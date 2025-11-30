На неделе будет много работы с партнерами в Европе, - Зеленский

Сегодня, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры с делегацией США

"Спасибо за поддержку и почти ежедневную координацию. Обменялись имеющейся информацией по различным аспектам позиции России и оценками имеющихся дипломатических перспектив. Проинформировал Алекса о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны", - говорится в сообщении.

Также, по словам Зеленского, на неделе будет много работы и с партнерами в Европе.

"Важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира", - говорится в сообщении.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

