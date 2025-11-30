УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12461 відвідувач онлайн
Новини Мирний план
1 387 27

На тижні буде багато роботи з партнерами у Європі, - Зеленський

Телефонні розмови Зеленського

Сьогодні, 30 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перемовини з делегацією США

"Дякую за підтримку та майже щоденну координацію. Обмінялися наявною інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив. Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський призначив Маркарову радницею з питань відбудови України та інвестицій

Також за словами Зеленського, на тижні буде багато роботи і з партнерами у Європі.

"Важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Зеленський закликає посилити ППО України: Удари відбуваються щодня

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: "Мирний план" США, ймовірно, найкраще, на що може сподіватися Україна, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) перемовини (3819) Стубб Александр (211)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Ох і роботяга, чесати язиком тільки вміє! Бігом у відставку тебе вже президентом України ніхто в серьоз не сприймає.
показати весь коментар
30.11.2025 14:17 Відповісти
+10
Багато балабольства, багато фуршетів та фотосесій.
показати весь коментар
30.11.2025 14:20 Відповісти
+9
3,14здіти не мішки таскати(але ж робота зеленого дармоїда , туніядця і паразита на тілі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
показати весь коментар
30.11.2025 14:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох і роботяга, чесати язиком тільки вміє! Бігом у відставку тебе вже президентом України ніхто в серьоз не сприймає.
показати весь коментар
30.11.2025 14:17 Відповісти
Забув добавити-"...безтолкової..."
показати весь коментар
30.11.2025 14:20 Відповісти
Багато балабольства, багато фуршетів та фотосесій.
показати весь коментар
30.11.2025 14:20 Відповісти
А що там із кріслом завгоспа? Призначив уже чи притомні люди "ідуть у повну відмову"? Закуповувати туалетний папір в ОПу це ще та ризикована справа...
показати весь коментар
30.11.2025 14:20 Відповісти

П.О.Ц.
потужний оплот цивілізації
показати весь коментар
30.11.2025 14:24 Відповісти
Всім треба потужно тиснути!

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показати весь коментар
30.11.2025 14:25 Відповісти
Кругом якісь одні "тискуни"...😧😧
показати весь коментар
30.11.2025 14:49 Відповісти
3,14здіти не мішки таскати(але ж робота зеленого дармоїда , туніядця і паразита на тілі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
показати весь коментар
30.11.2025 14:26 Відповісти
ермак казав що піде до ЗСУ, а тим часом вже десь їде до кордону Румунії

буде на Закарпатті нести службу, а що, він ж зобить якщо командування його відправить туди
показати весь коментар
30.11.2025 14:35 Відповісти
Ні, сказав на фронт- значить на фронт!
показати весь коментар
30.11.2025 14:43 Відповісти
Раніше пили каву в Ялті. ( У схроні). Тепер будуть готувати розвідгрупу для перетину Румунського кордону .
показати весь коментар
30.11.2025 17:19 Відповісти
"АГЛАСІТЄ ВЄСЬ СПІСАК ПАЖАЛУСТА" - роботяга довбаний
показати весь коментар
30.11.2025 14:43 Відповісти
Який трудоголік! Зовсім себе не береже. З такою "працездатністю", ми можемо його і втратити...)
показати весь коментар
30.11.2025 14:49 Відповісти
Ви думаєте ,що то воно язиком мене?
Тіпа,роботяга.. ...
Ну-ну
показати весь коментар
30.11.2025 14:50 Відповісти
На тижні буде багато роботи........треба думати як по новому красти
показати весь коментар
30.11.2025 15:06 Відповісти
Скоріше...як зберегти накрадене.
показати весь коментар
30.11.2025 17:46 Відповісти
Де заява на звільнення, поц?
показати весь коментар
30.11.2025 15:19 Відповісти
це так Оманська Гнида попереджає що весь наступний тиждень воно буде в Європі..

а Україні очікувати масовані обстріли
показати весь коментар
30.11.2025 15:36 Відповісти
Повіз Лєнку по Європах вигуляти. До Гуляйполя не хочеш поїхати?
показати весь коментар
30.11.2025 16:19 Відповісти
валодя де ти і де робота? харе прикалуваться
показати весь коментар
30.11.2025 16:22 Відповісти
Вже пора готувати конверт попереднику, а не втирати про партнерів із Європи. У тебе було 6,5 років, але ти не справився щоб щось зробити для України. Для своїх друзів і бізнес- партнерів накрали, що вистачить і пра- правнукам і стали найбагатшими людьми не тільки в Україні, а і Європі та Ізраїлю. Вкрасти більше ста мільярдів доларів США, це вже не жарт..
показати весь коментар
30.11.2025 16:45 Відповісти
Насправді в президента немає справжніх радників з досвідом і критичним мисленням, з необхідними знаннями і гросмейстерским мисленням, аби поораховити дії і бездіяльність та їх наслідки на кілька кроків вперед.
Суцільні імбецили, підсрачники та підлабузники, алчні істоти, слабоумні і підступні, брехливі і продажні. Вони не самі прийшли, вони його обліпили як воші і геіди, бо він це дозволив. Дивно, що він досі не відчувають як вони її з'їдають.
Йому час провести повну дезинсекцію свого оточення. Всіх ДО ОДНОГО!
показати весь коментар
30.11.2025 17:45 Відповісти
Коли це обдовбане арештують , чи капцями як таргана ? Нема сил це терпіти ..
показати весь коментар
30.11.2025 18:11 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2025 18:34 Відповісти
- Ми очікуємо від партнерів... Що очікуємо тут не написано! Так і казати? - Ми очікуємо від партнерів багато роботи!
показати весь коментар
30.11.2025 18:54 Відповісти
 
 