Аэропорт бельгийского Льежа третий раз за неделю останавливал работу из-за дрона, - СМИ
Утром 7 ноября аэропорт бельгийского города Льеж временно приостановил работу из-за появления неизвестного беспилотника - это уже третий подобный инцидент за неделю.
Об этом сообщает RTBF, передает Цензор.НЕТ.
В аэропорту уточнили, что воздушное движение было приостановлено в 6:56 и возобновлено почти в 8:00. Беспилотник заметили вблизи объектов логистической компании FedEx.
По данным администрации аэропорта, влияние перебоев в воздушном движении на работу аэропорта пока очень ограничено.
Напомним, Бельгия созвала экстренное заседание Совета по нацбезопасности на фоне инцидентов с дронами. После чего министр обороны Тео Франкен сообщил, что было принято решение усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на серию инцидентов с дронами.
Дроны над Бельгией
- В конце октября сообщалось, что над одной из военных баз Бельгии дважды зафиксировали появление неизвестных беспилотников.
- В ночь на 1 ноября над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.
- Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.
- Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут замечены над военными авиабазами.
- В ночь на 5 ноября брюссельский аэропорт временно остановил все полеты из-за обнаружения беспилотника.
