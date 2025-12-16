Суд продовжив арешт ексглави "Мотор Січі" Богуслаєва, заставу зменшили до 440 млн грн
Солом’янський районний суд Києва продовжив на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, водночас зменшивши розмір застави до 440 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Укрінформу прокурор Олександр Сафарян.
"Суддя задовольнив клопотання прокурора про продовження Богуслаєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Водночас суддя зменшив розмір застави з 696 млн грн до 440 млн грн", - сказав він.
Як повідомлялося, Богуслаєв обвинувачується у намірі передати представникам держави-агресора 128 двигунів виробництва АТ "Мотор Січ" за посередництва іноземної юридичної особи на понад 62 млн доларів.
За версією слідства, з них 7 було поставлено на суму понад 3,4 млн дол. незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.
Крім того, йому інкриміновано пособництво державі-агресору, участь у терористичній організації, перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших злочинах (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Справа Богуслаєва
Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.
За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.
Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.
Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ".
У квітні 2025 року в Монако затримали сина Богуслаєва. За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів США.
Майно сина Богуслаєва згодом було арештовано.
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Этот человек знает ОЧЕНЬ много. Десятки лет работал на россию, в том числе и в военной отрасли (в авиации).
И хотят его и его кладезь информации отдать кацапии за несколько миллионов.
Интересно, а кто лоббирует вопрос снижения залога?