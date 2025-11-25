РУС
РФ является единственной красной чертой в завершении войны в Украине, - Макрон

Макрон о завершении войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что единственной красной чертой в завершении войны в Украине является Россия и ее требования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Макрон заявил во время саммита ЕС - Африканский союз в Анголе.

"В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень. Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами. Мы должны показать, что мы неуязвимы перед силой, которая угрожает нам", - сказал он.

Макрон подчеркнул, что первоначальный план соглашения, который составлялся без учета украинских интересов, "выгоден только для России" и требует доработки.

По его словам, в мирном плане не может быть ограничений на восстановление численности Вооруженных сил Украины и использование замороженных российских активов.

Читайте также: Европарламент готовит резолюцию о позиции ЕС по предложенному "мирному плану" для Украины

Он отметил, что ими может распоряжаться только Европа.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что вопросы территориальных уступок должны решать исключительно украинцы.

Читайте также: Макрон: Контингент партнеров в Украине возможен после мира

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция и Европа не примут такой мир, который будет означать для Украины капитуляцию и фактически развяжет руки России.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Автор: 

россия (98121) Макрон Эмманюэль (1496)
Франція теж підписант будапештського меморандуму - вводьте війська.
25.11.2025 15:10 Ответить
Тут все максимально зрозуміло, Захід вповні влаштовує теперішній стан речей...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
25.11.2025 15:36 Ответить
 
 