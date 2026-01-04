РУС
Новости Удары США по Венесуэле
3 241 34

Мерц: Мадуро довел Венесуэлу до руины

Мерц о Мадуро: Диктатор довел Венесуэлу до руины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро "довел свою страну до руины".

Об этом он написал в соцсети Х, комментируя операцию США в Венесуэле, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мадуро довел страну до руины

"Николас Мадуро довел свою страну до руины. Последние выборы были сфальсифицированы. Как и многие другие страны, мы не признали его президентство. Мадуро играл проблематичную роль в регионе", - заявил Мерц.

Читайте также: "Венесуэла никогда не будет колонией": вице-президент Родригес призвала США освободить Мадуро

Правовая оценка действий США

В то же время канцлер Германии заявил, что правовая оценка действий США в Венесуэле "является сложной и требует тщательного рассмотрения".

"Международное право остается основной рамкой. На данном этапе необходимо избежать политической нестабильности в Венесуэле. Цель - упорядоченный переход к правительству, избранному на выборах", - подчеркнул Мерц.

Читайте также: Люди в Венесуэле заслуживают свободной жизни после лет угнетения, - президент Европарламента Мецола

Что предшествовало?

Читайте также: Самолет с задержанным Мадуро и его женой приземлился в Нью-Йорке, - СМИ

Автор: 

Венесуэла (227) Мадуро Николас (68) Фридрих Мерц (344)
Топ комментарии
+14
Та все просто

Є ЯЗ - І ти Путін, Кім, і тд - тебе терплять

НЕМА ЯЗ - Мадуро, Кадафі, Садам

А хто там як довів країну нема різниці
показать весь комментарий
04.01.2026 01:59 Ответить
+7
Про те і мова. Тобто робимо висновки. Є ЯЗ - ти друг таваріщ і брат навіть якщо в тебе в країні жруть траву та листя. Нема - ах ти покидьок, країну свою довів, мудак, так тобі і треба.
По міжнародному праву США не мала жодного права проводити ніякі "спецоперації" в Венесуелі. Окрім права сильного.
І зараз Європолітики по черзі виповзають і підтверджують, що міжнародне право - *****, в нас закон джунглів. Вони власне це підтверджують ще з часів як раша напала на Грузію та Україну, це так, вишенька на торті.
Через це нас невдовзі чекає справжній і лютий ******* бо коли Китай захоче провести "спецоперацію" на Тайвані, вже буде кілька зафіксованих прецедентів коли так можна було "якщо швиденько".
показать весь комментарий
04.01.2026 02:08 Ответить
+7
По суті це правильно, по формі - ні.

Щоб дії США відповідали міжнародному праву:
Має бути мандат Радбеза ООН на визнання Венесуели загрозою для світу. Це не пройде, раша і китай одразу зарублять таке своїм вето.
Або
Венесуела напала на США, США повідомляють про це і починають війну.
Або
Якщо Мадуро та його уряд нелегітимний, але є законний, визнаний іншими правитель і він запрошує війська для вирішення питання.
Або
Якщо визнано, що уряд знищує своє населення. Знову ж таки, Радбез ООН - вводяться війська.

Нічого з цього зроблено не було. З точки зору міжнародного права США просто в одне рило вирішило робити те, що вважають за потрібне по праву сильного. Це ****** тенденція бо створює прецедент на додаток того, що зробила раша.

Вихід один. Або всі почнуть творити *****, плюючи на закони(і це вже відбувається). Або треба реформувати те ****** ООН щоб жодне ***** не могло рубити рішення своїм одним вето, а рішення приймалося на основі більшості(і це **** логічно).
показать весь комментарий
04.01.2026 02:24 Ответить
***** довів не тільки рашу до руїни. Коли чекать на напад на рашу і його викрадення?
показать весь комментарий
04.01.2026 01:59 Ответить
у нього є ЯЗ
показать весь комментарий
04.01.2026 02:00 Ответить
Про те і мова. Тобто робимо висновки. Є ЯЗ - ти друг таваріщ і брат навіть якщо в тебе в країні жруть траву та листя. Нема - ах ти покидьок, країну свою довів, мудак, так тобі і треба.
По міжнародному праву США не мала жодного права проводити ніякі "спецоперації" в Венесуелі. Окрім права сильного.
І зараз Європолітики по черзі виповзають і підтверджують, що міжнародне право - *****, в нас закон джунглів. Вони власне це підтверджують ще з часів як раша напала на Грузію та Україну, це так, вишенька на торті.
Через це нас невдовзі чекає справжній і лютий ******* бо коли Китай захоче провести "спецоперацію" на Тайвані, вже буде кілька зафіксованих прецедентів коли так можна було "якщо швиденько".
показать весь комментарий
04.01.2026 02:08 Ответить
там нефть и много редкоземельных- вот поэтому и захватила сша венесуэлу
показать весь комментарий
04.01.2026 09:04 Ответить
Поки що захопили лише Мадуро. Звісно в надії, що з новою владою вони зможуть оте все прибрати до рук. Але що таке станеться далеко не факт.
показать весь комментарий
04.01.2026 09:49 Ответить
Та все просто

