РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7914 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
472 7

РФ изменила тактику атак на энергообъекты Украины: теперь бьет точечно, от региона к региону, - Минэнерго

Россия изменила тактику атак на энергообъекты

Сейчас Россия вместо одновременных обстрелов крупных объектов энергетики наносит целенаправленные удары по регионам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона.

В частности, отмечается, что Россия изменила тактику атак на энергообъекты.

"Если 2-3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону", - рассказал Некрасов.

Также читайте: Послы G7 провели срочную встречу из-за ударов РФ по энергетике Украины

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

Вследствие обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе вследствие ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине вследствие падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Автор: 

обстрел (29961) энергетика (2670)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А наш верховний Боневтік має подібну стратегію щодо знищення кацапських електростанцій, чи в нього з ху@лом спільна стратегія?
показать весь комментарий
11.10.2025 19:36 Ответить
Але який резон бити від регіону до регіону, якщо поки вони по всіх пройдуться, то перші вже давно все відновлять. Наприклад, били по Києву, тепер наступна атака буде десь через місяць, поки по всіх пройдуться, а світло відновили за добу, я не бачу логіки...
показать весь комментарий
11.10.2025 19:40 Ответить
Раніше пошкоджень було менше, а тепер по кілька десятків шахедів, ракет летить по одному регіону і об'єкти знищуються чи отримують дуже великі пошкодження. На Київ не варто рівнятись, тому що там багато можливостей, ресурсів для відновлення. У нас в Сумській області, вже тиждень після атаки, так і не відновили більш-менш стабільне електропостачання... Світло є по 2-4 години на день.
показать весь комментарий
11.10.2025 19:47 Ответить
Сумська область прикордонна, там можливостей обстрілювати дуже багато. Ну от вони по Львову били і що, надовго світло відключили? Хоча на цей удар затрачена купа ракет та дронів, на десятки мільйонів доларів. Тепер треба знову бити, і знову на пів дня відключити світло. Це економічно не вигідно, тому я не бачу сенсу це робити, хіба що "кошмарити населення", але за три з половиною роки могли б побачити - це не працює.
показать весь комментарий
11.10.2025 19:51 Ответить
о, Величний Київ!
показать весь комментарий
11.10.2025 19:49 Ответить
Логика тут ни при чем, просто пробуют испытывают на практике новый подход, потом будут сравнивать результаты, и может вернутся к предыдущему или какому другому. А насчет Киева, хорошо будет даже если раз в неделю.
показать весь комментарий
11.10.2025 19:54 Ответить
Добре, що мабуть, разумков-зеленський з гончаруком та даниловим і помічниками ригоАНАЛІВ, завчасно, якісно та Патріотично, вжили дієвих заходів щодо функціонування паливно-енергетичної інфраструктури України в Особливий період, та під час воєнного стану!!??
Генпрокурори, слідчі з СБУ, НАБУ, САП, БЕБ….. і ще з десяткок структур, можуть це ПЕРЕВІРИТИ!!
показать весь комментарий
11.10.2025 19:49 Ответить
 
 