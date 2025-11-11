Кудрицкий раскрыл детали коррупционного скандала с Миронюком, известным как "Рокет"
Бывший глава "Укренерго" Владимир Кудрицкий обнародовал в Facebook подробности коррупционного скандала в "Енергоатом", связанного с помощником бывшего народного депутата Деркача - Миронюком, известным как "Рокет".
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время избрания меры пресечения фигуранту судом были выявлены многочисленные факты его влияния на государственные органы.
По словам Кудрицкого:
- Он имел влияние на народных депутатов из временной следственной комиссии ВРУ. Это та самая ВСК, которая не имела никаких претензий к "Енергоатом", зато менеджмент "Укренерго" обвинила в государственной измене. Ждем на аудиозаписях появления нового персонажа, скажем, "Кучерявого", который за 100 долларов выполняет все пожелания своих патронов — "Ракеты" и "Профессора".
- Он организовал уголовное преследование экс-члена наблюдательного совета "Укренерго" Юрия Бойко - за то, что тот не выполнял прихоти Миненерго.
- Он имел влияние на ГБР и ему докладывали в октябре, еще до вручения мне подозрения, о ходе досудебного расследования по ряду уголовных дел. Здесь ждем появления персонажа из ГБР, скажем "Сухача", который молча выполняет все прихоти и указания преступников.
Кудрицкий добавил, что эти факты - детали более широкой картины, которая ярко демонстрирует, как коррупция и все ее признаки - ручное управление государственными компаниями, полная централизация власти в руках 5-6 менеджеров - служит инструментом для мародерства во время войны.
"Это история также о том, как эти мародеры, влияя на коррумпированных депутатов, ручных правоохранителей и судей, пытались сводить счеты с "непослушными" и "неугодными". Правда, немного заигрались и не рассчитали силы", - добавил бывший глава "Укренерго".
Бывший глава "Укренерго" также отметил, что со временем "Профессор", "Кучерявый", "Сухач" и другие соучастники скандала могут "переехать поближе" к Миронюку, что якобы сделает пребывание в камере "веселее".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатом") и Тенор (исполнительный директор "Енергоатом"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Паноптікум