УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10919 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
2 034 8

Переговори про території України, поки питання "гарантій безпеки" все ще не узгоджене, передчасні, - NYT

Тристоронні мирні перемовини в ОАЕ: що відомо?

За кілька днів до переговорів у Женеві президент України Володимир Зеленський заявив, що на порядку денному - компромісний варіант розв’язання територіального питання, запропонований США: створення вільної економічної зони у Донецькій області.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що пропонують США

Йдеться про створення вільної економічної зони (ВЕЗ) у Донецькій області як компромісний варіант врегулювання. Хоча ані Київ, ані Москва не демонструють захоплення цією ідеєю, саме її сторони мають обговорювати під час нового раунду переговорів.

Зеленський заявив, що Україна готова розглянути варіант ВЕЗ, але лише за умови отримання чітких гарантій безпеки від США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другий день тристоронніх перемовин стартував у Женеві: Консультації відбуваються в групах

Питання гарантій безпеки

Старший директор дослідницької організації Rasmussen Global Гаррі Неделку наголосив, що ключовим є порядок дій. За його словами, існує ризик, що Україна може опинитися в уразливому становищі, адже США готові стати гарантами лише після підписання мирної угоди.

"Росія використає цю паузу для початку чергової атаки", - вважає експерт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська делегація характеризує перемовини в Женеві як "дуже напружені", - AFP

Позиція Росії та ризики для України

РФ вимагає передачі їй територій, які за роки війни перетворилися на потужний укріпрайон ЗСУ. Як зазначається, це не лише їхня здача, а й створення мілітаризованої зони - ймовірно, у форматі ВЕЗ - може стати для Росії стратегічним плацдармом для відновлення наступальних дій.

Водночас отримання гарантій безпеки до ухвалення будь-яких територіальних рішень могло б посилити позиції Києва за столом переговорів. Такі гарантії також можуть вплинути на ставлення українського суспільства до можливого компромісу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф про перемовини у Женеві: Є значний прогрес

Скепсис Європи

Попри заяви про готовність домовленості, її деталі досі не оприлюднені. Європейські партнери залишаються скептичними щодо повного застосування гарантій безпеки.

Це породжує питання, чи не є передчасним фокус переговорів у Швейцарії саме на територіальному питанні, тоді як чіткої ясності щодо механізму гарантій безпеки досі немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров у Женеві провів переговори з європейськими партнерами

  • Нагадаємо, перший раунд перемовин напередодні минув без будь-яких ознак прогресу.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори в Женеві "зайшли в глухий кут" через озвучені позиції глави делегації РФ Мединського, - Axios

Автор: 

Женева (100) переговори з Росією (1588)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський все більше прогинається під ***********, здаючи українську землю ворогу під якісь ефемерні "гарантії", про які після захоплення рашистами без бою всієї Донецької області ніхто і не згадуватиме.
показати весь коментар
18.02.2026 11:52 Відповісти
ЗелеМський намагається спасти свою шкуру з нагабованими грішми ,
а на Украіну йому на@рати !!
Пошитися в дурники і грати в потрібну йому гру ,
він вміє !!
показати весь коментар
18.02.2026 11:56 Відповісти
Какие могут быть переговоры о территории Украины, вообще непонятно и мы напрасно ввязались в это болото, туда легко заскочить а вот вылазить будет трудно.
показати весь коментар
18.02.2026 12:07 Відповісти
ТА НЕ БУДЕ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ))))

США можуть і надати - а потім відморозяться, як і всі інші. Хто ще той дурко що вірить в гарантії?
показати весь коментар
18.02.2026 12:15 Відповісти
"компромісний варіант розв'язання територіального питання"-Це вони що Кубань та Таганрог віддадуть Україні?
показати весь коментар
18.02.2026 12:27 Відповісти
Вільна економічна зона як буфер на Донеччині? Геніально! Вже уявляю ці черги на митниці між окопами: ліворуч - видача ПДВ, праворуч - робота снайперів, а посередині - д'юті-фрі з безакцизними снарядами.

Мабуть, у Вашингтоні вважають, що якщо поставити між воюючими арміями термінал для безготівкового розрахунку та кавовий апарат, то штурми припиняться самі собою через обідню перерву. Це ж так працює: агресор бачить "сприятливий інвестиційний клімат" і замість обстрілів починає подавати податкові декларації.

Які там дрони чи ППО? Давайте просто відкриємо на лінії фронту мережу барбершопів та коворкінгів - це ж ідеальний "буфер". Цікаво, а "бачення того, як це може виглядати", включає в себе пільгове оподаткування для власників зруйнованих квартир, до яких навіть супутник не завжди може дотягнутися?
показати весь коментар
18.02.2026 12:30 Відповісти
Закрив би ти гундосий небритий хлєбальник "лідор **********" і за території взагалі не вякав,взагалі.Якщо язик за зубами не втримаєш відкуси його або кришкою рояля прищипни.
показати весь коментар
18.02.2026 12:56 Відповісти
Зеленського так тримають компроматом, що він погоджується на все, що йому підсовує Тррамп з подачі Путіна. Але при цьому крутиться, як вуж на сковородці, бо в україні просто можуть розірвати за зраду і капітуляцію. Ось найвеличніший і думає: чи капітулювати, щоб не влилили компромат, чи крутитися далі, щоб не прибили в Україні.
показати весь коментар
18.02.2026 12:57 Відповісти
 
 