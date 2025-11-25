РФ є єдиною червоною лінією у завершенні війни в Україні, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що єдиною червоною лінією у завершенні війни в Україні є Росія та її вимоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Макрон заявив під час саміту ЄС - Африканський союз в Анголі.

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"Останніми роками протистояння з Росією вийшло на новий рівень. Росія веде стратегічну конфронтацію з європейцями. Ми маємо показати, що ми невразливі перед силою, яка загрожує нам", - сказав він.

Макрон наголосив, що початковий план угоди, який складали без урахування українських інтересів, "вигідний лише для Росії" і потребує доопрацювання.

За його словами, у мирному плані не може бути обмежень на відновлення чисельності Збройних сил України та використання заморожених російських активів.

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Він зауважив, що ними може розпоряджатися лише Європа.

Крім того, Макрон наголосив, що питання територіальних поступок мають вирішувати виключно українці.

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Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Франція та Європа не приймуть такий мир, який означатиме для України капітуляцію і фактично розв’яже руки Росії.

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