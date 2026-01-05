Следствие против Рюмшина строит дело на поддельных документах, - адвокат Йосипов. ФОТО

Конец 2025, начало 2026 года принесло крайне неприятные сюрпризы для процессуальных оппонентов по делу экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина.

Об этом пишет в Facebook адвокат Андрей Йосипов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, 29 декабря 2025 года были внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 372 УК Украины (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения).





Адвокат напоминает, что следствие и прокуратура строили свое обвинение на том, что Рюмшин якобы проигнорировал "предостережение" военной контрразведки СБУ и отправил на обучение во Францию "не тех" людей. Главный козырь следствия - письмо от ДВКР СБУ, датированное 19.09.2024, в котором перечислены фамилии бойцов, которых "не рекомендуется" отправлять.

Но есть один нюанс, который превращает это дело в фарс. В этом "сентябрьском" письме-предупреждении фигурируют фамилии военных, которые на момент написания письма (19 сентября) были гражданскими лицами! Согласно документам ТЦК, эти лица были мобилизованы и стали военнослужащими только в октябре 2024 года. У нас уже есть одно уголовное производство по ст. 366 УК Украины (Служебный подлог), зарегистрированное еще летом. Там расследуется сам факт появления этого "письма из будущего", которое в часть никогда не поступало", - пишет Йосипов.

Но, по его словам, новое производство по ст. 372 УК Украины - это другой уровень ответственности. Дело не в том, что прокуроры и следователи ГБР просто "ошиблись" или "не заметили", что какой-то документ сомнительный. Ситуация значительно циничнее.

Читайте также: Экс-командир 155-й бригады Рюмшин освобожден из-под стражи под залог. ФОТО

"Следствию критически не хватало одного элемента: им нужно было доказать факт осведомленности Рюмшина о том, что часть военнослужащих являются "неблагонадежными". Им нужно было показать суду, что командир знал, что конкретные военные не подпадают под категорию тех, кого можно отправлять на обучение во Францию, но все равно их отправил.

Без этого доказательства дело не имело бы перспектив, поскольку нет умысла. Что делает группа следователей и прокуроров, когда доказательств нет? Они решают их создать и создать руками СБУ. То есть подделка документов здесь - это не ошибка исполнителя, это орудие преступления, направленного на незаконное лишение свободы человека и привлечение к ответственности", - добавляет адвокат.

Расследовать этот "феномен" поручено ТУ ГБР в г. Полтаве.

"Буду откровенен, мы на сегодня мало верим в объективность такого расследования. Ведь когда ГБР расследует преступление, совершенное следователями ГБР, - это классический конфликт интересов. Система не любит наказывать "своих". Поэтому готовимся ставить вопрос об изменении органа досудебного расследования.

Но одно могу сказать точно: для следователей и прокуроров в производстве Рюмшина новый 2026 год легким не будет. Закон бумеранга никто не отменял, особенно когда он будет лететь вместе с Уголовным кодексом", - резюмирует Йосипов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рюмшину уменьшили залог до 908 тыс. грн: его внесли, полковник должен выйти из-под стражи

Ситуация в 155-й бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Київська", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно покинули 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СЗЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование по факту массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Київська" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Київська" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Київська".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого обходится стране.

20 января 2025 года экс-командир 155-й бригады Рюмшин был задержан СБУ. А 22 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его под поруки, зато уменьшил сумму залога с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и уменьшил залог до 27 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.

11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.

24 ноября размер залога уменьшили до 8 млн грн.

10 декабря Новониколаевский райсуд Запорожской области уменьшил сумму залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 8 млн до 908 тыс. грн.

Читайте также: Рюмшину инкриминируют 630 случаев СЗЧ, хотя большую часть времени он был на учениях и в командировках, - адвокат



