Аеропорт бельгійського Льєжа втретє за тиждень зупиняв роботу через дрон, - ЗМІ
Зранку 7 листопада аеропорт бельгійського міста Льєж тимчасово зупинив роботу через появу невідомого безпілотника - це вже третій подібний інцидент за тиждень.
Про це повідомляє RTBF, передає Цензор.НЕТ.
В аеропорту уточнили, що повітряний рух було призупинено о 6:56 і відновлено майже о 8:00. Безпілотник помітили поблизу об’єктів логістичної компанії FedEx.
За даними адміністрації летовища, вплив перебоїв у повітряному русі на роботу аеропорту наразі дуже обмежений.
Нагадаємо, Бельгія скликала екстрене засідання Ради з нацбезпеки на тлі інцидентів з дронами. Після чого міністр оборони Тео Франкен повідомив, що було ухвалено рішення посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на серію інцидентів із дронами.
Дрони над Бельгією
- Наприкінці жовтня повідомлялось, що над однією з військових баз Бельгії двічі зафіксували появу невідомих безпілотників.
- У ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
- Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.
- Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.
- У ніч на 5 листопада брюссельському аеропорту тимчасово зупинили всі польоти через виявлення безпілотника.
