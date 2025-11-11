Кудрицкий раскрыл детали коррупционного скандала с Миронюком, известным как "Рокет"

Бывший глава "Укренерго" Владимир Кудрицкий обнародовал в Facebook подробности коррупционного скандала в "Енергоатом", связанного с помощником бывшего народного депутата Деркача - Миронюком, известным как "Рокет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время избрания меры пресечения фигуранту судом были выявлены многочисленные факты его влияния на государственные органы.

По словам Кудрицкого:

Он имел влияние на народных депутатов из временной следственной комиссии ВРУ. Это та самая ВСК, которая не имела никаких претензий к "Енергоатом", зато менеджмент "Укренерго" обвинила в государственной измене. Ждем на аудиозаписях появления нового персонажа, скажем, "Кучерявого", который за 100 долларов выполняет все пожелания своих патронов — "Ракеты" и "Профессора".

Он организовал уголовное преследование экс-члена наблюдательного совета "Укренерго" Юрия Бойко - за то, что тот не выполнял прихоти Миненерго.

Он имел влияние на ГБР и ему докладывали в октябре, еще до вручения мне подозрения, о ходе досудебного расследования по ряду уголовных дел. Здесь ждем появления персонажа из ГБР, скажем "Сухача", который молча выполняет все прихоти и указания преступников.

Кудрицкий добавил, что эти факты - детали более широкой картины, которая ярко демонстрирует, как коррупция и все ее признаки - ручное управление государственными компаниями, полная централизация власти в руках 5-6 менеджеров - служит инструментом для мародерства во время войны.

"Это история также о том, как эти мародеры, влияя на коррумпированных депутатов, ручных правоохранителей и судей, пытались сводить счеты с "непослушными" и "неугодными". Правда, немного заигрались и не рассчитали силы", - добавил бывший глава "Укренерго".

Бывший глава "Укренерго" также отметил, что со временем "Профессор", "Кучерявый", "Сухач" и другие соучастники скандала могут "переехать поближе" к Миронюку, что якобы сделает пребывание в камере "веселее".

Что предшествовало?