УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7719 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
1 959 55

РФ змінила тактику атак на енергооб’єкти України: тепер б’є точково, від регіону до регіону, - Міненерго

Росія змінила тактику атак на енергооб’єкти

Нині Росія замість одночасних обстрілів великих об’єктів енергетики завдає цілеспрямованих ударів по регіонах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в ефірі телемарафону.

Так, зазначається, що Росія змінила тактику атак на енергооб’єкти.

"Якщо 2-3 роки тому вони обирали великі об’єкти передачі електроенергії й били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону", - розповів Некрасов.

Також читайте: Посли G7 провели термінову зустріч через удари РФ по енергетиці України

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

Автор: 

обстріл (31305) енергетика (2757)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ну правильно.
Зелена влада лише піздінгом зайнята в прямому і переносному сенсі.
От згадайте, перзедент хвастався, що ми збиватимемо всі шахеди дронами перехоплювачами.
Ну і де ???? Кацапи роблять блекаут у регіоні за регіоном.
показати весь коментар
11.10.2025 20:39 Відповісти
+3
Раніше пошкоджень було менше, а тепер по кілька десятків шахедів, ракет летить по одному регіону і об'єкти знищуються чи отримують дуже великі пошкодження. На Київ не варто рівнятись, тому що там багато можливостей, ресурсів для відновлення. У нас в Сумській області, вже тиждень після атаки, так і не відновили більш-менш стабільне електропостачання... Світло є по 2-4 години на день.
показати весь коментар
11.10.2025 19:47 Відповісти
+3
Одна така можливість - мобільні групи. Поряд катались, збивали шлюхеди..гучно і дієво. Про ракети не скажу - їх збивали інші підрозділи з іншим озброєнням. А взагалі - дуже стрьомно, коли п@дли трасу для бпла проклали над твоїм будинком..
показати весь коментар
11.10.2025 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але який резон бити від регіону до регіону, якщо поки вони по всіх пройдуться, то перші вже давно все відновлять. Наприклад, били по Києву, тепер наступна атака буде десь через місяць, поки по всіх пройдуться, а світло відновили за добу, я не бачу логіки...
показати весь коментар
11.10.2025 19:40 Відповісти
Раніше пошкоджень було менше, а тепер по кілька десятків шахедів, ракет летить по одному регіону і об'єкти знищуються чи отримують дуже великі пошкодження. На Київ не варто рівнятись, тому що там багато можливостей, ресурсів для відновлення. У нас в Сумській області, вже тиждень після атаки, так і не відновили більш-менш стабільне електропостачання... Світло є по 2-4 години на день.
показати весь коментар
11.10.2025 19:47 Відповісти
Сумська область прикордонна, там можливостей обстрілювати дуже багато. Ну от вони по Львову били і що, надовго світло відключили? Хоча на цей удар затрачена купа ракет та дронів, на десятки мільйонів доларів. Тепер треба знову бити, і знову на пів дня відключити світло. Це економічно не вигідно, тому я не бачу сенсу це робити, хіба що "кошмарити населення", але за три з половиною роки могли б побачити - це не працює.
показати весь коментар
11.10.2025 19:51 Відповісти
Так по Львову під час крайньої атаки і не били по енергетиці, знищили підприємста, а це мінус для економіки. Зараз методично знищується в першу чергу залізниця і пов'язані з нею енергооб'єкти, поки що в прикордонних областях, а далі можуть і розширити зону ураження... А це великий удар по логістиці для ЗСУ, для економіки...
показати весь коментар
11.10.2025 19:59 Відповісти
Одна така можливість - мобільні групи. Поряд катались, збивали шлюхеди..гучно і дієво. Про ракети не скажу - їх збивали інші підрозділи з іншим озброєнням. А взагалі - дуже стрьомно, коли п@дли трасу для бпла проклали над твоїм будинком..
показати весь коментар
11.10.2025 20:05 Відповісти
Логика тут ни при чем, просто пробуют испытывают на практике новый подход, потом будут сравнивать результаты, и может вернутся к предыдущему или какому другому. А насчет Киева, хорошо будет даже если раз в неделю.
показати весь коментар
11.10.2025 19:54 Відповісти
Уточніть - що краще, якщо раз на тиждень?
показати весь коментар
11.10.2025 20:06 Відповісти
Ну что непонятно, выше автор написал "Наприклад, били по Києву, тепер наступна атака буде десь через місяць", я же полагаю что скорее раньше чем через месяц, но даже если такие атаки будут раз в неделю, не страшно, главное что бы не чаще.
показати весь коментар
11.10.2025 20:12 Відповісти
Походу ви ні з головою ні з логікою не товаришуєте. Або мовні перепони.
показати весь коментар
11.10.2025 20:22 Відповісти
Я мог бы попробовать объяснить в третий раз на украинском, но кажется тут дело не в языковых преградах
показати весь коментар
11.10.2025 20:33 Відповісти
Та я здогадуюсь, що вашу маячню не зрозуміти на будь якій мовв.

