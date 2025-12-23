Сибига об атаке РФ на Украину: Москва не скрывает своего геноцидного намерения и намеренно бьет по энергетической инфраструктуре

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал очередную атаку российских оккупантов на Украину, призвав партнеров усилить давление на Россию.

Об этом он написал в соцсети Х

Жертвы атаки

"Вместо рождественского перемирия или прогресса на пути к миру Россия сегодня утром осуществила очередную массированную атаку против Украины – сотни дронов и ракет.

В Киевской области погибла пожилая женщина, в Житомирской области – 4-летний ребенок. В Хмельницкой области сообщают еще об одном погибшем человеке. По меньшей мере в девяти регионах страны есть раненые", – говорится в сообщении.

Куда целились оккупанты?

Сибига подчеркнул, что основными целями россиян стали энергетическая система и критическая гражданская инфраструктура.

"Москва не скрывает своего геноцидного намерения, намеренно готовя удары по энергетической инфраструктуре именно тогда, когда снижается температура", - подчеркнул министр.

Давление на РФ

Он отметил, что пока мир готовится к рождественским праздникам, Украина защищает себя, свою свободу и своих людей, а также мир и стабильность во всем трансатлантическом пространстве от российского варварства и агрессии.

"Россию необходимо принудить к миру через коллективную трансатлантическую силу. Это можно сделать, повысив цену продолжения этой войны для агрессора", - добавил он.

