РФ змінила тактику атак на енергооб’єкти України: тепер б’є точково, від регіону до регіону, - Міненерго
Нині Росія замість одночасних обстрілів великих об’єктів енергетики завдає цілеспрямованих ударів по регіонах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в ефірі телемарафону.
Так, зазначається, що Росія змінила тактику атак на енергооб’єкти.
"Якщо 2-3 роки тому вони обирали великі об’єкти передачі електроенергії й били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону", - розповів Некрасов.
Масований обстріл 10 жовтня 2025 року
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.
У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.
У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.
У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.
На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бб.
Прощавай.
Ти смішний. Але тішить що кацапи в мою честь, як знак протесту проти мене, вже ніки створюють.
Генпрокурори, слідчі з СБУ, НАБУ, САП, БЕБ….. і ще з десяткок структур, можуть це ПЕРЕВІРИТИ!!
https://rozetka.com.ua/ua/359907027/p359907027/
Ось, лови. Мене та моїх хлопців не раз виручав, вірніше- обморозився б не один. Норм комплект. Балон краще більший. Просто на 50 літрів на позиції не дотягнеш.
Зелена влада лише піздінгом зайнята в прямому і переносному сенсі.
От згадайте, перзедент хвастався, що ми збиватимемо всі шахеди дронами перехоплювачами.
Ну і де ???? Кацапи роблять блекаут у регіоні за регіоном.
Типу "бачте, ми готувались і витрачали кошти на захист, але росія змінила тактику, тому посидіть добу без світла після першого ж обстрілу, а краще виїдіть із великих міст"
зміяшапіто
=====================
До чого ти це бовкнув? В одного метеоумови винні а в тебе зміна тактики? Напиши кацапам листа щоб не били точково.