РФ является единственной красной чертой в завершении войны в Украине, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что единственной красной чертой в завершении войны в Украине является Россия и ее требования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Макрон заявил во время саммита ЕС - Африканский союз в Анголе.

"В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень. Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами. Мы должны показать, что мы неуязвимы перед силой, которая угрожает нам", - сказал он.

Макрон подчеркнул, что первоначальный план соглашения, который составлялся без учета украинских интересов, "выгоден только для России" и требует доработки.

По его словам, в мирном плане не может быть ограничений на восстановление численности Вооруженных сил Украины и использование замороженных российских активов.

Он отметил, что ими может распоряжаться только Европа.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что вопросы территориальных уступок должны решать исключительно украинцы.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция и Европа не примут такой мир, который будет означать для Украины капитуляцию и фактически развяжет руки России.

