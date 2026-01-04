Мерц: Мадуро довів Венесуелу до руїни

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що венесуельський диктатор Ніколас Мадуро "довів свою країну до руїни".

Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи операцію США у Венесуелі, інформує Цензор.НЕТ.

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Мадуро довів країну до руїни

"Ніколас Мадуро довів свою країну до руїни. Останні вибори були сфальсифіковані. Як і багато інших країн, ми не визнали його президентство. Мадуро відігравав проблематичну роль у регіоні", - заявив Мерц.

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Правова оцінка дій США

Водночас канцлер Німеччини заявив, що правова оцінка дій США у Венесуелі "є складною і потребує ретельного розгляду".

"Міжнародне право залишається основною рамкою. На цьому етапі необхідно уникнути політичної нестабільності у Венесуелі. Метою є впорядкований перехід до уряду, обраного на виборах",- наголосив Мерц.

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Що передувало?

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