"Касьянов звернувся до ТСК та профільного Комітету Ради: "Готові довести ефективність нашого підрозділу".

Офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов звернувся до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та профільного комітету з вимогою розібратися в обставинах ліквідації його підрозділу.

"Написав до ТСК Верховної Ради, до профільного Комітету заяви з проханням розібратися в обставинах ліквідації нашого підрозділу. Якщо "неефективні", як стверджує командування ДПСУ, то ок. Якщо ефективні – тоді дайте нам можливість працювати, воювати, бити ворога", – заявив Касьянов.

За його словами, команда має вичерпні докази ефективності — офіційні звіти, супутникові знімки, відео, дані телеметрії та повідомлення ворога.

"Ми готові довести свою ефективність простим способом – якщо нам повернуть наші катапульти, літаки, ключових людей, без яких все це залізо не працює, ми через два тижні почнемо бойову роботу і можемо навіть посперечатися з Fire Point – хто куди долетить", - наголосив військовий.

Касьянов також заявив, що, на його думку, крім заяви ДПСУ, немає ніяких підстав для ліквідації його підрозділу.

"Не проведено службових розслідувань, не було жодних нарад щодо "низької ефективності", не було ухвалено керівних рішень, не було зроблено нічого, крім супероперативного – за один тиждень – розформування ефективного підрозділу deep strike. Тут є всі підстави звертатися до ДБР і СБУ за фактом державної зради. І я це зроблю", - зазначив він.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.