Кудрицький розкрив деталі корупційного скандалу з Миронюком, відомим як "Рокет"

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький оприлюднив у Facebook деталі щодо корупційного скандалу в "Енергоатомі", пов’язаного з помічником колишнього народного депутата Деркача – Миронюком, відомим як "Рокет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час обрання запобіжного заходу фігуранту судом були виявлені численні факти його впливу на державні органи.

За словами Кудрицького:

Він мав вплив на народних депутатів з тимчасової слідчої комісії ВРУ. Це та сама ТСК, яка не мала жодних претензій до "Енергоатома", зате менеджмент "Укренерго" звинуватила у державній зраді. Чекаємо на аудіозаписах появу нового персонажу, скажімо, "Кучерявого", який за 100 доларів виконує всі побажання своїх патронів - "Рокета" та "Професора".

⁠Він організував кримінальне переслідування ексчлена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка - за те, що той не виконував забаганок "Міненерго".

Він мав вплив на ДБР і йому доповідали в жовтні, ще до вручення мені підозри, про перебіг досудового розслідування у ряді кримінальних справ. Тут чекаємо появи персонажа з ДБР, скажімо "Сухача", який мовчки виконує всі забаганки і вказівки злочинців.

Кудрицький додав, що ці факти – деталі більшої картини, яка яскраво демонструє, як корупція і всі її ознаки – ручне керування державних компаній, повна централізація влади в руках 5-6 менеджерів – слугує інструментом для мародерства під час війни.

"Це історія також про те, як ці мародери, впливаючи на корумпованих депутатів, ручних правоохоронців та суддів намагалися зводити рахунки з "неслухняними" та "неугодними". Правда, трошки загралися і не розрахували сил", - додав колишній очільник "Укренерго".

Колишній очільник "Укренерго" також зазначив, що з часом "Професор", "Кучерявий", "Сухач" та інші співучасники скандалу можуть "переїхати поближче" до Миронюка, що нібито зробить перебування в камері "веселішим".

