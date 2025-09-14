Железнодорожники восстановили инфраструктуру на участке Васильков-1 - Боярка после взрыва боеприпасов

Железнодорожники восстановили инфраструктуру на участке Васильков-1 - Боярка после взрыва в вагоне поезда на железнодорожном перегоне.

Об этом пишет пресс-служба Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы выполнены в сверхсжатые сроки. Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Сейчас на участке они будут двигаться с помощью тепловозов, ведь восстановление контактной сети еще продолжается. Также могут фиксироваться задержки поездов, которые уже находятся в пути. Завтра утром пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений", - говорится в сообщении.

Читайте также: Продолжается ликвидация повреждений железной дороги на Киевщине: на ключевые направления вышли дополнительные автобусы

Чрезвычайное происшествие на железной дороге в Киевской области

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага. Впоследствии стало известно, что произошло чрезвычайное происшествие на Киевщине, повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе.

"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце. Генштаб подтвердил, что повреждение железной дороги в Киевской области вызвано детонацией боеприпасов в поезде.

Смотрите также: Нацполиция о повреждении железной дороги на Киевщине: начато расследование по факту нарушения правил безопасности движения. ФОТО