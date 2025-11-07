Аэропорт бельгийского Льежа третий раз за неделю останавливал работу из-за дрона, - СМИ

Утром 7 ноября аэропорт бельгийского города Льеж временно приостановил работу из-за появления неизвестного беспилотника - это уже третий подобный инцидент за неделю.

Об этом сообщает RTBF, передает Цензор.НЕТ.

В аэропорту уточнили, что воздушное движение было приостановлено в 6:56 и возобновлено почти в 8:00. Беспилотник заметили вблизи объектов логистической компании FedEx.

По данным администрации аэропорта, влияние перебоев в воздушном движении на работу аэропорта пока очень ограничено.

Напомним, Бельгия созвала экстренное заседание Совета по нацбезопасности на фоне инцидентов с дронами. После чего министр обороны Тео Франкен сообщил, что было принято решение усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на серию инцидентов с дронами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МВД Литвы Кондратович: Дрон, из-за которого остановили работу аэропорта Вильнюса, не нашли

Дроны над Бельгией

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС активизирует переговоры с Бельгией по "репарационному кредиту" для Украины, - Politico