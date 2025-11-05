Глава МВС Литви Кондратович: Дрон, через який зупиняли роботу аеропорту Вільнюса, не знайшли

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що дрон, через появу якого у середу довелося тимчасово зупиняти роботу аеропорту Вільнюса, так і не був знайдений.

Міністр розповів, що на радарах з’явилася мітка рухомого об’єкта, через що підняли сили повітряної поліції, однак інформація не підтвердилася.

"Була позначка на радарі, що щось може рухатися, підняли винищувачі, все перевірили - нічого не знайшли. Це була, як кажуть, "перешкода на радарі", нічого не підтвердилося", - сказав Кондратович.

За його словами, після ретельних перевірок роботу аеропорту відновили.

"Нічого знайдено не було, небо перевірили, сили повітряної поліції відпрацювали. Все в порядку, робота аеропорту відновлена", - додав міністр.

Що передувало?

У середу вранці, 5 листопада, аеропорт Вільнюса призупинив роботу через появу невідомого дрона.

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

