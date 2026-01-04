Мерц: Мадуро довел Венесуэлу до руины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро "довел свою страну до руины".

Об этом он написал в соцсети Х.

Мадуро довел страну до руины

"Николас Мадуро довел свою страну до руины. Последние выборы были сфальсифицированы. Как и многие другие страны, мы не признали его президентство. Мадуро играл проблематичную роль в регионе", - заявил Мерц.

Правовая оценка действий США

В то же время канцлер Германии заявил, что правовая оценка действий США в Венесуэле "является сложной и требует тщательного рассмотрения".

"Международное право остается основной рамкой. На данном этапе необходимо избежать политической нестабильности в Венесуэле. Цель - упорядоченный переход к правительству, избранному на выборах", - подчеркнул Мерц.

Что предшествовало?

