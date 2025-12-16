Суд продлил арест экс-главы "Мотор Сичи" Богуслаева, залог уменьшили до 440 млн грн

Соломенский районный суд Киева продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, одновременно уменьшив размер залога до 440 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу прокурор Александр Сафарян.

"Судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Богуслаеву меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. В то же время судья уменьшил размер залога с 696 млн грн до 440 млн грн", - сказал он.

Как сообщалось, Богуслаев обвиняется в намерении передать представителям государства-агрессора 128 двигателей производства АО "Мотор Сич" при посредничестве иностранного юридического лица на сумму более 62 млн долларов.

По версии следствия, из них 7 было поставлено на сумму более 3,4 млн дол. незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории.

Кроме того, ему инкриминируется пособничество государству-агрессору, участие в террористической организации, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другие преступления (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"

В апреле 2025 года в Монако задержали сына Богуслаева. По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США.

Имущество сына Богуслаева впоследствии было арестовано.