Новости Ликвидация подразделения роты ударных БПЛА комплексов 10-го мобильного отряда
1 119 25

Касьянов обратился к ВСК и профильному комитету Рады: "Готовы доказать эффективность нашего подразделения"

касьянов

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов обратился к Временной следственной комиссии Верховной Рады и профильному комитету с требованием разобраться в обстоятельствах ликвидации его подразделения.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Написал в ВСК Верховной Рады, в профильный Комитет заявления с просьбой разобраться в обстоятельствах ликвидации нашего подразделения. Если "неэффективные", как утверждает командование ГПСУ, то ок. Если эффективны, тогда дайте нам возможность работать, воевать, бить врага", - заявил Касьянов.

По его словам, команда имеет исчерпывающие доказательства эффективности - официальные отчеты, спутниковые снимки, видео, данные телеметрии и сообщения врага.

"Мы готовы доказать свою эффективность простым способом - если нам вернут наши катапульты, самолеты, ключевых людей, без которых все это железо не работает, мы через две недели начнем боевую работу и можем даже поспорить с Fire Point - кто куда долетит", - подчеркнул военный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о ликвидации подразделения принял Зеленский из-за моих показаний в НАБУ, семью преследуют, меня удерживают в скотских условиях, - Касьянов

Касьянов также заявил, что, по его мнению, кроме заявления ГПСУ, нет никаких оснований для ликвидации его подразделения.

"Не проведено служебных расследований, не было никаких совещаний по "низкой эффективности", не было принято руководящих решений, не было сделано ничего, кроме супероперативного - за одну неделю - расформирования эффективного подразделения deep strike. Здесь есть все основания обращаться в ГБР и СБУ по факту государственной измены. И я это сделаю", - отметил он.

касьянов

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Также читайте: Подразделение Касьянова расформировывают из-за отсутствия результативности. Ни одного поражения определенных вражеских объектов не подтверждено, - ГПСУ

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является обличителем и ключевым свидетелем по делу Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

+6
здається в ітогі Дєрмак буде хароший а 🤡 поганний , тільки вже всі знають після 22р...шо погані не тільки ОПа ,а і ті хто їх привів до влади ...
14.10.2025 20:38 Ответить
+5
Ой колись букли часи
Дурни закликали ....
14.10.2025 20:37 Ответить
+4
Юра тебе **********. Корупція друга Гундосого Міндіча не повинна була тобою озвучуватися. Беневтік цього не пробачить.
14.10.2025 20:41 Ответить
Саме час Касьянову опрiлюднити характерiстiкi своїх дронiв.
14.10.2025 20:32 Ответить
опрілюднити? тобі, чи )(уйлу і на)(уя? він стверджує що його вироби не гірше і дешевше квартальних. якщо його вироби долетять і вразять то всім стане зрозуміло хто мародер та барига на крові.
14.10.2025 20:46 Ответить
Там нема чого оприлюднювати, може вони літають, це всі характеристики, більше нічого.
14.10.2025 21:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UU9FpW1znFM

Як Риги воюють з Касьяновим ... Як Риги на мільярди дають заволодіння полем виробництва дронів в рази розкручуючи ціни на комплектючи фірмами МІН-ДІЧа)( за гроші вкладені європейськими пратнерами, доречі , в контракти з тим же МІН-ДІЧем)
14.10.2025 20:37 Ответить
Ой колись букли часи
Дурни закликали ....
14.10.2025 20:37 Ответить
доскакався касьянов по ЗЄліним кочкам.

хай далі скавчить.
ніякого співчуття

.
14.10.2025 21:08 Ответить
здається в ітогі Дєрмак буде хароший а 🤡 поганний , тільки вже всі знають після 22р...шо погані не тільки ОПа ,а і ті хто їх привів до влади ...
14.10.2025 20:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nhaMEdXyupQ&t=2s

а це ще про одне політичне переслідування ригів з Банкової
14.10.2025 20:39 Ответить
Юра тебе **********. Корупція друга Гундосого Міндіча не повинна була тобою озвучуватися. Беневтік цього не пробачить.
14.10.2025 20:41 Ответить
***** дєлать підстроять ДТП чи влаштують самогубство..від Зермаків всього можна очікувати
14.10.2025 21:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3zzczBP3jbY https://www.youtube.com/watch?v=ЛУЦЕНКО: Зеленський має передати Путіну ТРИ міста.У Трампа погодили ПЛАН. Заморозка ДО НОВОГО РОКУ
14.10.2025 20:41 Ответить
Підрозділ розформували, більшу частину вояк відправили в різні підрозділи, .....поїзд пішов, НІХТО вертати нікого не буде, хай воюють на нових місцях. А кар'єра Касьянова "закінчена", хоча він боєць і буде битися з владою до кінця. Але один не в полі воїн.
14.10.2025 20:42 Ответить
Ти дивися який чемний став.А де компромат на єрмака?Торгуєшся ?
14.10.2025 20:43 Ответить
шо ж так забагато, того касьянова?
його ж принижують в казармі!
його, білу кость, в одну казарму з бидлом???
то, звідки стільки часу на бурхливу опозиційну діяльність?
14.10.2025 20:49 Ответить
Звернувся до мандатованих? Раніше звертався до нікчемного, брехливого о)(уївшого гідранта? Вірно сказав Мадяр, за цієї влади майбутнього в Україні він не бачить.
14.10.2025 20:52 Ответить
Так пара добрих дронів на zeлену банду і ефективність доведено!
14.10.2025 20:54 Ответить
Тут головне не ефективність, а лояльність.
14.10.2025 21:02 Ответить
"Касьянов звернувся до ТСК та профільного Комітету Ради: "Готові довести ефективність нашого підрозділу".
Кому доводити,якщо рада залежна від оп,а оп вирішило довести ефективність даного підрозділу до нуля. Один в полі не воїн,треба вибачитись перед Порохом,щоб принаймні мати юридичний захист від його команди перед свавіллям оп,бо побратими мовчать.
14.10.2025 21:13 Ответить
14.10.2025 21:28 Ответить
ті хто зараз накидає на Касьянова і танцює на кістках його підрозділу, всього лише підспівують ЗЕрмаку, бо сьогодні важливо лише одне-ефективність в захисті Держави. І тут Касьянов ефективніший і за ОПу і за диванних патріотів
14.10.2025 21:33 Ответить
Термін "диванний патріот" навішує негатив не на слово диван, а на слово патріот.
14.10.2025 21:41 Ответить
це твоя суб'єктивна думка...
14.10.2025 21:43 Ответить
Так, бо я суб'єкт.
14.10.2025 21:45 Ответить
Можна і по іншому: "ті хто зараз накидає на Касьянова і танцює на кістках його підрозділу"-це прямі або приховані прихильники рос.проекту сн".
14.10.2025 21:55 Ответить
Бойовитий дід сів на жопу. То так активно цитувався на цензорі, умнічав на ФБ, розказував про сина який воює (ага ага в ДПСУ на Чернівецьких териконах дронами літає). Нічого, переведуть і синка в піхоту і діда на позицію "Ачко" десь під Куп'янськом. А що, там тоже прикордонники воюють, цікаво скільки пройде часу з моменту отримання БР-ки Касьяном одним і другим до моменту СЗЧ або больнічки? Думаю, не багато
14.10.2025 21:59 Ответить
 
 