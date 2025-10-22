Полиция усиливает патрулирование, работают мобильные пункты несокрушимости, - МВД
Спасатели и правоохранители работают на всех местах ударов РФ с первых минут. Спасены около полсотни человек.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Также ликвидировано 17 пожаров, возникших в результате российских ударов.
Спасатели и полицейские работают одновременно на всех местах поражений с первых минут. Спасли около полусотни человек. Ликвидировали 17 пожаров, которые возникли в результате российского обстрела Украины.
"На объектах повышенной опасности задействована роботизированная техника ГСЧС. В регионах действуют оперативные штабы, пункты психологической помощи, мобильные пункты несокрушимости.
Энергетика понесла удары, но мы подготовили резервы. Готовы развернуть дополнительные пункты несокрушимости - тепло, свет, связь будут", - отметил министр.
Также Клименко заявил, что экстренные службы МВД работают круглосуточно.
"Полиция усиливает патрулирование, спасатели стабилизируют ситуацию, психологи помогают пострадавшим.
Еще раз призываю людей реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах. Берегите себя и близких.
Не рискуйте жизнью и не фиксируйте последствия ударов в реальном времени. Это - не контент. Это - данные для врага", - подытожил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.
На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погиблидва человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.
В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детей.
В большинстве областей введены аварийные отключения света.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нарід 73% у 2019 році змінив каву в Парижі чи Берліна на "пункти незламності Бонестівка". Зате там можна поржати. Ще трішки і більшість населення почне ржати у психіатрічних лікарнях просто так.
ну старлінки - я в курсі "еліта" покрала по своїм котеджам ..а пункти де, ухилянт уїв ?
Так, навіщо громадянам щось фіксувати на свої телефони, з цим чудово в режимі реального часу справляються понатикані всюди стаціонарні камери, того ж МВС доречі.