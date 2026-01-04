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Мерц: Мадуро довів Венесуелу до руїни
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що венесуельський диктатор Ніколас Мадуро "довів свою країну до руїни".
Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи операцію США у Венесуелі, інформує Цензор.НЕТ.
Мадуро довів країну до руїни
"Ніколас Мадуро довів свою країну до руїни. Останні вибори були сфальсифіковані. Як і багато інших країн, ми не визнали його президентство. Мадуро відігравав проблематичну роль у регіоні", - заявив Мерц.
Правова оцінка дій США
Водночас канцлер Німеччини заявив, що правова оцінка дій США у Венесуелі "є складною і потребує ретельного розгляду".
"Міжнародне право залишається основною рамкою. На цьому етапі необхідно уникнути політичної нестабільності у Венесуелі. Метою є впорядкований перехід до уряду, обраного на виборах",- наголосив Мерц.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
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Є ЯЗ - І ти Путін, Кім, і тд - тебе терплять
НЕМА ЯЗ - Мадуро, Кадафі, Садам
А хто там як довів країну нема різниці
По міжнародному праву США не мала жодного права проводити ніякі "спецоперації" в Венесуелі. Окрім права сильного.
І зараз Європолітики по черзі виповзають і підтверджують, що міжнародне право - *****, в нас закон джунглів. Вони власне це підтверджують ще з часів як раша напала на Грузію та Україну, це так, вишенька на торті.
Через це нас невдовзі чекає справжній і лютий ******* бо коли Китай захоче провести "спецоперацію" на Тайвані, вже буде кілька зафіксованих прецедентів коли так можна було "якщо швиденько".
Щоб дії США відповідали міжнародному праву:
Має бути мандат Радбеза ООН на визнання Венесуели загрозою для світу. Це не пройде, раша і китай одразу зарублять таке своїм вето.
Або
Венесуела напала на США, США повідомляють про це і починають війну.
Або
Якщо Мадуро та його уряд нелегітимний, але є законний, визнаний іншими правитель і він запрошує війська для вирішення питання.
Або
Якщо визнано, що уряд знищує своє населення. Знову ж таки, Радбез ООН - вводяться війська.
Нічого з цього зроблено не було. З точки зору міжнародного права США просто в одне рило вирішило робити те, що вважають за потрібне по праву сильного. Це ****** тенденція бо створює прецедент на додаток того, що зробила раша.
Вихід один. Або всі почнуть творити *****, плюючи на закони(і це вже відбувається). Або треба реформувати те ****** ООН щоб жодне ***** не могло рубити рішення своїм одним вето, а рішення приймалося на основі більшості(і це **** логічно).