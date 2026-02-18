РУС
Переговоры о территории Украины, пока вопрос "гарантий безопасности" все еще не согласован, преждевременны, - NYT

Трехсторонние мирные переговоры в ОАЭ: что известно?

За несколько дней до переговоров в Женеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на повестке дня - компромиссный вариант решения территориального вопроса, предложенный США: создание свободной экономической зоны в Донецкой области.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Что предлагают США

Речь идет о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой области как компромиссный вариант урегулирования. Хотя ни Киев, ни Москва не демонстрируют восторг этой идеей, именно ее стороны должны обсуждать во время нового раунда переговоров.

Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть вариант СЭЗ, но только при условии получения четких гарантий безопасности от США.

Вопрос гарантий безопасности

Старший директор исследовательской организации Rasmussen Global Гарри Неделку подчеркнул, что ключевым является порядок действий. По его словам, существует риск, что Украина может оказаться в уязвимом положении, ведь США готовы стать гарантами только после подписания мирного соглашения.

"Россия использует эту паузу для начала очередной атаки", - считает эксперт.

Позиция России и риски для Украины

РФ требует передачи ей территорий, которые за годы войны превратились в мощный укрепрайон ВСУ. Как отмечается, это не только их сдача, но и создание милитаризованной зоны - вероятно, в формате СЭЗ - может стать для России стратегическим плацдармом для возобновления наступательных действий.

В то же время получение гарантий безопасности до принятия каких-либо территориальных решений могло бы усилить позиции Киева за столом переговоров. Такие гарантии также могут повлиять на отношение украинского общества к возможному компромиссу.

Скепсис Европы

Несмотря на заявления о готовности соглашения, его детали до сих пор не обнародованы. Европейские партнеры остаются скептичными в отношении полного применения гарантий безопасности.

Это порождает вопрос, не является ли преждевременным фокус переговоров в Швейцарии именно на территориальном вопросе, тогда как четкой ясности относительно механизма гарантий безопасности до сих пор нет.

  • Напомним, первый раунд переговоров накануне прошел без каких-либо признаков прогресса.

Что предшествовало?

Зеленський все більше прогинається під ***********, здаючи українську землю ворогу під якісь ефемерні "гарантії", про які після захоплення рашистами без бою всієї Донецької області ніхто і не згадуватиме.
18.02.2026 11:52 Ответить
ЗелеМський намагається спасти свою шкуру з нагабованими грішми ,
а на Украіну йому на@рати !!
Пошитися в дурники і грати в потрібну йому гру ,
він вміє !!
18.02.2026 11:56 Ответить
Какие могут быть переговоры о территории Украины, вообще непонятно и мы напрасно ввязались в это болото, туда легко заскочить а вот вылазить будет трудно.
18.02.2026 12:07 Ответить
ТА НЕ БУДЕ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ))))

США можуть і надати - а потім відморозяться, як і всі інші. Хто ще той дурко що вірить в гарантії?
18.02.2026 12:15 Ответить
"компромісний варіант розв'язання територіального питання"-Це вони що Кубань та Таганрог віддадуть Україні?
18.02.2026 12:27 Ответить
Вільна економічна зона як буфер на Донеччині? Геніально! Вже уявляю ці черги на митниці між окопами: ліворуч - видача ПДВ, праворуч - робота снайперів, а посередині - д'юті-фрі з безакцизними снарядами.

Мабуть, у Вашингтоні вважають, що якщо поставити між воюючими арміями термінал для безготівкового розрахунку та кавовий апарат, то штурми припиняться самі собою через обідню перерву. Це ж так працює: агресор бачить "сприятливий інвестиційний клімат" і замість обстрілів починає подавати податкові декларації.

Які там дрони чи ППО? Давайте просто відкриємо на лінії фронту мережу барбершопів та коворкінгів - це ж ідеальний "буфер". Цікаво, а "бачення того, як це може виглядати", включає в себе пільгове оподаткування для власників зруйнованих квартир, до яких навіть супутник не завжди може дотягнутися?
18.02.2026 12:30 Ответить
Закрив би ти гундосий небритий хлєбальник "лідор **********" і за території взагалі не вякав,взагалі.Якщо язик за зубами не втримаєш відкуси його або кришкою рояля прищипни.
18.02.2026 12:56 Ответить
Зеленського так тримають компроматом, що він погоджується на все, що йому підсовує Тррамп з подачі Путіна. Але при цьому крутиться, як вуж на сковородці, бо в україні просто можуть розірвати за зраду і капітуляцію. Ось найвеличніший і думає: чи капітулювати, щоб не влилили компромат, чи крутитися далі, щоб не прибили в Україні.
18.02.2026 12:57 Ответить
 
 