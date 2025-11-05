Аеропорт Вільнюса тимчасово призупиняв роботу через появу невідомого дрона

У середу вранці, 5 листопада, аеропорт Вільнюса призупинив роботу через появу невідомого дрона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як зазначається у заяві оператора литовських аеропортів, Вільнюський аеропорт припинив роботу о 9:50 за місцевим часом, а відновив польоти о 10:18.

"За нинішніми даними, тимчасове закриття аеропорту торкнулося двох рейсів...Вплив на рейси був мінімальним", - сказав представник Вільнюського аеропорту Тадас Василяускас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР оприлюднило схему російського БпЛА "Оріон" та дані підприємств, залучених у його виробництві. ФОТО

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український дрон марно шукає рештки ворожого МТЛБ після влучного скиду та потужного вибуху. ВIДЕО

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві нафтобази, дві РЛС та "Панцир-С2" уразили дрони СБУ в окупованому Криму, - джерела. ВIДЕО

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