На неделе будет много работы с партнерами в Европе, - Зеленский
Сегодня, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры с делегацией США
"Спасибо за поддержку и почти ежедневную координацию. Обменялись имеющейся информацией по различным аспектам позиции России и оценками имеющихся дипломатических перспектив. Проинформировал Алекса о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны", - говорится в сообщении.
Также, по словам Зеленского, на неделе будет много работы и с партнерами в Европе.
"Важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира", - говорится в сообщении.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
