Кудрицький розкрив деталі корупційного скандалу з Миронюком, відомим як "Рокет"
Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький оприлюднив у Facebook деталі щодо корупційного скандалу в "Енергоатомі", пов’язаного з помічником колишнього народного депутата Деркача – Миронюком, відомим як "Рокет".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час обрання запобіжного заходу фігуранту судом були виявлені численні факти його впливу на державні органи.
За словами Кудрицького:
- Він мав вплив на народних депутатів з тимчасової слідчої комісії ВРУ. Це та сама ТСК, яка не мала жодних претензій до "Енергоатома", зате менеджмент "Укренерго" звинуватила у державній зраді. Чекаємо на аудіозаписах появу нового персонажу, скажімо, "Кучерявого", який за 100 доларів виконує всі побажання своїх патронів - "Рокета" та "Професора".
- Він організував кримінальне переслідування ексчлена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка - за те, що той не виконував забаганок "Міненерго".
- Він мав вплив на ДБР і йому доповідали в жовтні, ще до вручення мені підозри, про перебіг досудового розслідування у ряді кримінальних справ. Тут чекаємо появи персонажа з ДБР, скажімо "Сухача", який мовчки виконує всі забаганки і вказівки злочинців.
Кудрицький додав, що ці факти – деталі більшої картини, яка яскраво демонструє, як корупція і всі її ознаки – ручне керування державних компаній, повна централізація влади в руках 5-6 менеджерів – слугує інструментом для мародерства під час війни.
"Це історія також про те, як ці мародери, впливаючи на корумпованих депутатів, ручних правоохоронців та суддів намагалися зводити рахунки з "неслухняними" та "неугодними". Правда, трошки загралися і не розрахували сил", - додав колишній очільник "Укренерго".
Колишній очільник "Укренерго" також зазначив, що з часом "Професор", "Кучерявий", "Сухач" та інші співучасники скандалу можуть "переїхати поближче" до Миронюка, що нібито зробить перебування в камері "веселішим".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
