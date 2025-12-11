Экс-командир 155-й бригады Рюмшин освобожден из-под стражи под залог

Экс-командир 155-й бригады Дмитрий Рюмшин сегодня вышел на свободу под залог.

Об этом он сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я только что вышел из гауптвахты. Поеду домой. Наконец-то увижу семью после 11 месяцев за решеткой. Завтра буду решать бытовые вопросы. А дальше - о дальнейшем прохождении службы. Буду искать себе должность. Сейчас меня вывели в распоряжение, но надо идти воевать", - отметил военный.

Рюмшин признался, что сейчас испытывает смешанные чувства, но все же они более радостные.

По его мнению, вчера Новониколаевский райсуд Запорожской области вынес обоснованное решение, уменьшив сумму залога.

"После Печерского суда отношение к судебной системе было очень скептическим. Вчера почувствовал большой контраст. Это дает надежду, что мы не зря воюем за страну, ведь мы - не Россия, где если загребут, то уже все", - добавил экс-командир 155-й бригады.

Ситуация в 155-й бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно покинули 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БОВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование по факту массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого обходится стране.

20 января 2025 года экс-командир 155-й бригады Рюмшин был задержан СБУ. А 22 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его под поруки, зато уменьшил сумму залога с 90 до 50 миллионов гривен.

11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и уменьшил залог до 27 млн грн.

4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.

11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.

24 ноября размер залога уменьшили до 8 млн грн.

11 декабря Новониколаевский райсуд Запорожской области уменьшил сумму залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 8 млн до 908 тыс. грн.