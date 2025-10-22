РУС
Полиция усиливает патрулирование, работают мобильные пункты несокрушимости, - МВД

В МВД прокомментировали массированный удар РФ по энергетике

Спасатели и правоохранители работают на всех местах ударов РФ с первых минут. Спасены около полсотни человек.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Также ликвидировано 17 пожаров, возникших в результате российских ударов.

Спасатели и полицейские работают одновременно на всех местах поражений с первых минут. Спасли около полусотни человек. Ликвидировали 17 пожаров, которые возникли в результате российского обстрела Украины.

"На объектах повышенной опасности задействована роботизированная техника ГСЧС. В регионах действуют оперативные штабы, пункты психологической помощи, мобильные пункты несокрушимости.

Энергетика понесла удары, но мы подготовили резервы. Готовы развернуть дополнительные пункты несокрушимости - тепло, свет, связь будут", - отметил министр.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также Клименко заявил, что экстренные службы МВД работают круглосуточно.

"Полиция усиливает патрулирование, спасатели стабилизируют ситуацию, психологи помогают пострадавшим.

Еще раз призываю людей реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах. Берегите себя и близких.

Не рискуйте жизнью и не фиксируйте последствия ударов в реальном времени. Это - не контент. Это - данные для врага", - подытожил он.

Смотрите: Из-за ночной атаки РФ погибли 6 человек, среди них двое детей. Под ударами - энергетика и дома, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погиблидва человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детей.

В большинстве областей введены аварийные отключения света.

Читайте: Рашисты атаковали критическую инфраструктуру в Черкасской и Кировоградской областях

Працюють мобільні пункти незламності, потужності і недбалості "зеленої" влади слугориг.
Нарід 73% у 2019 році змінив каву в Парижі чи Берліна на "пункти незламності Бонестівка". Зате там можна поржати. Ще трішки і більшість населення почне ржати у психіатрічних лікарнях просто так.
показать весь комментарий
22.10.2025 10:54 Ответить
а куди поділись стаціонарні пункти незламності зі старлінками ? ))

ну старлінки - я в курсі "еліта" покрала по своїм котеджам ..а пункти де, ухилянт уїв ?
показать весь комментарий
22.10.2025 11:00 Ответить
пункт зезламности, атакування і тиску на россію - в найближчому АТБ
показать весь комментарий
22.10.2025 11:04 Ответить
"не фіксуйте наслідки ударів у реальному часі. Це - не контент. Це - дані для ворога" /Клименко/
Так, навіщо громадянам щось фіксувати на свої телефони, з цим чудово в режимі реального часу справляються понатикані всюди стаціонарні камери, того ж МВС доречі.
показать весь комментарий
22.10.2025 11:11 Ответить
Семидесятитрьохпроцентнтні мають цілодобово сміятися.
показать весь комментарий
22.10.2025 11:22 Ответить
З шахедів висаджують десант? Яким боком патрулювання до обстрілів?
показать весь комментарий
22.10.2025 11:32 Ответить
 
 