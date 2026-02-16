19 лютого відбудеться судове засідання у справі полковника Рюмшина: дружина закликала небайдужих прийти та підтримати військового
У п'ятницю, 19 лютого, у місті Запоріжжя відбудеться чергове судове засідання у справі екскомандира 155 бригади Дмитра Рюмшина.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила дружина військового Марія Рюмшина, інформує Цензор.НЕТ.
Вона закликала небайдужих та військових прийти до суду та підтримати Дмитра Рюмшина.
"Приходьте на засідання, щоб показати солідарність, пишіть дописи підтримки та поширюйте інформацію", - закликала дружина.
Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина
- Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.
- За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.
- Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.
- У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.
- Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.
- 2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.
- Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".
- 5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.
- Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.
- 20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.
- 6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.
- 11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.
- 4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.
- 11 вересня суд зменшив заставу до 10 млн грн, залишивши Рюмшина під вартою.
- 24 листопада розмір застави зменшили до 8 млн грн.
- 10 грудня Новомиколаївський райсуд Запорізької області зменшив суму застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина із 8 млн до 908 тис. грн.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
stathunt80 777
показати весь коментар16.02.2026 22:52 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Николай Тесля #601306
показати весь коментар16.02.2026 23:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергей Игнатенко #607981
показати весь коментар17.02.2026 06:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Petro Yakovec
показати весь коментар17.02.2026 15:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль