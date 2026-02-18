Переговори про території України, поки питання "гарантій безпеки" все ще не узгоджене, передчасні, - NYT

За кілька днів до переговорів у Женеві президент України Володимир Зеленський заявив, що на порядку денному - компромісний варіант розв’язання територіального питання, запропонований США: створення вільної економічної зони у Донецькій області.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Що пропонують США

Йдеться про створення вільної економічної зони (ВЕЗ) у Донецькій області як компромісний варіант врегулювання. Хоча ані Київ, ані Москва не демонструють захоплення цією ідеєю, саме її сторони мають обговорювати під час нового раунду переговорів.

Зеленський заявив, що Україна готова розглянути варіант ВЕЗ, але лише за умови отримання чітких гарантій безпеки від США.

Питання гарантій безпеки

Старший директор дослідницької організації Rasmussen Global Гаррі Неделку наголосив, що ключовим є порядок дій. За його словами, існує ризик, що Україна може опинитися в уразливому становищі, адже США готові стати гарантами лише після підписання мирної угоди.

"Росія використає цю паузу для початку чергової атаки", - вважає експерт.

Позиція Росії та ризики для України

РФ вимагає передачі їй територій, які за роки війни перетворилися на потужний укріпрайон ЗСУ. Як зазначається, це не лише їхня здача, а й створення мілітаризованої зони - ймовірно, у форматі ВЕЗ - може стати для Росії стратегічним плацдармом для відновлення наступальних дій.

Водночас отримання гарантій безпеки до ухвалення будь-яких територіальних рішень могло б посилити позиції Києва за столом переговорів. Такі гарантії також можуть вплинути на ставлення українського суспільства до можливого компромісу.

Скепсис Європи

Попри заяви про готовність домовленості, її деталі досі не оприлюднені. Європейські партнери залишаються скептичними щодо повного застосування гарантій безпеки.

Це породжує питання, чи не є передчасним фокус переговорів у Швейцарії саме на територіальному питанні, тоді як чіткої ясності щодо механізму гарантій безпеки досі немає.

Нагадаємо, перший раунд перемовин напередодні минув без будь-яких ознак прогресу.

