Слідство проти Рюмшина будує справу на підроблених документах, - адвокат Йосипов. ФОТО

Кінець 2025, початок 2026 року приніс вкрай неприємні сюрпризи для процесуальних опонентів у справі екскомандира 155 бригади Дмитра Рюмшина.

Про це пише у фейсбуку адвокат Андрій Йосипов, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, 29 грудня 2025 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 372 КК України (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення).





Адвокат нагадує, що слідство та прокуратура будували своє обвинувачення на тому, що Рюмшин нібито проігнорував "застереження" військової контррозвідки СБУ і відправив на навчання до Франції "не тих" людей. Головний козир слідства - лист від ДВКР СБУ, датований 19.09.2024, в якому перераховані прізвища бійців, яких "не рекомендовано" відправляти.

Але є один нюанс, який перетворює цю справу на фарс. У цьому "вересневому" листі-попередженні фігурують прізвища військових, які на момент написання листа (19 вересня) були цивільними людьми! Згідно з документами ТЦК, ці особи були мобілізовані та стали військовослужбовцями лише у жовтні 2024 року. Ми вже маємо одне кримінальне провадження за ст. 366 КК України (Службове підроблення), зареєстроване ще влітку. Там розслідується сам факт появи цього "листа з майбутнього", який до частини ніколи не надходив", - пише Йосипов.

Але, за його словами, нове провадження за ст. 372 КК України - це інший рівень відповідальності. Справа не в тому, що прокурори та слідчі ДБР просто "помилилися" чи "не помітили", що якийсь документ сумнівний. Ситуація значно цинічніша.

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"Слідству критично бракувало одного елементу: їм потрібно було довести факт обізнаності Рюмшина у тому, що частина військовослужбовців є "неблагонадійними". Їм треба було показати суду, що командир знав, що конкретні військові не підпадають під категорію тих, кого можна відправляти на навчання до Франції, але все одно їх відправив.

Без цього доказу справа не мала б перспектив, адже немає умислу. Що робить група слідчих та прокурорів, коли доказів немає? Вони вирішують їх створити і створити руками СБУ. Тобто, підробка документів тут - це не помилка виконавця, це знаряддя злочину, спрямованого на незаконне позбавлення волі людини та притягнення до відповідальності", - додає адвокат.

Розслідувати цей "феномен" доручено ТУ ДБР у м. Полтаві.

"Буду відвертим, ми на сьогодні мало віримо в об'єктивність такого розслідування. Адже коли ДБР розслідує злочин, вчинений слідчими ДБР - це класичний конфлікт інтересів. Система не любить карати "своїх". Тому готуємося ставити питання про зміну органу досудового розслідування.

Втім, одне можу сказати точно: для слідчих та прокурорів у провадженні Рюмшина новий 2026 рік легким не буде. Закон бумеранга ніхто не скасовував, особливо коли він буде летіти разом із Кримінальним кодексом", - резюмує Йосипов.

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Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина

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