2025 15:23 Ответить
Ні, не врятує
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22.07.2025 15:26 Ответить
Закрили байденівське дєтіще. Хто мав дівіденти дуже розстроївся.
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22.07.2025 15:24 Ответить
Та ні - СОРОСЯТИНУ вимітають разом з Пінчуком - а рулити буде ПАРТІЯ РЕГІОНВ
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22.07.2025 15:28 Ответить

серйозно? оця трійка буде ветувати рішення кремлівського перевороту у ВР?
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22.07.2025 15:25 Ответить
А Наєм від тих партнерів що, отримав мандат на таку заяву?
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22.07.2025 15:26 Ответить
чому б йому ветувати коли зеленський і є той хто хоче знищити здобутки майдану-незалежні антикорупційні структури-хіба не бачите що він показав своє нутро антимайданівця
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22.07.2025 15:27 Ответить
Товаріщ найвеличний лідор, проізошла чюдовіщна ошибка!
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22.07.2025 15:27 Ответить
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22.07.2025 15:32 Ответить
от не лізе, а воно все одне пихає, бо нашару!
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22.07.2025 15:45 Ответить
А що він можна, як накажуть так і зробе
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22.07.2025 15:34 Ответить
У ЛІДОРА зранку в кровать Єрмак подає сценарій - сьогодні фотосесія зі мною та Умєровим ... Запис відоса ... А ПРО ВСЕ ІНШЕ ВІН Й СНОМ Й ДУХОМ НЕ ЗНАЄ , чомусь я впевнена . У нього дозована інфа через Єрмака - ну вже немає міжнародного видання, котре б не писало про це...
Ну там не ПРо кровать прадва а ПР кабінет Єрмака йшлося... Ну дик ккая разніца...
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22.07.2025 15:34 Ответить
'Еще не все погасли краски дня. Еще не жаль огня. Бог хранит меня.' Зелені навіть з мішками грошей і 'новим Ізраїлем' тимчасові. Україна вічна. . Такою злою була тільки в 2004 і в 2014.
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22.07.2025 15:35 Ответить
немає антикорупційного бюро, значить немає і корупції, все просто Клоуни 75%)
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22.07.2025 15:36 Ответить
"Бєларусізація" України йде повним ходом. Постає питання, за що ми воюємо? Щоб у нас замість лукашенкі-путіна сиділо хрипате *****, яке так само, як лукашенка-путін буде диктатором, який демонстративно гвалтує Конституцію, свободу слова та плює на традиції та звичаї українського народу? Може загравшийся клоун переплутав Україну, яку він ненавидить, з дорогою йому московієй, де вирішує все сЦарь, а решта перед ним плазують? Ми за це воюємо з рашкой? Щоб ця паскуда будувала тут свою версію рускаваміра? Може вже досить робити вигляд що нічого не відбувається та згадати, що джерелом влади в Україні є народ, а не ******* промоскальське бидло, яке наїбало свого туповатого виборця і прикриваючись цим в турборежимі нищить демократичні інститути України.
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22.07.2025 15:39 Ответить
В дурку інтернет провели?
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22.07.2025 16:03 Ответить
******** ZEлена, це ти у свого психіатру спитай, хоча марно, у ZEбидла мозгів ніколи не було і не буде.
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22.07.2025 16:16 Ответить
Таки да, провели інтернет в дурку. Ти в палаті №6 разом з Наполеоном, Гітлером і Сталіном?
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22.07.2025 16:22 Ответить
дурілка картонна, йди дивись свій ZEшмарафон для імбіцилів та молися на свого кремлівського скомороха, який називає українців та москалів "однім народом" та мародерить мільярдами стікаючу кров"ю Україну. Через мільйони таких імбіцилів, як ти, Україна втратила 6 років, 20% своїх територій, 8 мільйонів біженців та сотні тисяч загиблих українців.
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22.07.2025 16:29 Ответить
Відколи владна шльондра Наєм став державним діячем? Коли стара повія стали цнотливою ?
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22.07.2025 15:39 Ответить
Ты не понял это Афганский князь с ярлыком на правление! Смотрящий от Талибана что бы украинцев методично и ритмично геноцидить на фронте пока эта мразь жрет игру ко рестиках!
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22.07.2025 16:13 Ответить
НА БАНКОВІЙ РОЗГЛЯДАЮТЬ ТАКОЖ ЗМІНУ КЕРІВНИЦТВА ГУР ТА СБУ - ДЕПУТАТ

новина 11 липня,Дзеркалдо тижня

Так хто ТАК сьогодні рулить СБУ Малюк чи Татаров?
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22.07.2025 15:40 Ответить
ЕС пока ничего Украине перекрывать не будет, потому что воевать с рф там желающих нет. А эти НАБУ и САП надо разогнать, только деньги проедают. При Порохе эти "активисты" костюмированные протесты устраивали -- лицемерные подонки.
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22.07.2025 15:42 Ответить
чтобы переживать за судьбу НАБУ по пунктам, кто-нибудь, распишите достижения этого агенства! Лично мое мнение "атака" на НАБУ это продолжение ветки новостей про запрет проверок бизнеса.... тогда все стает на свои места.... НАБУ крышует бизнес от проверок и решает какой результат будет у таких "проверок" у тех кто не заплатил!
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22.07.2025 15:45 Ответить
Підозра Чернішову, з останнього.
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22.07.2025 15:53 Ответить
Тогда к чему такая спешка в ВР с переподчинением двух структур.
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22.07.2025 16:14 Ответить
Цар хороший! То бояре погані!
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22.07.2025 15:45 Ответить
Зеленський, Єрмак, Татаров, Арахамія випробовують ЄС та НАТО на межу їх витримки і якщо цей крінж з НАБУ та САП пролізе - будуть ще сюрпризи від зеленої влади по демонтажу європейського курсу України. Люди при владі, які сіють в час війни та смертельних випробувань для Держави розбрат, розкол, зневіру хто вони? Дурні? Вороги? Безсовістні негідники? Некомпетентні пройдисвіти? Думаю що пекельний коктейль з усіх цих персонажів. Тримайтесь, українці. Далі буде.
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22.07.2025 15:52 Ответить
Коли ця сволото здохне???!!!
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22.07.2025 16:05 Ответить
Наем хочет спасти морду зЕ.Только санкционировал именно тоже зЕ.
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22.07.2025 16:10 Ответить
Ждала ждала пока недождалась.
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22.07.2025 16:27 Ответить
Придворный антикоррупционер подал голос, как быстро его отправят служить вместе с Шабуниным?
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22.07.2025 16:31 Ответить
Як він його ветує, коли оточений рашиською агентурою, якщо сам не є її частиною? Легко організують летальний передоз!
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22.07.2025 16:33 Ответить
 
 