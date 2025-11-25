РФ є єдиною червоною лінією у завершенні війни в Україні, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що єдиною червоною лінією у завершенні війни в Україні є Росія та її вимоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Макрон заявив під час саміту ЄС - Африканський союз в Анголі.
"Останніми роками протистояння з Росією вийшло на новий рівень. Росія веде стратегічну конфронтацію з європейцями. Ми маємо показати, що ми невразливі перед силою, яка загрожує нам", - сказав він.
Макрон наголосив, що початковий план угоди, який складали без урахування українських інтересів, "вигідний лише для Росії" і потребує доопрацювання.
За його словами, у мирному плані не може бути обмежень на відновлення чисельності Збройних сил України та використання заморожених російських активів.
Він зауважив, що ними може розпоряджатися лише Європа.
Крім того, Макрон наголосив, що питання територіальних поступок мають вирішувати виключно українці.
Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Франція та Європа не приймуть такий мир, який означатиме для України капітуляцію і фактично розв’яже руки Росії.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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