Сибіга про атаку РФ на Україну: Москва не приховує свого геноцидного наміру і навмисно б’є по енергетичній інфраструктурі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову атаку російських окупантів на Україну, закликавши партнерів посилити тиск на Росію.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

"Замість різдвяного перемир’я або поступу на шляху до миру Росія сьогодні вранці здійснила чергову масовану атаку проти України – сотні дронів і ракет.

У Київській області загинула літня жінка, у Житомирській області – 4-річна дитина. В Хмельницькій області повідомляють про ще одну загиблу людину. У щонайменше дев’яти регіонах країни є поранені", - йдеться в повідомленні.

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Куди цілили окупанти?

Сибіга наголосив, що основними цілями росіян стали енергетична система та критична цивільна інфраструктура.

"Москва не приховує свого геноцидного наміру, навмисно готуючи удари по енергетичній інфраструктурі саме тоді, коли знижується температура", - наголосив міністр.

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Тиск на РФ

Він зауважив, що поки світ готується до різдвяних свят, Україна захищає себе, свою свободу та своїх людей, а також мир і стабільність у всьому трансатлантичному просторі від російського варварства та агресії.

"Росію необхідно примусити до миру через колективну трансатлантичну силу. Це можна зробити, підвищивши ціну продовження цієї війни для агресора", - додав він.

Що передувало?