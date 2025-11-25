РФ является единственной красной чертой в завершении войны в Украине, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что единственной красной чертой в завершении войны в Украине является Россия и ее требования.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Макрон заявил во время саммита ЕС - Африканский союз в Анголе.
"В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень. Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами. Мы должны показать, что мы неуязвимы перед силой, которая угрожает нам", - сказал он.
Макрон подчеркнул, что первоначальный план соглашения, который составлялся без учета украинских интересов, "выгоден только для России" и требует доработки.
По его словам, в мирном плане не может быть ограничений на восстановление численности Вооруженных сил Украины и использование замороженных российских активов.
Он отметил, что ими может распоряжаться только Европа.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что вопросы территориальных уступок должны решать исключительно украинцы.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция и Европа не примут такой мир, который будет означать для Украины капитуляцию и фактически развяжет руки России.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