Бб.
показати весь коментар
11.10.2025 20:41 Відповісти
Да нет, просто вы тупите на ровном мете
показати весь коментар
11.10.2025 20:46 Відповісти
До дому у стійло, кацапе.

Прощавай.
показати весь коментар
11.10.2025 21:03 Відповісти
Как тупо ну прощай))
показати весь коментар
11.10.2025 21:07 Відповісти
Славянский суд Кубани оштрафовал двух жителей региона (речь идет о семейной паре) на 60 тысяч рублей (30 тысяч рублей каждому) после того, как они исполнили песню на украинском языке во время застолья, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
показати весь коментар
11.10.2025 21:15 Відповісти
А нам що до того ?
показати весь коментар
11.10.2025 21:22 Відповісти
Славянский суд Кубани оштрафовал двух жителей региона (речь идет о семейной паре) на 60 тысяч рублей (30 тысяч рублей каждому) после того, как они исполнили песню на украинском языке во время застолья, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
показати весь коментар
11.10.2025 21:14 Відповісти
Те, що відновили вам світло, це не означає, що "все відновили". Бо за вашою логікою умовний автотрансформатор, який знищили і яких є штучним проектом, відновили за "дві доби". Автотрансформатори підстанцій можна придбати в "Епіцентрі"
показати весь коментар
11.10.2025 20:01 Відповісти
Зловтішаєшся?
показати весь коментар
11.10.2025 20:15 Відповісти
О, шостий нік? Вітаю. Як зарплатня, виросла?
показати весь коментар
11.10.2025 20:29 Відповісти
Попаяло?
показати весь коментар
11.10.2025 20:35 Відповісти
етер маратон *******
показати весь коментар
11.10.2025 20:55 Відповісти
Nu înțeleg.
показати весь коментар
11.10.2025 20:57 Відповісти
Що й треба було довести - псевдопровідник і не українець.
показати весь коментар
11.10.2025 21:04 Відповісти
Тобі не набридло нові й нові ніки створювати; Антипровідник;?
Ти смішний. Але тішить що кацапи в мою честь, як знак протесту проти мене, вже ніки створюють.
показати весь коментар
11.10.2025 21:07 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 21:09 Відповісти
Добре, що мабуть, разумков-зеленський з гончаруком та даниловим і помічниками ригоАНАЛІВ, завчасно, якісно та Патріотично, вжили дієвих заходів щодо функціонування паливно-енергетичної інфраструктури України в Особливий період, та під час воєнного стану!!??
Генпрокурори, слідчі з СБУ, НАБУ, САП, БЕБ….. і ще з десяткок структур, можуть це ПЕРЕВІРИТИ!!
показати весь коментар
11.10.2025 19:49 Відповісти
в минулому році в них краще виходило , а зараз ми зі світлом
показати весь коментар
11.10.2025 20:03 Відповісти
я пам'ятаю минулу зиму ,не було світла по 24 години
показати весь коментар
11.10.2025 20:07 Відповісти
Позаминулу. Минулої зими я ніразу не включав зарядну станцію.
показати весь коментар
11.10.2025 20:35 Відповісти
Я теж. Весною придбав Екофлоу Дельта 2 за 16000 гривень, правда гарантія три місяці
показати весь коментар
11.10.2025 20:41 Відповісти
Ну так це лише початок і ще навіть не зима... Тому не варто радіти завчасно.
показати весь коментар
11.10.2025 20:11 Відповісти
