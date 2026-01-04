Мерц: Мадуро довел Венесуэлу до руины
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро "довел свою страну до руины".
Об этом он написал в соцсети Х, комментируя операцию США в Венесуэле, информирует Цензор.НЕТ.
Мадуро довел страну до руины
"Николас Мадуро довел свою страну до руины. Последние выборы были сфальсифицированы. Как и многие другие страны, мы не признали его президентство. Мадуро играл проблематичную роль в регионе", - заявил Мерц.
Правовая оценка действий США
В то же время канцлер Германии заявил, что правовая оценка действий США в Венесуэле "является сложной и требует тщательного рассмотрения".
"Международное право остается основной рамкой. На данном этапе необходимо избежать политической нестабильности в Венесуэле. Цель - упорядоченный переход к правительству, избранному на выборах", - подчеркнул Мерц.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По міжнародному праву США не мала жодного права проводити ніякі "спецоперації" в Венесуелі. Окрім права сильного.
І зараз Європолітики по черзі виповзають і підтверджують, що міжнародне право - *****, в нас закон джунглів. Вони власне це підтверджують ще з часів як раша напала на Грузію та Україну, це так, вишенька на торті.
Через це нас невдовзі чекає справжній і лютий ******* бо коли Китай захоче провести "спецоперацію" на Тайвані, вже буде кілька зафіксованих прецедентів коли так можна було "якщо швиденько".
Є ЯЗ - І ти Путін, Кім, і тд - тебе терплять
НЕМА ЯЗ - Мадуро, Кадафі, Садам
А хто там як довів країну нема різниці
станеться таке, що не встигне путька й квакнути, як його вивезуть з мішкоом на голові.
аби була наснага
.
досить цих київ чікен !
якби Україна, Білорусь та Казахстан залишили в себе ЯО, то це був би найкращий засіб стримування рашки як на західному, так і на південному напрямках.
клінтон вже визнав помилковість ліквідації ЯО в Україні
.
у світі немає місця нелигитимним тиранам !
а отже, кожен, хто має бажання та сили заарештувати або вбити їх може та повинен це зробити !
дії США це дії світового шеріфа, який нарешті знову з'явився і карає бед бойз.
.
.
Щоб дії США відповідали міжнародному праву:
Має бути мандат Радбеза ООН на визнання Венесуели загрозою для світу. Це не пройде, раша і китай одразу зарублять таке своїм вето.
Або
Венесуела напала на США, США повідомляють про це і починають війну.
Або
Якщо Мадуро та його уряд нелегітимний, але є законний, визнаний іншими правитель і він запрошує війська для вирішення питання.
Або
Якщо визнано, що уряд знищує своє населення. Знову ж таки, Радбез ООН - вводяться війська.
Нічого з цього зроблено не було. З точки зору міжнародного права США просто в одне рило вирішило робити те, що вважають за потрібне по праву сильного. Це ****** тенденція бо створює прецедент на додаток того, що зробила раша.
Вихід один. Або всі почнуть творити *****, плюючи на закони(і це вже відбувається). Або треба реформувати те ****** ООН щоб жодне ***** не могло рубити рішення своїм одним вето, а рішення приймалося на основі більшості(і це **** логічно).
гарний ковбой спочатку стріляє, а вже потім питає
дозволу в ООН
Те, що сталося в Венесуелі зараз - добре і вигідно усім. Народу Венесуели бо здихались свого Лукашенка, Штатам, бо мають тепер од *** нафти, і решті світу, бо нафта може обвалитися так, що раша останні труси продасть і дай боже розвалиться.
Але якщо США так само захочуть боротися з "наркотрафіком" в Альберті в Канаді? Вони давно на неї облизуються. Чи в Гренландії? Що ще захочеться?
Якщо нема правил то час сказати "все ***, кожен сам за себе, міжнародне право дохле і воняє, угоди не діють, повна анархія, гуляєм". А якщо самі правила створили, то хоч грайте по них, хоч, ****, вигляд робіть, що граєте, а не так внаглу.
Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
Тільки він не водій автобуса, а корпоративний аніматор.
Забули швидко дурники, хто такий Трумп і як він підтримує демократію в самих США. Та як він поважає та навіть запобігає перед диктаторськими режимами, які, як, наприклад, режим Ина в КНДР, до якого Мадурі було ой як ще далеко.
Хто як, а я не бачу ніякого зв*язку викрадення Мадури з встановленням Трумпом демократії в Венесуелі. А якщо взяти до уваги венесуельську нафту, то видно, що з усіх дірок трумпового жупана демократії лізе колоніалізм.