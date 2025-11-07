РУС
Аэропорт бельгийского Льежа третий раз за неделю останавливал работу из-за дрона, - СМИ

Утром 7 ноября аэропорт бельгийского города Льеж временно приостановил работу из-за появления неизвестного беспилотника - это уже третий подобный инцидент за неделю.

Об этом сообщает RTBF, передает Цензор.НЕТ.

В аэропорту уточнили, что воздушное движение было приостановлено в 6:56 и возобновлено почти в 8:00. Беспилотник заметили вблизи объектов логистической компании FedEx.

По данным администрации аэропорта, влияние перебоев в воздушном движении на работу аэропорта пока очень ограничено.

Напомним, Бельгия созвала экстренное заседание Совета по нацбезопасности на фоне инцидентов с дронами. После чего министр обороны Тео Франкен сообщил, что было принято решение усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на серию инцидентов с дронами.

Дроны над Бельгией

А збивати дрони, нє?
07.11.2025 10:37 Ответить
Ні. Ес-ка-ла-ці-я!!!
07.11.2025 10:49 Ответить
Якби це бачив Бонапарт чи Леонід - вони б плакали обидва. Европа перетворилась в нічтожество
07.11.2025 10:54 Ответить
Ця ситуація викликає глибоке занепокоєння ... навіть дууууже глибоке Льєж! Тримайся! 🇧🇪
07.11.2025 11:10 Ответить
 
 