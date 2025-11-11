УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8936 відвідувачів онлайн
Новини Прослуховування в квартирі Міндіча Корупція в енергетиці
11 379 17

Кудрицький розкрив деталі корупційного скандалу з Миронюком, відомим як "Рокет"

Володимир Кудрицький оприлюднив у Facebook деталі щодо корупційного скандалу в "Енергоатомі"

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький оприлюднив у Facebook деталі щодо корупційного скандалу в "Енергоатомі", пов’язаного з помічником колишнього народного депутата Деркача – Миронюком, відомим як "Рокет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час обрання запобіжного заходу фігуранту судом були виявлені численні факти його впливу на державні органи.

За словами Кудрицького

  • Він мав вплив на народних депутатів з тимчасової слідчої комісії ВРУ. Це та сама ТСК, яка не мала жодних претензій до "Енергоатома", зате менеджмент "Укренерго" звинуватила у державній зраді. Чекаємо на аудіозаписах появу нового персонажу, скажімо, "Кучерявого", який за 100 доларів виконує всі побажання своїх патронів - "Рокета" та "Професора".
  • ⁠Він організував кримінальне переслідування ексчлена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка - за те, що той не виконував забаганок "Міненерго".
  • Він мав вплив на ДБР і йому доповідали в жовтні, ще до вручення мені підозри, про перебіг досудового розслідування у ряді кримінальних справ. Тут чекаємо появи персонажа з ДБР, скажімо "Сухача", який мовчки виконує всі забаганки і вказівки злочинців.

Кудрицький додав, що ці факти – деталі більшої картини, яка яскраво демонструє, як корупція і всі її ознаки – ручне керування державних компаній, повна централізація влади в руках 5-6 менеджерів – слугує інструментом для мародерства під час війни.

"Це історія також про те, як ці мародери, впливаючи на корумпованих депутатів, ручних правоохоронців та суддів намагалися зводити рахунки з "неслухняними" та "неугодними". Правда, трошки загралися і не розрахували сил", - додав колишній очільник "Укренерго".

Колишній очільник "Укренерго" також зазначив, що з часом "Професор", "Кучерявий", "Сухач" та інші співучасники скандалу можуть "переїхати поближче" до Миронюка, що нібито зробить перебування в камері "веселішим".

Що передувало?

Автор: 

корупція (5058) Енергоатом (1734) Кудрицький Володимир (247) Міндіч Тімур (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Той самий Цукерман, подільник Міндичя, який легалізував крадене бабло через офіс Деркача 🙈
Паноптікум
показати весь коментар
11.11.2025 21:24 Відповісти
+13
Коли зовнішність підходить під нутро
показати весь коментар
11.11.2025 21:29 Відповісти
+11
Ромео і Джульета
показати весь коментар
11.11.2025 21:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які "клікухи" на плівках у гринчук, ермака, зеленського...?? просто цікаво...
показати весь коментар
11.11.2025 21:21 Відповісти
Ромео і Джульета
показати весь коментар
11.11.2025 21:31 Відповісти
Вангую що зєльц буде- буратіно
показати весь коментар
11.11.2025 21:46 Відповісти
"Малыш"
показати весь коментар
11.11.2025 22:49 Відповісти
"все, що брехали зелені про Порошенко, виявилось правдой про Зеленського" (с)
показати весь коментар
12.11.2025 07:30 Відповісти
Той самий Цукерман, подільник Міндичя, який легалізував крадене бабло через офіс Деркача 🙈
Паноптікум
показати весь коментар
11.11.2025 21:24 Відповісти
Коли зовнішність підходить під нутро
показати весь коментар
11.11.2025 21:29 Відповісти
Схожий на джина зі казки про чарівну лампу. Тільки тут терли не лампу, а щось інше.
показати весь коментар
12.11.2025 08:38 Відповісти
90 ті ніколи і не виходили з України...
показати весь коментар
11.11.2025 21:33 Відповісти
це самий епічний зашквар земразей в главі з зелідором, ніякі вовини 1000 та інша фігня не допоможе
показати весь коментар
11.11.2025 21:57 Відповісти
Тобто здача Півдня з втратою Маріка,Херсона,Запор.обл. це менший зашквар по твоєму?
показати весь коментар
12.11.2025 00:12 Відповісти
тобто пачки перетягнуті стрічками банків США, що про нас всих подумають там?
показати весь коментар
12.11.2025 00:22 Відповісти
Так це не про нас треба думать. Це вже про їхню банківську систему. А заодно про їхню таможню
показати весь коментар
12.11.2025 02:44 Відповісти
Після викриття масштабної корупції в енергетиці приватні донори почали відмовляти Україні в допомозі. Джерело: https://censor.net/ua/n3584689
оце я мав на увазі, це перша ластівочка
показати весь коментар
12.11.2025 19:12 Відповісти
вивчіть що таке "мародерство" і не ліпіть його куди заманеться
показати весь коментар
12.11.2025 08:12 Відповісти
 
 