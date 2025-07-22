Международное сообщество и партнеры ждут вето Зеленского на законопроект о НАБУ и САП, - Найем
Сейчас международное сообщество и партнеры Украины ждут вето президента Украины Владимира Зеленского относительно законопроекта №12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Об этом пишет в фейсбуке общественный деятель, бывший председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.
"Оказалось, что в этом созыве Верховной Рады больше тех, кто стремится уничтожить НАБУ и САП, чем в предыдущем. Даже среди тех, кто когда-то выступал против их создания: представителей старых элит, "регионалов" и системных коррупционеров, с которыми нынешние депутаты боролись на выборах", - подчеркивает он.
По мнению Найема, складывается стойкое впечатление, что под куполом немного не так поняли фразу "Можем повторить" - и решили, что это про них.
"Нет. Вы - не можете повторить. А вот люди - могут. Но я искренне верю, что до этого не дойдет и не должно дойти. Сегодня все, кто в памяти и в здравом уме, международное сообщество и наши партнеры ждут и надеются на вето Президента. И я лично очень надеюсь и верю, что он эту ошибку исправит", - добавил Найем.
Попутно он также напомнил слова Зеленского, которые он сказал в октябре 2019 года во время встречи с коллективом НАБУ.
"На вас очень много давили. Мы на вас не будем влиять, но если кто-то давит, вы нам говорите - будем давить на них. Если будут возникать проблемы - обращайтесь. При нас у вас развязаны руки", - цитирует Найем Зеленского.
Законопроект №12414
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору. Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Ти де?!
🫤
на якій підставі?
чи десь, на іншому броньованому ренжику, прикомандирований розсікає по ресторанам києва?
ну, начебто дійсно воював.
навіть, ока лишився.
Ломай ручку!
серйозно? оця трійка буде ветувати рішення кремлівського перевороту у ВР?
Ну там не ПРо кровать прадва а ПР кабінет Єрмака йшлося... Ну дик ккая разніца...
новина 11 липня,Дзеркалдо тижня
Так хто ТАК сьогодні рулить СБУ Малюк чи Татаров?