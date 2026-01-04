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Новини Удари США по Венесуелі
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Мерц: Мадуро довів Венесуелу до руїни

Мерц про Мадуро: Диктатор довів Венесуелу до руїни

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що венесуельський диктатор Ніколас Мадуро "довів свою країну до руїни".

Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи операцію США у Венесуелі, інформує Цензор.НЕТ.

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Мадуро довів країну до руїни

"Ніколас Мадуро довів свою країну до руїни. Останні вибори були сфальсифіковані. Як і багато інших країн, ми не визнали його президентство. Мадуро відігравав проблематичну роль у регіоні", - заявив Мерц.

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Правова оцінка дій США

Водночас канцлер Німеччини заявив, що правова оцінка дій США у Венесуелі "є складною і потребує ретельного розгляду".

"Міжнародне право залишається основною рамкою. На цьому етапі необхідно уникнути політичної нестабільності у Венесуелі. Метою є впорядкований перехід до уряду, обраного на виборах",- наголосив Мерц.

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Що передувало?

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Автор: 

Венесуела (433) Мадуро Ніколас (121) Мерц Фрідріх (481)
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Топ коментарі
+20
Та все просто

Є ЯЗ - І ти Путін, Кім, і тд - тебе терплять

НЕМА ЯЗ - Мадуро, Кадафі, Садам

А хто там як довів країну нема різниці
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04.01.2026 01:59 Відповісти
+11
Про те і мова. Тобто робимо висновки. Є ЯЗ - ти друг таваріщ і брат навіть якщо в тебе в країні жруть траву та листя. Нема - ах ти покидьок, країну свою довів, мудак, так тобі і треба.
По міжнародному праву США не мала жодного права проводити ніякі "спецоперації" в Венесуелі. Окрім права сильного.
І зараз Європолітики по черзі виповзають і підтверджують, що міжнародне право - *****, в нас закон джунглів. Вони власне це підтверджують ще з часів як раша напала на Грузію та Україну, це так, вишенька на торті.
Через це нас невдовзі чекає справжній і лютий ******* бо коли Китай захоче провести "спецоперацію" на Тайвані, вже буде кілька зафіксованих прецедентів коли так можна було "якщо швиденько".
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04.01.2026 02:08 Відповісти
+10
По суті це правильно, по формі - ні.

Щоб дії США відповідали міжнародному праву:
Має бути мандат Радбеза ООН на визнання Венесуели загрозою для світу. Це не пройде, раша і китай одразу зарублять таке своїм вето.
Або
Венесуела напала на США, США повідомляють про це і починають війну.
Або
Якщо Мадуро та його уряд нелегітимний, але є законний, визнаний іншими правитель і він запрошує війська для вирішення питання.
Або
Якщо визнано, що уряд знищує своє населення. Знову ж таки, Радбез ООН - вводяться війська.

Нічого з цього зроблено не було. З точки зору міжнародного права США просто в одне рило вирішило робити те, що вважають за потрібне по праву сильного. Це ****** тенденція бо створює прецедент на додаток того, що зробила раша.

Вихід один. Або всі почнуть творити *****, плюючи на закони(і це вже відбувається). Або треба реформувати те ****** ООН щоб жодне ***** не могло рубити рішення своїм одним вето, а рішення приймалося на основі більшості(і це **** логічно).
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04.01.2026 02:24 Відповісти

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