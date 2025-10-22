Поліція посилює патрулювання, працюють мобільні пункти незламності, - МВС
Рятувальники та правоохоронці працюють на усіх місцях ударів РФ з перших хвилин. Врятовано близько пів сотні людей.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Також ліквідовано 17 пожеж, що виникли внаслідок російських ударів.
Рятувальники й поліцейські працюють одночасно на усіх місцях уражень з перших хвилин. Врятували близько півсотні людей. Ліквідували 17 пожеж, які виникли внаслідок російського обстрілу України.
"На об’єктах підвищеної небезпеки задіяна роботизована техніка ДСНС. У регіонах діють оперативні штаби, пункти психологічної допомоги, мобільні пункти незламності.
Енергетика зазнала ударів, але ми підготували резерви. Готові розгорнути додаткові пункти незламності – тепло, світло, зв’язок будуть", - зазначив міністр.
Також Клименко заявив, що екстрені служби МВС працюють цілодобово.
"Поліція посилює патрулювання, рятувальники стабілізують ситуацію, психологи допомагають постраждалим.
Вкотре закликаю людей реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях. Бережіть себе та близьких.
Не ризикуйте життям і не фіксуйте наслідки ударів у реальному часі. Це - не контент. Це - дані для ворога", - підсумував він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.
На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.
У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.
У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.
Нарід 73% у 2019 році змінив каву в Парижі чи Берліна на "пункти незламності Бонестівка". Зате там можна поржати. Ще трішки і більшість населення почне ржати у психіатрічних лікарнях просто так.
ну старлінки - я в курсі "еліта" покрала по своїм котеджам ..а пункти де, ухилянт уїв ?
Так, навіщо громадянам щось фіксувати на свої телефони, з цим чудово в режимі реального часу справляються понатикані всюди стаціонарні камери, того ж МВС доречі.