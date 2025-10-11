РФ изменила тактику атак на энергообъекты Украины: теперь бьет точечно, от региона к региону, - Минэнерго
Сейчас Россия вместо одновременных обстрелов крупных объектов энергетики наносит целенаправленные удары по регионам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона.
В частности, отмечается, что Россия изменила тактику атак на энергообъекты.
"Если 2-3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону", - рассказал Некрасов.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
Вследствие обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе вследствие ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине вследствие падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
