Новини Ліквідація підрозділу роти ударних БПЛА комплексів 10-го мобільного загону
1 214 26

Касьянов звернувся до ТСК та профільного Комітету Ради: "Готові довести ефективність нашого підрозділу"

касьянов

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов звернувся до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та профільного комітету з вимогою розібратися в обставинах ліквідації його підрозділу.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Написав до ТСК Верховної Ради, до профільного Комітету заяви з проханням розібратися в обставинах ліквідації нашого підрозділу. Якщо "неефективні", як стверджує командування ДПСУ, то ок. Якщо ефективні – тоді дайте нам можливість працювати, воювати, бити ворога", – заявив Касьянов.

За його словами, команда має вичерпні докази ефективності — офіційні звіти, супутникові знімки, відео, дані телеметрії та повідомлення ворога. 

"Ми готові довести свою ефективність простим способом – якщо нам повернуть наші катапульти, літаки, ключових людей, без яких все це залізо не працює, ми через два тижні почнемо бойову роботу і можемо навіть посперечатися з Fire Point – хто куди долетить", - наголосив військовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про ліквідацію підрозділу ухвалив Зеленський через мої свідчення в НАБУ, родину переслідують, мене утримують в скотських умовах, - Касьянов

Касьянов також заявив, що, на його думку, крім заяви ДПСУ, немає ніяких підстав для ліквідації його підрозділу.

"Не проведено службових розслідувань, не було жодних нарад щодо "низької ефективності", не було ухвалено керівних рішень, не було зроблено нічого, крім супероперативного – за один тиждень – розформування ефективного підрозділу deep strike. Тут є всі підстави звертатися до ДБР і СБУ за фактом державної зради. І я це зроблю", - зазначив він.

касьянов

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також читайте: Підрозділ Касьянова розформовують через відсутність результативності. Жодного ураження визначених ворожих об’єктів не підтверджено, - ДПСУ

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.

ВР (15260) ТСК (377) Держприкордонслужба ДПСУ (6495) Касьянов Юрій (35)
+6
здається в ітогі Дєрмак буде хароший а 🤡 поганний , тільки вже всі знають після 22р...шо погані не тільки ОПа ,а і ті хто їх привів до влади ...
14.10.2025 20:38 Відповісти
+5
Ой колись букли часи
Дурни закликали ....
14.10.2025 20:37 Відповісти
+4
Юра тебе **********. Корупція друга Гундосого Міндіча не повинна була тобою озвучуватися. Беневтік цього не пробачить.
14.10.2025 20:41 Відповісти
Саме час Касьянову опрiлюднити характерiстiкi своїх дронiв.
14.10.2025 20:32 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 20:46 Відповісти
Там нема чого оприлюднювати, може вони літають, це всі характеристики, більше нічого.
показати весь коментар
14.10.2025 21:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UU9FpW1znFM

Як Риги воюють з Касьяновим ... Як Риги на мільярди дають заволодіння полем виробництва дронів в рази розкручуючи ціни на комплектючи фірмами МІН-ДІЧа)( за гроші вкладені європейськими пратнерами, доречі , в контракти з тим же МІН-ДІЧем)
14.10.2025 20:37 Відповісти
доскакався касьянов по ЗЄліним кочкам.

хай далі скавчить.
ніякого співчуття

.
14.10.2025 21:08 Відповісти
Старий зольдат зійшов з розуму. Нарешті, повністю.
14.10.2025 22:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nhaMEdXyupQ&t=2s

а це ще про одне політичне переслідування ригів з Банкової
14.10.2025 20:39 Відповісти
***** дєлать підстроять ДТП чи влаштують самогубство..від Зермаків всього можна очікувати
14.10.2025 21:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3zzczBP3jbY https://www.youtube.com/watch?v=ЛУЦЕНКО: Зеленський має передати Путіну ТРИ міста.У Трампа погодили ПЛАН. Заморозка ДО НОВОГО РОКУ
14.10.2025 20:41 Відповісти
Підрозділ розформували, більшу частину вояк відправили в різні підрозділи, .....поїзд пішов, НІХТО вертати нікого не буде, хай воюють на нових місцях. А кар'єра Касьянова "закінчена", хоча він боєць і буде битися з владою до кінця. Але один не в полі воїн.
14.10.2025 20:42 Відповісти
Ти дивися який чемний став.А де компромат на єрмака?Торгуєшся ?
14.10.2025 20:43 Відповісти
шо ж так забагато, того касьянова?
його ж принижують в казармі!
його, білу кость, в одну казарму з бидлом???
то, звідки стільки часу на бурхливу опозиційну діяльність?
14.10.2025 20:49 Відповісти
Звернувся до мандатованих? Раніше звертався до нікчемного, брехливого о)(уївшого гідранта? Вірно сказав Мадяр, за цієї влади майбутнього в Україні він не бачить.
14.10.2025 20:52 Відповісти
Так пара добрих дронів на zeлену банду і ефективність доведено!
14.10.2025 20:54 Відповісти
Тут головне не ефективність, а лояльність.
14.10.2025 21:02 Відповісти
"Касьянов звернувся до ТСК та профільного Комітету Ради: "Готові довести ефективність нашого підрозділу".
Кому доводити,якщо рада залежна від оп,а оп вирішило довести ефективність даного підрозділу до нуля. Один в полі не воїн,треба вибачитись перед Порохом,щоб принаймні мати юридичний захист від його команди перед свавіллям оп,бо побратими мовчать.
14.10.2025 21:13 Відповісти
14.10.2025 21:28 Відповісти
ті хто зараз накидає на Касьянова і танцює на кістках його підрозділу, всього лише підспівують ЗЕрмаку, бо сьогодні важливо лише одне-ефективність в захисті Держави. І тут Касьянов ефективніший і за ОПу і за диванних патріотів
14.10.2025 21:33 Відповісти
Термін "диванний патріот" навішує негатив не на слово диван, а на слово патріот.
14.10.2025 21:41 Відповісти
це твоя суб'єктивна думка...
14.10.2025 21:43 Відповісти
Так, бо я суб'єкт.
14.10.2025 21:45 Відповісти
Можна і по іншому: "ті хто зараз накидає на Касьянова і танцює на кістках його підрозділу"-це прямі або приховані прихильники рос.проекту сн".
14.10.2025 21:55 Відповісти
Бойовитий дід сів на жопу. То так активно цитувався на цензорі, умнічав на ФБ, розказував про сина який воює (ага ага в ДПСУ на Чернівецьких териконах дронами літає). Нічого, переведуть і синка в піхоту і діда на позицію "Ачко" десь під Куп'янськом. А що, там тоже прикордонники воюють, цікаво скільки пройде часу з моменту отримання БР-ки Касьяном одним і другим до моменту СЗЧ або больнічки? Думаю, не багато
14.10.2025 21:59 Відповісти
 
 