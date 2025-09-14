УКР
Пошкоджено залізницю на Київщині
Залізничники відновили інфраструктуру на дільниці Васильків-1 - Боярка після вибуху боєприпасів

Після вибуху на залізниці на Київщині відновили рух на ділянці Васильків-1 - Боярка

Залізничники відновили інфраструктуру на дільниці Васильків-1 — Боярка після вибуху у вагоні поїзда на залізничному перегоні.

Про це пише пресслужба Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни. Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі ще триває. Також можуть фіксуватися затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі.  Від завтра зранку приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Триває ліквідація пошкоджень залізниці на Київщині: на ключові напрямки вийшли додаткові автобуси

Надзвичайна подія на залізниці на Київщині

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога. Згодом стало відомо, що сталася надзвичайна подія на Київщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському район.

"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці. Генштаб підтвердив, що пошкодження залізниці на Київщині спричинено детонацією боєприпасів у поїзді.

Дивіться також: Нацполіція про пошкодження залізниці на Київщині: розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки руху. ФОТО

вибух (4615) залізниця (1579) Київська область (4241) Укрзалізниця (7034)
