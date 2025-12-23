Сибига об атаке РФ на Украину: Москва не скрывает своего геноцидного намерения и намеренно бьет по энергетической инфраструктуре
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал очередную атаку российских оккупантов на Украину, призвав партнеров усилить давление на Россию.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
"Вместо рождественского перемирия или прогресса на пути к миру Россия сегодня утром осуществила очередную массированную атаку против Украины – сотни дронов и ракет.
В Киевской области погибла пожилая женщина, в Житомирской области – 4-летний ребенок. В Хмельницкой области сообщают еще об одном погибшем человеке. По меньшей мере в девяти регионах страны есть раненые", – говорится в сообщении.
Куда целились оккупанты?
Сибига подчеркнул, что основными целями россиян стали энергетическая система и критическая гражданская инфраструктура.
"Москва не скрывает своего геноцидного намерения, намеренно готовя удары по энергетической инфраструктуре именно тогда, когда снижается температура", - подчеркнул министр.
Давление на РФ
Он отметил, что пока мир готовится к рождественским праздникам, Украина защищает себя, свою свободу и своих людей, а также мир и стабильность во всем трансатлантическом пространстве от российского варварства и агрессии.
"Россию необходимо принудить к миру через коллективную трансатлантическую силу. Это можно сделать, повысив цену продолжения этой войны для агрессора", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.
Але ні, той буде тільки статистом прессекретарем. Як і його шех
Минулої ночі «Шахед» летів атакувати об'єкт енергетичної інфраструктури, однак перед самим ударом оператор свідомо змінив ціль і спрямував апарат на пасажирський поїзд.
Оператор чітко бачив, що внизу рухається поїзд із людьми, та усвідомлював, що це цивільний об'єкт. Попри це було ухвалене рішення про атаку. Лише завдяки випадковості дрон промахнувся, і пасажирський поїзд не зазнав ураження.
Після падіння «Шахед» спричинив аварію вантажного поїзда на цій же ділянці. Ймовірним місцем управління БпЛА могла бути територія Білорусі - відстань до кордону становить близько 80 кілометрів.