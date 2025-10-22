УКР
Поліція посилює патрулювання, працюють мобільні пункти незламності, - МВС

У МВС прокоментували масований удар РФ по енергетиці

Рятувальники та правоохоронці працюють на усіх місцях ударів РФ з перших хвилин. Врятовано близько пів сотні людей.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Також ліквідовано 17 пожеж, що виникли внаслідок російських ударів.

Рятувальники й поліцейські працюють одночасно на усіх місцях уражень з перших хвилин. Врятували близько півсотні людей. Ліквідували 17 пожеж, які виникли внаслідок російського обстрілу України.

"На об’єктах підвищеної небезпеки задіяна роботизована техніка ДСНС. У регіонах діють оперативні штаби, пункти психологічної допомоги, мобільні пункти незламності.

Енергетика зазнала ударів, але ми підготували резерви. Готові розгорнути додаткові пункти незламності – тепло, світло, зв’язок будуть", - зазначив міністр.

Також Клименко заявив, що екстрені служби МВС працюють цілодобово.

"Поліція посилює патрулювання, рятувальники стабілізують ситуацію, психологи допомагають постраждалим.

Вкотре закликаю людей реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях. Бережіть себе та близьких.

Не ризикуйте життям і не фіксуйте наслідки ударів у реальному часі. Це - не контент. Це - дані для ворога", - підсумував він.

Дивіться: Через нічну атаку РФ загинули 6 людей, серед них двоє дітей. Під ударами - енергетика та будинки, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.

У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.

Читайте: Рашисти атакували критичну інфраструктуру на Черкащині та Кіровоградщині

