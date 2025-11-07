438 4

Аеропорт бельгійського Льєжа втретє за тиждень зупиняв роботу через дрон, - ЗМІ

Зранку 7 листопада аеропорт бельгійського міста Льєж тимчасово зупинив роботу через появу невідомого безпілотника - це вже третій подібний інцидент за тиждень.

Про це повідомляє RTBF, передає Цензор.НЕТ.

В аеропорту уточнили, що повітряний рух було призупинено о 6:56 і відновлено майже о 8:00. Безпілотник помітили поблизу об’єктів логістичної компанії FedEx.

За даними адміністрації летовища, вплив перебоїв у повітряному русі на роботу аеропорту наразі дуже обмежений.

Нагадаємо, Бельгія скликала екстрене засідання Ради з нацбезпеки на тлі інцидентів з дронами. Після чого міністр оборони Тео Франкен повідомив, що було ухвалено рішення посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на серію інцидентів із дронами.

А збивати дрони, нє?
показати весь коментар
07.11.2025 10:37 Відповісти
Ні. Ес-ка-ла-ці-я!!!
показати весь коментар
07.11.2025 10:49 Відповісти
Якби це бачив Бонапарт чи Леонід - вони б плакали обидва. Европа перетворилась в нічтожество
показати весь коментар
07.11.2025 10:54 Відповісти
Ця ситуація викликає глибоке занепокоєння ... навіть дууууже глибоке Льєж! Тримайся! 🇧🇪
показати весь коментар
07.11.2025 11:10 Відповісти
 
 