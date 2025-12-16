РУС
Новости Дело Богуслаева
Суд продлил арест экс-главы "Мотор Сичи" Богуслаева, залог уменьшили до 440 млн грн

Экс-главу "Мотор Сичи" оставили под стражей еще на 60 суток.

Соломенский районный суд Киева продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, одновременно уменьшив размер залога до 440 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу прокурор Александр Сафарян.

"Судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Богуслаеву меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. В то же время судья уменьшил размер залога с 696 млн грн до 440 млн грн", - сказал он.

Как сообщалось, Богуслаев обвиняется в намерении передать представителям государства-агрессора 128 двигателей производства АО "Мотор Сич" при посредничестве иностранного юридического лица на сумму более 62 млн долларов.

По версии следствия, из них 7 было поставлено на сумму более 3,4 млн дол. незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории.

Кроме того, ему инкриминируется пособничество государству-агрессору, участие в террористической организации, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другие преступления (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Сич"

В апреле 2025 года в Монако задержали сына Богуслаева. По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США.

Имущество сына Богуслаева впоследствии было арестовано.

Віддасть його Єрмак.
16.12.2025 18:10 Ответить
Гривня знижується і застава разом з нею
16.12.2025 18:12 Ответить
Він ще не здох? Дивно....
16.12.2025 18:18 Ответить
увеличивать надо. 440 миллионов для него - копейки.
Этот человек знает ОЧЕНЬ много. Десятки лет работал на россию, в том числе и в военной отрасли (в авиации).
И хотят его и его кладезь информации отдать кацапии за несколько миллионов.
Интересно, а кто лоббирует вопрос снижения залога?
16.12.2025 18:20 Ответить
майбутній "херой расєї" коштує більше - дадуть і більше!
16.12.2025 18:23 Ответить
.. без малого..90 років. Кому він там у рашці потрібен? Яку там інформацію він може здати? Куди і як рашці продавали двигуни? Так про це вся Мотор Січ знає... Був би він потрібний...не сидів би три роки під арештом. А так хоч з застави трохи державі перепаде... Знизили заставу...щоб хоч щось з лайна отримати... І тут всі дізналися..що воно ще живе...)))
16.12.2025 19:02 Ответить
Так дід і сконає в тюрязі. Хотіли в нього якось приміщення зняти. Сказав:"только через мой труп!" Нікому не бажаю, але за язиком треба слідкувати
16.12.2025 18:40 Ответить
як так піде то він ще до ВР пройде
16.12.2025 18:43 Ответить
Або принесуть на носилках
16.12.2025 19:10 Ответить
 
 