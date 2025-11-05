Глава МВД Литвы Кондратович: Дрон, из-за которого остановили работу аэропорта Вильнюса, не нашли

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что дрон, из-за появления которого в среду пришлось временно остановить работу аэропорта Вильнюса, так и не был найден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Министр рассказал, что на радарах появилась метка движущегося объекта, из-за чего подняли силы воздушной полиции, однако информация не подтвердилась.

"Была отметка на радаре, что что-то может двигаться, подняли истребители, все проверили - ничего не нашли. Это была, как говорят, "помеха на радаре", ничего не подтвердилось", - сказал Кондратович.

По его словам, после тщательных проверок работу аэропорта возобновили.

"Ничего найдено не было, небо проверили, силы воздушной полиции отработали. Все в порядке, работа аэропорта восстановлена", - добавил министр.

Что предшествовало?

В среду утром, 5 ноября, аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за появления неизвестного дрона.

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения крупных дронов поблизости. Аэропорт также используется как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией недалеко от Рованиеми в Финляндии.

Днем в субботу, 27 сентября, в "Схипхол" – главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