Є ЯЗ - І ти Путін, Кім, і тд - тебе терплять

НЕМА ЯЗ - Мадуро, Кадафі, Садам

А хто там як довів країну нема різниці
показать весь комментарий
04.01.2026 01:59 Ответить
загін Дельта показав, що і ЯО не допоможе -
станеться таке, що не встигне путька й квакнути, як його вивезуть з мішкоом на голові.

аби була наснага

.
показать весь комментарий
04.01.2026 02:03 Ответить
Нафіга їм вивозити путьку з мішком на голові? Щоб ти потішилося? А в рашці щоб з'явилося 15-20 нових незалежних утворень з ядерною зброєю і неадекватними лідерами а-ля Кім чен і Рамзанка Диров? Американці думають про себе, а не про Україну. І роблять так, як їм вигідно, а не як тобі буде веселіше. Якби їм було вигідно ліквідувати пуйла, вони б це вже давно зробили!
показать весь комментарий
04.01.2026 02:13 Ответить
ЯО - засіб стримування

досить цих київ чікен !
якби Україна, Білорусь та Казахстан залишили в себе ЯО, то це був би найкращий засіб стримування рашки як на західному, так і на південному напрямках.

клінтон вже визнав помилковість ліквідації ЯО в Україні

.
показать весь комментарий
04.01.2026 03:24 Ответить
Так американцям і ресурси за недорого потрібні.Бо вони можуть тоді повністю китайцям дістатися.Та й вони спокійно,по партнерськи,в космос з москалями літають.
показать весь комментарий
04.01.2026 03:26 Ответить
ХАХАХА - хай притягнуть Путіна і Кіма тоді поговорим
показать весь комментарий
04.01.2026 02:22 Ответить
Ніяке ЯЗ не допоможе якщо вони перейшли дорогу не тим людям, особливо банановим республікам.
показать весь комментарий
04.01.2026 08:57 Ответить
пане Мерц, Ви почали задравіє - мадура узурпатор влади, а закінчили заупокой - правова оцінка дій США у Венесуелі "є складною"

у світі немає місця нелигитимним тиранам !
а отже, кожен, хто має бажання та сили заарештувати або вбити їх може та повинен це зробити !

дії США це дії світового шеріфа, який нарешті знову з'явився і карає бед бойз.

.

.
показать весь комментарий
04.01.2026 02:00 Ответить
По суті це правильно, по формі - ні.

Щоб дії США відповідали міжнародному праву:
Має бути мандат Радбеза ООН на визнання Венесуели загрозою для світу. Це не пройде, раша і китай одразу зарублять таке своїм вето.
Або
Венесуела напала на США, США повідомляють про це і починають війну.
Або
Якщо Мадуро та його уряд нелегітимний, але є законний, визнаний іншими правитель і він запрошує війська для вирішення питання.
Або
Якщо визнано, що уряд знищує своє населення. Знову ж таки, Радбез ООН - вводяться війська.

Нічого з цього зроблено не було. З точки зору міжнародного права США просто в одне рило вирішило робити те, що вважають за потрібне по праву сильного. Це ****** тенденція бо створює прецедент на додаток того, що зробила раша.

Вихід один. Або всі почнуть творити *****, плюючи на закони(і це вже відбувається). Або треба реформувати те ****** ООН щоб жодне ***** не могло рубити рішення своїм одним вето, а рішення приймалося на основі більшості(і це **** логічно).
показать весь комментарий
04.01.2026 02:24 Ответить
буков багато !

