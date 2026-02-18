Переговоры о территории Украины, пока вопрос "гарантий безопасности" все еще не согласован, преждевременны, - NYT

За несколько дней до переговоров в Женеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на повестке дня - компромиссный вариант решения территориального вопроса, предложенный США: создание свободной экономической зоны в Донецкой области.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Что предлагают США

Речь идет о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой области как компромиссный вариант урегулирования. Хотя ни Киев, ни Москва не демонстрируют восторг этой идеей, именно ее стороны должны обсуждать во время нового раунда переговоров.

Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть вариант СЭЗ, но только при условии получения четких гарантий безопасности от США.

Вопрос гарантий безопасности

Старший директор исследовательской организации Rasmussen Global Гарри Неделку подчеркнул, что ключевым является порядок действий. По его словам, существует риск, что Украина может оказаться в уязвимом положении, ведь США готовы стать гарантами только после подписания мирного соглашения.

"Россия использует эту паузу для начала очередной атаки", - считает эксперт.

Позиция России и риски для Украины

РФ требует передачи ей территорий, которые за годы войны превратились в мощный укрепрайон ВСУ. Как отмечается, это не только их сдача, но и создание милитаризованной зоны - вероятно, в формате СЭЗ - может стать для России стратегическим плацдармом для возобновления наступательных действий.

В то же время получение гарантий безопасности до принятия каких-либо территориальных решений могло бы усилить позиции Киева за столом переговоров. Такие гарантии также могут повлиять на отношение украинского общества к возможному компромиссу.

Скепсис Европы

Несмотря на заявления о готовности соглашения, его детали до сих пор не обнародованы. Европейские партнеры остаются скептичными в отношении полного применения гарантий безопасности.

Это порождает вопрос, не является ли преждевременным фокус переговоров в Швейцарии именно на территориальном вопросе, тогда как четкой ясности относительно механизма гарантий безопасности до сих пор нет.

Напомним, первый раунд переговоров накануне прошел без каких-либо признаков прогресса.

Что предшествовало?

