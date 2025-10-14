Касьянов обратился к ВСК и профильному комитету Рады: "Готовы доказать эффективность нашего подразделения"

Офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов обратился к Временной следственной комиссии Верховной Рады и профильному комитету с требованием разобраться в обстоятельствах ликвидации его подразделения.

"Написал в ВСК Верховной Рады, в профильный Комитет заявления с просьбой разобраться в обстоятельствах ликвидации нашего подразделения. Если "неэффективные", как утверждает командование ГПСУ, то ок. Если эффективны, тогда дайте нам возможность работать, воевать, бить врага", - заявил Касьянов.

По его словам, команда имеет исчерпывающие доказательства эффективности - официальные отчеты, спутниковые снимки, видео, данные телеметрии и сообщения врага.

"Мы готовы доказать свою эффективность простым способом - если нам вернут наши катапульты, самолеты, ключевых людей, без которых все это железо не работает, мы через две недели начнем боевую работу и можем даже поспорить с Fire Point - кто куда долетит", - подчеркнул военный.

Касьянов также заявил, что, по его мнению, кроме заявления ГПСУ, нет никаких оснований для ликвидации его подразделения.

"Не проведено служебных расследований, не было никаких совещаний по "низкой эффективности", не было принято руководящих решений, не было сделано ничего, кроме супероперативного - за одну неделю - расформирования эффективного подразделения deep strike. Здесь есть все основания обращаться в ГБР и СБУ по факту государственной измены. И я это сделаю", - отметил он.

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является обличителем и ключевым свидетелем по делу Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.