19 февраля состоится судебное заседание по делу полковника Рюмшина: жена призвала неравнодушных прийти и поддержать военного
В пятницу, 19 февраля, в городе Запорожье состоится очередное судебное заседание по делу экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина.
Об этом в соцсети Facebook сообщила жена военного Мария Рюмшина, информирует Цензор.НЕТ.
Она призвала неравнодушных и военных прийти в суд и поддержать Дмитрия Рюмшина.
"Приходите на заседание, чтобы показать солидарность, пишите сообщения поддержки и распространяйте информацию", - призвала жена.
Ситуация в 155-й бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина
-
Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Київська", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.
По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно покинули 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.
Бутусов провел длительное расследование, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СЗЧ.
В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.
Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.
- 2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование по факту массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.
- Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".
- 5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.
- Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого обходится стране.
- 20 января 2025 года экс-командир 155-й бригады Рюмшин был задержан СБУ. А 22 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.
- 6 февраля Киевский апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его под поруки, зато уменьшил сумму залога с 90 до 50 миллионов гривен.
- 11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и уменьшил залог до 27 млн грн.
- 4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.
- 11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.
- 24 ноября размер залога уменьшили до 8 млн грн.
- 10 декабря Новониколаевский райсуд Запорожской области уменьшил сумму залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 8 млн до 908 тыс. грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль