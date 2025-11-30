На тижні буде багато роботи з партнерами у Європі, - Зеленський
Сьогодні, 30 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Перемовини з делегацією США
"Дякую за підтримку та майже щоденну координацію. Обмінялися наявною інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив. Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", - йдеться у повідомленні.
Також за словами Зеленського, на тижні буде багато роботи і з партнерами у Європі.
"Важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру", - йдеться у повідомленні.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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П.О.Ц.
потужний оплот цивілізації
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буде на Закарпатті нести службу, а що, він ж зобить якщо командування його відправить туди
Тіпа,роботяга.. ...
Ну-ну
а Україні очікувати масовані обстріли
Суцільні імбецили, підсрачники та підлабузники, алчні істоти, слабоумні і підступні, брехливі і продажні. Вони не самі прийшли, вони його обліпили як воші і геіди, бо він це дозволив. Дивно, що він досі не відчувають як вони її з'їдають.
Йому час провести повну дезинсекцію свого оточення. Всіх ДО ОДНОГО!