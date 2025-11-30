На тижні буде багато роботи з партнерами у Європі, - Зеленський

Сьогодні, 30 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Перемовини з делегацією США

"Дякую за підтримку та майже щоденну координацію. Обмінялися наявною інформацією щодо різних аспектів у позиції Росії та оцінками наявних дипломатичних перспектив. Поінформував Алекса про те, до чого українська делегація готується на перемовинах в Америці, а також про сигнали, які ми отримували від американської сторони", - йдеться у повідомленні.

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Також за словами Зеленського, на тижні буде багато роботи і з партнерами у Європі.

"Важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру", - йдеться у повідомленні.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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