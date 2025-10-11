РФ змінила тактику атак на енергооб’єкти України: тепер б’є точково, від регіону до регіону, - Міненерго

Нині Росія замість одночасних обстрілів великих об’єктів енергетики завдає цілеспрямованих ударів по регіонах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в ефірі телемарафону.

Так, зазначається, що Росія змінила тактику атак на енергооб’єкти.

"Якщо 2-3 роки тому вони обирали великі об’єкти передачі електроенергії й били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону", - розповів Некрасов.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.