Це зрозуміло. Електрика в цьому плані простіша - можна передавати на великі відстані. А от тепло... Я собі газовий керамічний обігрівач взяв на цангових балончиках в квартиру на всяк випадок
показати весь коментар
11.10.2025 20:49 Відповісти
Ну... Типова помилка цивільних. Кераміка має бути мінімум 3 Кв, балон- 8 літрів.
показати весь коментар
11.10.2025 21:02 Відповісти
Мав на увазі - інфрачервоний
показати весь коментар
11.10.2025 21:10 Відповісти
https://prom.ua/ua/p1939777211-gazovyj-obogrevatel-orgaz.html
https://rozetka.com.ua/ua/359907027/p359907027/
Ось, лови. Мене та моїх хлопців не раз виручав, вірніше- обморозився б не один. Норм комплект. Балон краще більший. Просто на 50 літрів на позиції не дотягнеш.
показати весь коментар
11.10.2025 21:20 Відповісти
Ну як сказати... Пошкоджень багато, писати публічно не буду, бо сам всю ніч у себе приймав участь в ліквідації наслідків в Києві
показати весь коментар
11.10.2025 20:39 Відповісти
Ну правильно.
Зелена влада лише піздінгом зайнята в прямому і переносному сенсі.
От згадайте, перзедент хвастався, що ми збиватимемо всі шахеди дронами перехоплювачами.
Ну і де ???? Кацапи роблять блекаут у регіоні за регіоном.
показати весь коментар
11.10.2025 20:39 Відповісти
Жінко, перестань порохоботити! У Лідора є новий план. Лідор з Трампом говорив і отримав сигнали
показати весь коментар
11.10.2025 20:42 Відповісти
Ясно. Потрібно виділити ще грошей на "укриття" і унітази класу "міндіч"
показати весь коментар
11.10.2025 20:39 Відповісти
І яка цінність цієї інформації?
Типу "бачте, ми готувались і витрачали кошти на захист, але росія змінила тактику, тому посидіть добу без світла після першого ж обстрілу, а краще виїдіть із великих міст"
показати весь коментар
11.10.2025 20:42 Відповісти
А ще погода була погана під час атаки. Мабуть і для обіцяного "блекауту у москві", зараз погода не сприятлива...
показати весь коментар
11.10.2025 20:44 Відповісти
Там 365 днів на рік "погода не сприятлива"
показати весь коментар
11.10.2025 20:49 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 20:43 Відповісти
Штучний зелебоба 😄
показати весь коментар
11.10.2025 21:03 Відповісти
Добре, що в нас тактика і стратегія стабільні і незміні - брехати, розкрадати і обіцяти все більше і більше
показати весь коментар
11.10.2025 20:56 Відповісти
Зате Україна не змінила тактику терпіли і продовжує вперто не чіпати рашистську енергетику. І коли Сосія доб'є всю енергетику України тоді Зеленський буде скавчати що хоче миру на любих умовах. Видно цього він і добивається. Бо інакше українці на капітуляцію не погодяться.
показати весь коментар
11.10.2025 20:57 Відповісти
Будь яка подія як несподіваність? Що ж там за люди у радниках в зеленого змія шапіто
показати весь коментар
11.10.2025 21:02 Відповісти
А,вам,що заважає?
показати весь коментар
11.10.2025 21:02 Відповісти
РФ змінила тактику атак на енергооб'єкти України: тепер б'є точково, від регіону до регіону, - Міненерго
=====================
До чого ти це бовкнув? В одного метеоумови винні а в тебе зміна тактики? Напиши кацапам листа щоб не били точково.
показати весь коментар
11.10.2025 21:18 Відповісти
 
 