Полиция усиливает патрулирование, работают мобильные пункты несокрушимости, - МВД

Спасатели и правоохранители работают на всех местах ударов РФ с первых минут. Спасены около полсотни человек.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Также ликвидировано 17 пожаров, возникших в результате российских ударов.

"На объектах повышенной опасности задействована роботизированная техника ГСЧС. В регионах действуют оперативные штабы, пункты психологической помощи, мобильные пункты несокрушимости.



Энергетика понесла удары, но мы подготовили резервы. Готовы развернуть дополнительные пункты несокрушимости - тепло, свет, связь будут", - отметил министр.

Также Клименко заявил, что экстренные службы МВД работают круглосуточно.

"Полиция усиливает патрулирование, спасатели стабилизируют ситуацию, психологи помогают пострадавшим.



Еще раз призываю людей реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах. Берегите себя и близких.



Не рискуйте жизнью и не фиксируйте последствия ударов в реальном времени. Это - не контент. Это - данные для врага", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погиблидва человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детей.

В большинстве областей введены аварийные отключения света.

