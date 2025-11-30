РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7562 посетителя онлайн
Новости Мирный план
446 14

На неделе будет много работы с партнерами в Европе, - Зеленский

Телефонные разговоры Зеленского

Сегодня, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры с делегацией США

"Спасибо за поддержку и почти ежедневную координацию. Обменялись имеющейся информацией по различным аспектам позиции России и оценками имеющихся дипломатических перспектив. Проинформировал Алекса о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский назначил Маркарову советницей по вопросам восстановления Украины и инвестиций

Также, по словам Зеленского, на неделе будет много работы и с партнерами в Европе.

"Важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский призывает усилить ПВО Украины: Удары происходят ежедневно

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: "Мирный план" США, вероятно, лучшее, на что может надеяться Украина, - Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (22778) переговоры (5257) Стубб Александр (152)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ох і роботяга, чесати язиком тільки вміє! Бігом у відставку тебе вже президентом України ніхто в серьоз не сприймає.
показать весь комментарий
30.11.2025 14:17 Ответить
+3
Багато балабольства, багато фуршетів та фотосесій.
показать весь комментарий
30.11.2025 14:20 Ответить
+2
Всім треба потужно тиснути!

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
30.11.2025 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох і роботяга, чесати язиком тільки вміє! Бігом у відставку тебе вже президентом України ніхто в серьоз не сприймає.
показать весь комментарий
30.11.2025 14:17 Ответить
Забув добавити-"...безтолкової..."
показать весь комментарий
30.11.2025 14:20 Ответить
Багато балабольства, багато фуршетів та фотосесій.
показать весь комментарий
30.11.2025 14:20 Ответить
А що там із кріслом завгоспа? Призначив уже чи притомні люди "ідуть у повну відмову"? Закуповувати туалетний папір в ОПу це ще та ризикована справа...
показать весь комментарий
30.11.2025 14:20 Ответить

П.О.Ц.
потужний оплот цивілізації
показать весь комментарий
30.11.2025 14:24 Ответить
Всім треба потужно тиснути!

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
30.11.2025 14:25 Ответить
Кругом якісь одні "тискуни"...😧😧
показать весь комментарий
30.11.2025 14:49 Ответить
3,14здіти не мішки таскати(але ж робота зеленого дармоїда , туніядця і паразита на тілі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
показать весь комментарий
30.11.2025 14:26 Ответить
ермак казав що піде до ЗСУ, а тим часом вже десь їде до кордону Румунії

буде на Закарпатті нести службу, а що, він ж зобить якщо командування його відправить туди
показать весь комментарий
30.11.2025 14:35 Ответить
Ні, сказав на фронт- значить на фронт!
показать весь комментарий
30.11.2025 14:43 Ответить
"АГЛАСІТЄ ВЄСЬ СПІСАК ПАЖАЛУСТА" - роботяга довбаний
показать весь комментарий
30.11.2025 14:43 Ответить
Жuд так всех уже ******.))))
показать весь комментарий
30.11.2025 14:47 Ответить
Який трудоголік! Зовсім себе не береже. З такою "працездатністю", ми можемо його і втратити...)
показать весь комментарий
30.11.2025 14:49 Ответить
Ви думаєте ,що то воно язиком мене?
Тіпа,роботяга.. ...
Ну-ну
показать весь комментарий
30.11.2025 14:50 Ответить
 
 