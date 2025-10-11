РФ изменила тактику атак на энергообъекты Украины: теперь бьет точечно, от региона к региону, - Минэнерго

Сейчас Россия вместо одновременных обстрелов крупных объектов энергетики наносит целенаправленные удары по регионам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона.

В частности, отмечается, что Россия изменила тактику атак на энергообъекты.

"Если 2-3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону", - рассказал Некрасов.

Также читайте: Послы G7 провели срочную встречу из-за ударов РФ по энергетике Украины

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

Вследствие обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе вследствие ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине вследствие падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.