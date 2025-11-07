Аеропорт бельгійського Льєжа втретє за тиждень зупиняв роботу через дрон, - ЗМІ

Зранку 7 листопада аеропорт бельгійського міста Льєж тимчасово зупинив роботу через появу невідомого безпілотника - це вже третій подібний інцидент за тиждень.

Про це повідомляє RTBF.

В аеропорту уточнили, що повітряний рух було призупинено о 6:56 і відновлено майже о 8:00. Безпілотник помітили поблизу об’єктів логістичної компанії FedEx.

За даними адміністрації летовища, вплив перебоїв у повітряному русі на роботу аеропорту наразі дуже обмежений.

Нагадаємо, Бельгія скликала екстрене засідання Ради з нацбезпеки на тлі інцидентів з дронами. Після чого міністр оборони Тео Франкен повідомив, що було ухвалено рішення посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на серію інцидентів із дронами.