гарний ковбой спочатку стріляє, а вже потім питає

дозволу в ООН
показать весь комментарий
04.01.2026 03:27 Ответить
Ну скільки вже можна про ту тенеденцію? Право сильного завжди діялою.Які були мандати ООН у війни протим Ірпаку 2003 року?США тоді без мандату ООН почали війну.
показать весь комментарий
04.01.2026 03:30 Ответить
То це нормально?
Те, що сталося в Венесуелі зараз - добре і вигідно усім. Народу Венесуели бо здихались свого Лукашенка, Штатам, бо мають тепер од *** нафти, і решті світу, бо нафта може обвалитися так, що раша останні труси продасть і дай боже розвалиться.
Але якщо США так само захочуть боротися з "наркотрафіком" в Альберті в Канаді? Вони давно на неї облизуються. Чи в Гренландії? Що ще захочеться?
Якщо нема правил то час сказати "все ***, кожен сам за себе, міжнародне право дохле і воняє, угоди не діють, повна анархія, гуляєм". А якщо самі правила створили, то хоч грайте по них, хоч, ****, вигляд робіть, що граєте, а не так внаглу.
показать весь комментарий
04.01.2026 03:39 Ответить
Гренландія взагалі відноситься до Північної Амери і дурно пустує.Там або буде США ,або китайці в підсумку.Бо є рідкоземельні матеріали.Так США і роблять вигляд,арештували наркоторговця.В кожного своя нормальність.Грає,той хто платить.США платить і має найбільший ствол.
показать весь комментарий
04.01.2026 04:00 Ответить
Отримавши Гренландію, Трамп отримає і Північний полюс.

Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
показать весь комментарий
04.01.2026 06:01 Ответить
Міжнародне право не працює. Крапка.
показать весь комментарий
04.01.2026 09:01 Ответить
Ми теж одного такого знаємо, що довів країну до руїни.

Тільки він не водій автобуса, а корпоративний аніматор.
показать весь комментарий
04.01.2026 02:59 Ответить
путин,введи войска в Венесуелу
показать весь комментарий
04.01.2026 04:31 Ответить
Верховний суд Венесуели доручив віцепрезидентці Родрігес виконувати обов'язки президента
показать весь комментарий
04.01.2026 05:54 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 05:55 Ответить
Віцепрезидентка Венесуели втекла до Москви - Reuters
показать весь комментарий
04.01.2026 06:27 Ответить
Брехня!
показать весь комментарий
04.01.2026 09:12 Ответить
Трамп про Венесуелу: «Ми збираємося керувати країною»
показать весь комментарий
04.01.2026 06:51 Ответить
О, тепер багаті стануть ?Доля індійців в резерваціях для них ще буде щастям.
показать весь комментарий
04.01.2026 09:12 Ответить
Індіанців
показать весь комментарий
04.01.2026 09:16 Ответить
Не дивуюсь, що є чимало довбойолопів, які навіть щиро вважають, що Трумп влаштував розборки з режимом Венесуели з метою встановлення в країні ліберальної демократії.
Забули швидко дурники, хто такий Трумп і як він підтримує демократію в самих США. Та як він поважає та навіть запобігає перед диктаторськими режимами, які, як, наприклад, режим Ина в КНДР, до якого Мадурі було ой як ще далеко.
Хто як, а я не бачу ніякого зв*язку викрадення Мадури з встановленням Трумпом демократії в Венесуелі. А якщо взяти до уваги венесуельську нафту, то видно, що з усіх дірок трумпового жупана демократії лізе колоніалізм.
показать весь комментарий
04.01.2026 09:15 Ответить
Вон то так - довів країну до зубожіння, однак таке військове втручання явно не узгоджується із зобов"язаннями у рамках ООН. Мабуть, що це і має призвести до реорганізації кволої ООН із рф - у Радбезі, країною, котра встигла вести агресивні війни із Таджикистаном, Молдовою, Грузією, нині - з Україною,котра винищує населення,займається геноцидом. Також сподіваюся, що рф стала настільки виснаженою через війну, що не узмозі на подібні, як США, фінти з державами слабшими,з військової точки зору, за Україну.P.s. був момент, у 1991-1992-му, коли США могли,за бажання, за харчі буквально змусити рф знищити усе своє озброєння. Але у США свої міркування...
показать весь комментарий
04.01.2026 10:11 Ответить
 
 