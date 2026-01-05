Слідство проти Рюмшина будує справу на підроблених документах, - адвокат Йосипов. ФОТО
Кінець 2025, початок 2026 року приніс вкрай неприємні сюрпризи для процесуальних опонентів у справі екскомандира 155 бригади Дмитра Рюмшина.
Про це пише у фейсбуку адвокат Андрій Йосипов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 29 грудня 2025 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 372 КК України (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення).
Адвокат нагадує, що слідство та прокуратура будували своє обвинувачення на тому, що Рюмшин нібито проігнорував "застереження" військової контррозвідки СБУ і відправив на навчання до Франції "не тих" людей. Головний козир слідства - лист від ДВКР СБУ, датований 19.09.2024, в якому перераховані прізвища бійців, яких "не рекомендовано" відправляти.
Але є один нюанс, який перетворює цю справу на фарс. У цьому "вересневому" листі-попередженні фігурують прізвища військових, які на момент написання листа (19 вересня) були цивільними людьми! Згідно з документами ТЦК, ці особи були мобілізовані та стали військовослужбовцями лише у жовтні 2024 року. Ми вже маємо одне кримінальне провадження за ст. 366 КК України (Службове підроблення), зареєстроване ще влітку. Там розслідується сам факт появи цього "листа з майбутнього", який до частини ніколи не надходив", - пише Йосипов.
Але, за його словами, нове провадження за ст. 372 КК України - це інший рівень відповідальності. Справа не в тому, що прокурори та слідчі ДБР просто "помилилися" чи "не помітили", що якийсь документ сумнівний. Ситуація значно цинічніша.
"Слідству критично бракувало одного елементу: їм потрібно було довести факт обізнаності Рюмшина у тому, що частина військовослужбовців є "неблагонадійними". Їм треба було показати суду, що командир знав, що конкретні військові не підпадають під категорію тих, кого можна відправляти на навчання до Франції, але все одно їх відправив.
Без цього доказу справа не мала б перспектив, адже немає умислу. Що робить група слідчих та прокурорів, коли доказів немає? Вони вирішують їх створити і створити руками СБУ. Тобто, підробка документів тут - це не помилка виконавця, це знаряддя злочину, спрямованого на незаконне позбавлення волі людини та притягнення до відповідальності", - додає адвокат.
Розслідувати цей "феномен" доручено ТУ ДБР у м. Полтаві.
"Буду відвертим, ми на сьогодні мало віримо в об'єктивність такого розслідування. Адже коли ДБР розслідує злочин, вчинений слідчими ДБР - це класичний конфлікт інтересів. Система не любить карати "своїх". Тому готуємося ставити питання про зміну органу досудового розслідування.
Втім, одне можу сказати точно: для слідчих та прокурорів у провадженні Рюмшина новий 2026 рік легким не буде. Закон бумеранга ніхто не скасовував, особливо коли він буде летіти разом із Кримінальним кодексом", - резюмує Йосипов.
Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина
- Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.
- За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.
- Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.
- У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.
- Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.
- 2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.
- Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".
- 5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.
- Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.
- 20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.
- 6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.
- 11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.
- 4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.
- 11 вересня суд зменшив заставу до 10 млн грн, залишивши Рюмшина під вартою.
- 24 листопада розмір застави зменшили до 8 млн грн.
- 10 грудня Новомиколаївський райсуд Запорізької області зменшив суму застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина із 8 млн до 908 тис. грн.
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